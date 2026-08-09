ETV Bharat / bharat

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাত মৌন অমিত শ্বাহ ! উত্তৰ বিচাৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কথিত বৰ্বৰতা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মৌনতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷

Rahul Gandhi
ৰাহুল গান্ধী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেওবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কথিত বৰ্বৰতা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মৌনতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ ৰাহুলে কয় যে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে “এই অপৰাধ” সন্দৰ্ভত উত্তৰ দিব লাগিব ।

গান্ধীয়ে কয় যে শনিবাৰে প্ৰয়াগৰাজত অনুষ্ঠিত হোৱা "ছাত্ৰৌ কী গুঞ্জ" অনুষ্ঠানৰ সময়ত এজন ছাত্ৰই তেওঁক কয় যে তেওঁৰ হাতত এতিয়া কোনো বিকল্প নাই । এক্সত হিন্দী ভাষাত পোষ্ট কৰি গান্ধীয়ে কয়, ‘‘কালি প্ৰয়াগৰাজত এজন ছাত্ৰই মোক ঠিক এই কথা কৈছিল । বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰস্তুতি, পৰিয়ালৰ মাটি বিক্ৰী, পিতৃ-মাতৃ ঋণৰ বোজা আৰু তথাপিও, তেওঁৰ বাবে দেখুৱাবলৈ একো নাই ।’’

এয়া ছাত্ৰজনৰ ব্যৰ্থতা নহয়, তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ পুৰস্কাৰ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা ব্যৱস্থাৰ ব্যৰ্থতা বুলি লোকসভাৰ বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় । দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত কাকত ফাদিলৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আন্দোলন বাতিল কৰা কেইবাদিনো পাৰ হৈ গ’ল ৷ তথাপিও তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত অমিত শ্বাহে এষাৰো মাত দিয়া নাই বুলি কয় ৰাহুলে ।

ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ক্ষমা বিচৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ‘ক্ষমা’ বিতৰণ কৰাত ব্যস্ত । ‘‘অমিত শ্বাহজী, এক মুহূৰ্তৰ বাবেও নাভাবিব যে আমি জবাবদিহিতাৰ দাবী বন্ধ কৰিম । ৰাজধানীৰ ৰাজপথত যুৱক-যুৱতীসকলৰ বিৰুদ্ধে লাঠী আৰু পেলেট গান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু আপুনি এটা শব্দও উচ্চাৰণ কৰা নাছিল । এই অপৰাধৰ উত্তৰ দিব লাগিব ।’’ ৰাহুলে কয় ৷

গান্ধীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল দেশৰ ভৱিষ্যৎ বুলি উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে থিয় দিছে । ২০ জুলাইত কাকত ফাদিল বিষয়ক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ কথিত নৃশংসতাৰ সন্দৰ্ভত অমিত শ্বাহে দুয়োখন সদনত বক্তব্য দিব লাগে বুলি বিৰোধীয়ে দাবী জনোৱাৰ বাবে দুয়োখন সদনতে অচলাৱস্থা অব্যাহত আছে ।’’

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই যোৱা সপ্তাহত শ্বাহক সংসদত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগত কোনো বক্তব্য নিদিয়াৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে অধ্যক্ষ চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে সদনত ভাষণ দিব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিলেও গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্যসভালৈ নাহিল ।

সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে শুকুৰবাৰে লোকসভাত কয় যে কোনজন মন্ত্ৰীয়ে সদনলৈ আহি তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব সেয়া বিৰোধীয়ে নিৰ্দেশ দিব নোৱাৰে ৷ ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য দলসমূহে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ ওপৰত শ্বাহে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে গান্ধীয়ে ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সদস্যসকলক সম্ভাষণ জনায় । এক্সত এটা পোষ্টত তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈছে ইয়াৰ যুৱক-যুৱতীসকল, আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলক এক মঞ্চ দিয়াৰ গৌৰৱময় ইতিহাস আছে ৷ তেওঁলোকৰ কণ্ঠ দৃঢ় কৰা, তেওঁলোকৰ উদ্বেগ উত্থাপন কৰা আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, সপোন আৰু আকাংক্ষাৰ বাবে যুঁজ দি আহিছে যুৱ কংগ্ৰেছে ।

লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : আন্দোলনে ১৬ দিনত প্ৰৱেশ; চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ

TAGGED:

ৰাহুল গান্ধী
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
POLICE ACTION ON STUDENTS
RAHUL GANDHI SLAMS AMIT SHAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.