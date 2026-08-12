দেশৰ ৪.৭৬ কোটি যাত্ৰীৰ হাতত ৰে’ল ওৱান এপ, দৈনিক প্ৰায় ১০ লাখ টিকট বুকিং এই এপত

দেশৰ ৪.৭৬ কোটি যাত্ৰীৰ হাতত ৰে’ল ওৱান এপ, দৈনিক প্ৰায় ১০ লাখ টিকট বুকিং এই এপত
ৰে’ল মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, ৰে’ল ওৱান এপৰ জৰিয়তে যাত্ৰীসকলে মোবাইল ফোনযোগে পোনপটীয়াকৈ সংৰক্ষিত, অসংৰক্ষিত আৰু প্লেটফৰ্ম টিকট বুকিং কৰিব পাৰে ৷
Published : August 12, 2026 at 8:51 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় ৰে’লৱেই যাত্ৰীৰ বাবে ডিজিটেল সেৱা দ্ৰুতগতিত শক্তিশালী কৰি তুলিছে ৷ টিকট বুকিং, ৰে’লৰ তথ্য আৰু যাত্ৰীৰ সহায় সেৱাক ভাৰতীয় ৰে’লৱেই একক মঞ্চত সংগঠিত কৰিছে । ৰে’ল ওৱান এপে ৰে’ল যাত্ৰীসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ ডিজিটেল মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ প্ৰতিদিনে ৪.৭৬ কোটি ডাউনলোড আৰু গড়ে ১০ লাখ টিকট বুকিঙৰ অভিলেখ গঢ়িছে এই এপটোৱে ।
ৰে’ল মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, এই এপ্লিকেচনৰ জৰিয়তে যাত্ৰীসকলে মোবাইল ফোনযোগে পোনপটীয়াকৈ সংৰক্ষিত, অসংৰক্ষিত আৰু প্লেটফৰ্ম টিকট বুকিং কৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত ৰে’লৱে বুকিং কাউণ্টাৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পায় ।
টিকটৰ বাহিৰেও ৰে’ল ওৱানে কেইবাটাও যাত্ৰীমুখী ৰে’ল সেৱাক একত্ৰিত কৰিছে । যাত্ৰীসকলে এই এপত ৰে’লৰ তথ্য আৰু পিএনআৰৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰিব পাৰে, সহায় আৰু অভিযোগৰ বাবে ৰে’ল মদদত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, আৰু একেটা প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে অন্যান্য মূল ৰে’লৱে সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
এপ্লিকেচনটোৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ একক Sign-On (SSO) সুবিধা । একাধিক ৰে’লৱে এপ্লিকেচন ডাউনলোড কৰি বিভিন্ন পাছৱৰ্ড মনত ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে যাত্ৰীসকলে এটা প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে একাধিক সেৱাত প্ৰৱেশ কৰি লগইন কৰিব পাৰে ।
ৰে’ল ওৱানৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ ৰে’লৱেই ডিজিটেল পৰিৱেশ তন্ত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰে’ল অনুসন্ধান ব্যৱস্থাই (NTES) গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । NTES-এ প্ৰতিদিনে ৬ কোটিতকৈ অধিক অনুসন্ধান চম্ভালে, য’ত প্ৰায় ৮০,০০০ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে একেলগে চিষ্টেমটোত প্ৰৱেশ কৰে । যাত্ৰীসকলক ৰে’ল সম্পৰ্কীয় তথ্য ডিজিটেলভাৱে প্ৰদান কৰি এই ব্যৱস্থাই ৰে’লৱেৰ তদন্ত কাউণ্টাৰত শাৰী আৰু অপেক্ষাৰ সময় হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে বুলি কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে লোকসভাত অৱগত কৰে।
ৰে’ল বাতিলৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন ই-টিকটিং ব্যৱস্থা NGeT (Next Generation E-ticketing) এ ৰে’লখনৰ নিৰ্ধাৰিত প্ৰস্থান সময়ৰ লগে লগে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে আৰু ঘূৰাই দিয়া ধন যাত্ৰীজনৰ বেংক একাউণ্টত জমা হয় ।
ৰে’ল বাতিলৰ সৈতে জড়িত স্বয়ংক্ৰিয় ধন ঘূৰাই দিয়া প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান কেৱল অনলাইন বুকিং কৰা ই-টিকটৰ বাবেহে উপলব্ধ আৰু কাউণ্টাৰ টিকটৰ বাবে উপলব্ধ নহয় ৷ তেনে ক্ষেত্ৰত কাউণ্টাৰৰ পৰা টিকট কটা যাত্ৰীজনে ওচৰৰ পি আৰ এছ কাউণ্টাৰলৈ যাব লাগিব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।
বৰ্তমান প্ৰায় ৮৯ শতাংশ সংৰক্ষিত টিকট অনলাইন বুকিং কৰা হৈছে, ২০১৩-১৪ চনত প্ৰায় ৪৯ শতাংশ টিকট বুকিং কৰা হৈছিল । বিভিন্ন নন-কাউণ্টাৰ মোডৰ জৰিয়তে বুকিং কৰা আনৰিজাৰ্ভড টিকট প্ৰায় ৩৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
NTES-ৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে Spot Your Train, লাইভ ষ্টেচন, ট্ৰেইনৰ সূচী ৷ যাৰ ফলত যাত্ৰীসকলে সুবিধাজনকভাৱে প্ৰামাণিক আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য লাভ কৰিব পাৰে । ২০১৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত (এণ্ড্ৰইড) আৰু ২০১৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত (আই অ’ এছ) মুকলি কৰা এই মোবাইল এপ্লিকেচনটোৱে ২০২৬ চনৰ ১ আগষ্টলৈকে এণ্ড্ৰইডত ৪.৫ কোটিতকৈ অধিক ডাউনলোড আৰু আই অ’ এছত ১৬ লাখ ডাউনলোড ৰেকৰ্ড কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: বজাৰত প্লাষ্টিক টকাঃ কাগজৰ বিপৰীতে দেশবাসীয়ে পাব ১০ আৰু ২০ টকীয়া পলিমাৰ নোট