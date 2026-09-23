ETV Bharat / bharat

নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতানৈক্য সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সৰৱ, এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ স্থিতি সঁচা প্ৰমাণিত !

বিতৰ্কিত এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ হুংকাৰ কংগ্ৰেছৰ ।

Rahul Gandhi stand against SIR vindicated says congress on report of internal dissent in ECI over issue
নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতানৈক্য সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 10:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছে কয় যে লোকসভাত ভোট চুৰি আৰু এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ একেদৰে সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল, যিদৰে পূৰ্বতে বিমুদ্ৰাকৰণ, জিএছটি, ক'ভিদ আৰু অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত হৈছিল । দলটোৰ নেতাসকলে কয় যে আগন্তক সময়ত তেওঁলোকে ভোটাৰ তালিকাৰ বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিব ।

২০২৫ চনৰ ৭ আগষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ শাসিত কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰু কেন্দ্ৰীয় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা বিধানসভা সমষ্টি মহাদেৱপুৰাত ভোট চুৰি সম্পৰ্কে কিছু গৱেষণাভিত্তিক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ হাৰিয়ানাত একেধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰে যদিও নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁৰ অভিযোগ খাৰিজ কৰি তাৰ পৰিৱৰ্তে বিৰোধী নেতাগৰাকীক হয় ক্ষমা খোজা, নহয় তেওঁৰ দাবীৰ সমৰ্থনত শপতনামা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায়ছিল ।

তেতিয়াৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু শাসকীয় বিজেপিৰ মাজত গোপন বুজাবুজিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি, বাৰে বাৰে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছে, কিয়নো এই প্ৰক্ৰিয়াত লাখ লাখ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

মহাৰাষ্ট্ৰ কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিব বি এম সন্দীপে ইটিভি ভাৰতক কয়, "ভোটাৰ তালিকাৰ বিসংগতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নেতাৰ স্থিতি পুনৰ সত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । বিমুদ্ৰাকৰণ, ভুল জিএছটি, ক'ভিদ ব্যৱস্থাপনা আৰু অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পূৰ্বৰ বহু ভৱিষ্যদ্বাণীও সত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল, যদিও চৰকাৰে প্ৰথমে তেওঁলোকক উপহাস কৰিছিল । এতিয়া ভোট চুৰি আৰু এছআইআৰৰ বিষয়তো একেই হৈছে । আমাৰ নেতাগৰাকীয়ে যোৱা বছৰৰ পৰা এই বিষয়টোৰ বিৰুদ্ধে অবিৰতভাৱে মাত মাতি আহিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আমি এতিয়া ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিম, বিশেষকৈ ২০২৭ চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত । ভোটাৰ তালিকাখন আমাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ গুৰুত্ব আছে আৰু 'সংগঠন শ্ৰুজন' অভিযানৰ অধীনত নিযুক্তি দিয়া সকলো নতুন জিলা মুৰব্বীক ভোটাৰ তালিকাখন সযতনে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । কংগ্ৰেছৰ সকলো নেতা আৰু কাৰ্যকৰ্তাত দেশজুৰি ভোটাৰ তালিকাৰ বিসংগতিৰ তথ্য আক্ৰমণাত্মকভাৱে উত্থাপন কৰিব লাগে । আমাৰ সহযোগী দলসমূহো এই ঘটনাত আমাৰ লগত আছে ।"

সংবাদ মাধ্যমত এছআইআৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগতে এই বিষয়ত চিইচি আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মাজত মতানৈক্য প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে তেওঁ এই মন্তব্য কৰে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট ক্ষমতালৈ অহা ২০২৪ চনৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক ভুৱা বুলি অভিহিত কৰি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাগৰাকীয়ে কয় যে শেহতীয়া এছআইআৰৰ সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰত ২.২ কোটিৰো অধিক ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰা হৈছিল ।

সন্দীপে কয়,"ৰাজ্যখনৰ ২ কোটিৰো অধিক ভোটাৰ ক'ত গ'ল ? ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে বিধানসভা নিৰ্বাচন ভূৱা আছিল । কংগ্ৰেছ-শিৱসেনা-এনচিপিৰ জোঁটবন্ধনে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৪৮ টা লোকসভা সমষ্টিৰ ৩১ টা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছিল । কংগ্ৰেছে অকলেই ১৪ খন আসন লাভ কৰিছিল ।"

তেওঁ কয়,"কিন্তু ৫ মাহৰ পিছত আমাৰ জোঁটবন্ধন বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হয়, য'ত বিজেপি, শিৱসেনা আৰু এনচিপি জড়িত আছিল । আমি পিছত গম পালো যে ২০১৯ চনৰ পিছৰ পৰা ৩১ লাখ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে পিছৰ পাঁচ মাহত ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৪১ লাখ ভোটাৰ সংযুক্ত কৰা হ'ল । আমি নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দিছিলোঁ, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ।"

এছআইআৰে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ১৩ কোটিৰো অধিক নাম কৰ্তন কৰিলে

কংগ্ৰেছৰ এক ভিতৰুৱা সূত্ৰই কয় যে চৰকাৰে প্ৰথমে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক নিৰ্বাচন সমিতিৰ পৰা আঁতৰালে আৰু পিছত বিৰোধী নেতাৰ অসন্মতি স্বত্বেও এক মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক নিয়োগ কৰিলে । দলীয় সূত্ৰই লগতে জনাই যে এতিয়ালৈকে এছআইআৰে ভোটাৰৰ খচৰা তালিকাৰ পৰা ১৩ কোটিৰো অধিক নাম কৰ্তন কৰিলে, য'ত এই সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাৰ উদ্দেশ্য ভোটাৰক জড়িত কৰোৱাহে হোৱা উচিত আছিল ।

সূত্ৰটোৱে জনাই যে কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশত ২ কোটিৰো অধিক, পশ্চিম বংগত ৮৮.৯ লাখ, তামিলনাডুত ৭৪.৪ লাখ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিব কুনাল চৌধুৰীয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়,"এই পৰিসংখ্যাই এছআইআৰক লৈ গুৰুতৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে । ৰাহুল গান্ধী আছিল দেশৰ একমাত্ৰ নেতা যিয়ে ভোট চুৰি আৰু এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল । বিভিন্ন বিষয়ত তেওঁৰ পূৰ্বৰ বহু ভৱিষ্যদ্বাণীৰ দৰে এছআইআৰৰ সৈতে জড়িত দাবীসমূহো সত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । তেওঁ কেতিয়াও প্ৰমাণ অবিহনে কথা কোৱা নাই । এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে মাত মাতিছে । আমাৰ গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰাৰ অস্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা নিৰ্বাচনী আয়োগে কোনো মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে ।”

তেওঁ লগতে কয়,"যদি এতিয়ালৈকে ১৩ কোটি ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে তেন্তে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বৈধতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । দেশৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে কংগ্ৰেছ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ভোট চুৰি আৰু এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ অব্যাহত থাকিব আৰু অনাগত দিনত তীব্ৰতৰ হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিয়োগ আইন : বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিভাজিত ৰায়

সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা বিতৰ্কতি বিষয় আঁতৰোৱাৰ পিআইএল খাৰিজ ন্যায়ালয়ৰ

TAGGED:

SIR মতানৈক্য
RAHUL GANDHI
ৰাহুল গান্ধী
নিৰ্বাচন আয়োগ
INTERNAL DISSENT IN ECI OVER SIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.