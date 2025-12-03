ETV Bharat / bharat

সংসদৰ বাহিৰত শ্ৰম সংহিতাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ

শ্ৰম সংহিতাৰ বিৰুদ্ধে সংসদৰ চৌহদত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সদস্যসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

নতুন দিল্লী : সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিন । পুৱাই অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংসদ চৌহদত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । ৪ শ্ৰম সংহিতাৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, ছোনিয়া গান্ধী, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই । ৪ শ্ৰম সংহিতাই "কৰ্প'ৰেট জংগলৰাজ"ৰ প্ৰচাৰ কৰে বুলি দাবী কৰি ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে বিভিন্ন বেনাৰ-পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে । "কৰ্প'ৰেট জংগলৰাজ নহয়- শ্ৰমিকৰ বাবে ন্যায়" শ্ল'গানেৰে বিৰোধীয়ে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । এই বিষয়ক লৈ আলোচনাৰ বাবে বিৰোধীয়ে বিভিন্ন সময়ত দাবী জনাই আহিছিল । কিন্তু দাবী মানি নোলোৱাৰ বাবে ইণ্ডিয়া ব্লকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

ইফালে অহা ৯ ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভোটাৰ তালিকা সংস্কাৰ সন্দৰ্ভত এক আলোচনাত মিলিত হ'ব । সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিৰোধীৰ সাংসদসকলে এছ আই আৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । সদনত অচলাৱস্থাৰ মাজতে চৰকাৰে সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে ।

সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়া ব্লক ফ্ল'ৰৰ নেতাসকলে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে, ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আই আৰৰ ওপৰত বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিৰোধীৰ দাবী কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিৰোধীয়ে আলোচনাত মিলিত হয় । এই বৈঠকত ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকে ।

সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ইয়াৰ পূৰ্বে জনাইছে যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ সময়ত ৮ ডিচেম্বৰত জাতীয় গীত 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে লোকসভাত আলোচনা আৰু ৯ ডিচেম্বৰত ভোটাৰ তালিকাৰ সংস্কাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

সংসদৰ অধিৱেশনে তৃতীয় দিনত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫ লোকসভাত বিবেচনা আৰু গৃহীত কৰাৰ বাবে উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য হৈছে ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত আবকাৰী শুল্ক আৰু চেছ বৃদ্ধি কৰা, ১৯৪৪ চনৰ কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী আইন সংশোধন কৰা ।

ইফালে ঔদ্যোগিক সম্পৰ্ক সংহিতা, ২০২০ অনুসৰি ৫১ শতাংশ সদস্য থকা ট্ৰেড ইউনিয়নে আলোচনাপন্থী সংঘ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে । কেন্দ্ৰৰ মতে এনে ব্যৱস্থাই সামূহিক দৰদামক শক্তিশালী কৰে । এই সংহিতাই ধৰ্মঘটৰ সংজ্ঞাও সম্প্ৰসাৰিত কৰে, য'ত "ইয়াৰ পৰিসৰৰ ভিতৰতো গণ আকস্মিক ছুটী" অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাতে ফ্লেছ ষ্ট্ৰাইক ৰোধ কৰিব পৰা যায় আৰু বৈধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় ।

