ETV Bharat / bharat

ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদত লাঠিচালনা : বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ গৰিহণা

‘আলোচনাৰ মাধ্যমৰেহে সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি’ - ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত কৰা লাঠিচালনাৰ বিৰোধিতা ৰাহুল গান্ধীৰ ৷

students protest in Jharkhand
কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী (ANI)
author img

By ANI

Published : August 10, 2026 at 9:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ পিছত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজপথত ছাত্ৰ সমাজ ৷ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদে এইবাৰ কঁপাইছে ঝাৰখণ্ড ৷ ছাত্ৰ সমাজে বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ছত্ৰভংগ দিবলৈ লাঠিচালনা কৰে ৷

লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তথা কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে ঝাৰখণ্ডত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ সাংসদগৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগ কৰাটো ভুল বুলি উল্লেখ কৰে ।

এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰাটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মৌলিক অধিকাৰ বুলি কৈ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ হেমন্ত ছোৰেণ চৰকাৰক আলোচনাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সমাজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । গান্ধীয়ে কয়, ‘‘ঝাৰখণ্ডত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগ কৰাটো ভুল হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তেহে ইয়াৰ সমাধান পোৱা যাব ।’’

প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰক আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছ সাংসদ হান্ধীয়ে তেওঁলোকৰ অভিযোগসমূহ শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ পোষকতা কৰে ৷

সোমবাৰে ৰাঁচীত ‘বিধানসভা ঘেৰাও’ শীৰ্ষক সমদলৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ তাৰপিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে । নিযুক্তি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ প্ৰতিবাদত এই পদযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছিল । ঝাৰখণ্ড বিধানসভা অভিমুখে যোৱা ছাত্ৰ সমাজক আৰক্ষীয়ে বেৰিকেডেৰে বাধা প্ৰদান কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দলে বেৰিকেড ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ, জল কেনন নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে লাঠিচালনা কৰিছিল ৷

সোমবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ঝাৰখণ্ডত ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাত কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত এই হিংসাত্মক ঘটনাক গৰিহণা দি শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদক বল প্ৰয়োগেৰে দমন কৰা উচিত নহয় বুলি উল্লেখ কৰে ।

ছাত্ৰনেতা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মাহাতোৱে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এতিয়াও প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো প্ৰতিনিধি আগবাঢ়ি অহা নাই । স্থানীয় জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত ছাত্ৰনেতাগৰাকীয়ে বিগত ৯ দিন ধৰি অনশনত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে ৷

‘‘চৰকাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক সন্মান কৰে ৷ কিন্তু পৰীক্ষা বাতিলৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে সাংবিধানিক সীমাৰ ভিতৰত কাম কৰিব লাগিব’’ - সোমবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙে কয় ৷

সমগ্ৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙে দৃঢ়ভাৱে কয় যে প্ৰশাসনক বল প্ৰয়োগ নকৰাকৈ আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ : প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ আৰু জল কেনন নিক্ষেপ

TAGGED:

ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ
ৰাঁচীত বিধানসভা ঘেৰাও
JPSC PROTEST
ৰাহুল গান্ধী
STUDENTS PROTEST IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.