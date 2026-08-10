ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদত লাঠিচালনা : বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ গৰিহণা
‘আলোচনাৰ মাধ্যমৰেহে সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি’ - ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত কৰা লাঠিচালনাৰ বিৰোধিতা ৰাহুল গান্ধীৰ ৷
By ANI
Published : August 10, 2026 at 9:35 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ পিছত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজপথত ছাত্ৰ সমাজ ৷ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদে এইবাৰ কঁপাইছে ঝাৰখণ্ড ৷ ছাত্ৰ সমাজে বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ছত্ৰভংগ দিবলৈ লাঠিচালনা কৰে ৷
লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তথা কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে ঝাৰখণ্ডত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ সাংসদগৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগ কৰাটো ভুল বুলি উল্লেখ কৰে ।
এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰাটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মৌলিক অধিকাৰ বুলি কৈ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ হেমন্ত ছোৰেণ চৰকাৰক আলোচনাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সমাজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । গান্ধীয়ে কয়, ‘‘ঝাৰখণ্ডত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগ কৰাটো ভুল হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তেহে ইয়াৰ সমাধান পোৱা যাব ।’’
झारखंड में विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ख़िलाफ़ बल का इस्तेमाल ग़लत है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2026
छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है।
झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।
The use of force against students…
প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰক আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছ সাংসদ হান্ধীয়ে তেওঁলোকৰ অভিযোগসমূহ শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ পোষকতা কৰে ৷
সোমবাৰে ৰাঁচীত ‘বিধানসভা ঘেৰাও’ শীৰ্ষক সমদলৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ তাৰপিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে । নিযুক্তি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ প্ৰতিবাদত এই পদযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছিল । ঝাৰখণ্ড বিধানসভা অভিমুখে যোৱা ছাত্ৰ সমাজক আৰক্ষীয়ে বেৰিকেডেৰে বাধা প্ৰদান কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দলে বেৰিকেড ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ, জল কেনন নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে লাঠিচালনা কৰিছিল ৷
সোমবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ঝাৰখণ্ডত ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাত কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত এই হিংসাত্মক ঘটনাক গৰিহণা দি শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদক বল প্ৰয়োগেৰে দমন কৰা উচিত নহয় বুলি উল্লেখ কৰে ।
ছাত্ৰনেতা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মাহাতোৱে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এতিয়াও প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো প্ৰতিনিধি আগবাঢ়ি অহা নাই । স্থানীয় জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত ছাত্ৰনেতাগৰাকীয়ে বিগত ৯ দিন ধৰি অনশনত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে ৷
‘‘চৰকাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক সন্মান কৰে ৷ কিন্তু পৰীক্ষা বাতিলৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে সাংবিধানিক সীমাৰ ভিতৰত কাম কৰিব লাগিব’’ - সোমবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙে কয় ৷
সমগ্ৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙে দৃঢ়ভাৱে কয় যে প্ৰশাসনক বল প্ৰয়োগ নকৰাকৈ আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ : প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ আৰু জল কেনন নিক্ষেপ