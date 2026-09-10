বিক্ৰম সিঙৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধী
সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাকাণ্ডত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে স্মৃতিচাৰণ সভাত উপস্থিত থকাৰ কথা ঘোষণা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ।
Published : September 10, 2026 at 4:46 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । উত্তৰ পূবৰ লোকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক লৈ বিতৰ্কও অব্যাহত আছে ।
তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে দিল্লীৰ ঘৰৰ বাহিৰতে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা মণিপুৰী সংগীতজ্ঞ চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ডঃ আম্বেদকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া স্মৃতিচাৰণ সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
শোকপ্ৰকাশ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত লিখিছে, "আজি সন্ধিয়া চংথাম বিক্ৰম সিং জীৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে স্মৃতিচাৰণ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিম ।"
This evening, I will attend the memorial gathering for Chongtham Vikram Singh ji to pay tribute to his life and memory.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 10, 2026
His music and spirit will live on in the hearts of all those he touched. I stand with his family and loved ones in this time of grief. pic.twitter.com/Pa7kq15cmV
তেওঁ লগতে কয়, "সকলো অনুৰাগীৰ হৃদয়ত তেওঁৰ সংগীত আৰু স্মৃতি জীয়াই থাকিব । এই দুখৰ সময়ত মই তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু আপোনজনৰ সৈতে থিয় দিছো ।" ইয়াৰ পূৰ্বে গান্ধীয়ে সিঙৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আশ্বাস দিছিল যে যিকোনো পৰ্যায়ত পৰিয়ালটোৱে ন্যায় পাব লাগিব ।
সংগীত শিল্পীৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰি গান্ধীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিভাগে বৰ্ধিত অপৰাধজনিত ঘটনা হ্ৰাস কৰিবলৈ কি কৰিছে ?
তেওঁ এই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ দাবী জনাই কয়, "এনেধৰণৰ বহু ঘটনাৰ পিছত আজি দিল্লীৰ প্ৰতিটো উত্তৰ-পূবৰ পৰিয়ালে একেটা প্ৰশ্নকে সুধিছে- আমি ইয়াত নিৰাপদ নে ? বিশেষকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে এই ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ শ্বাহৰ গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে কি কৰিছে ?"
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে যোৱা দেওবাৰে পুৱা নিজৰ কিলোকাৰীৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ বাহিৰত ডেলিভাৰী কৰ্মী আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীৰ চিঞৰ-বাখৰ আৰু সুৰাপানৰ আপত্তি কৰাৰ বাবেই একাংশ লোকে সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙক আক্ৰমণ কৰিছিল ।
শিল্পীগৰাকীৰ পত্নীয়ে জনোৱা মতে বিক্ৰম সিঙে যেতিয়া নিশা প্ৰায় ১১.৩০ বজাত এপাৰ্টমেণ্টৰ তললৈ নামি আহিছিল তেতিয়া প্ৰায় ৮ গৰাকী লোকে তেওঁ খেদি খেদি আক্ৰমণ কৰিছিল । পিছত লোককেইজনে পলায়ন কৰে । পৰিয়ালৰ লোকে ততালিকে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে । কিন্তু সোমবাৰে পুৱতি নিশা চিকিৎসাৰ সময়ত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । এগৰাকী নাবালক আৰু ৭ জন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
বহিঃৰাজ্যত থকা উত্তৰ পূবৰ লোকৰ নিৰাপত্তা-সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সষ্টম গৃহ মন্ত্ৰালয়