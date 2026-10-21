এপষ্টেইন-হৰদীপ পুৰীৰ সাক্ষাৎ : কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ তীব্ৰ সমালোচনা
লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এই সাক্ষাৎ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দাবী কৰে ৷
By ANI
Published : October 21, 2026 at 11:19 PM IST
নতুন দিল্লী: জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীৰ এখন ফটোৱে লগাইছে হুলস্থূল ৷ এই ফটোক লৈ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে । বুধবাৰে লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এই সাক্ষাৎ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দাবী কৰে ৷
এক্স হেণ্ডেলৰ এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে এনেদৰে লিখিছে, ‘‘ৰুবিঅ’ৰ মুম্বাই ভ্ৰমণ । আমেৰিকাৰ ন্যায় বিভাগে(US DOJ) এপষ্টেইন আৰু পুৰীৰ ফটো প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰিয় বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ কৰ্মীসকল, এতিয়া কোনজন 'দেশদ্ৰোহী'ক ব্লেকমেইলিং কৰিছে বুলি আপোনালোকে ভাবে ?’’
Rubio goes to Mumbai. The US DOJ releases a picture of Epstein and Puri. Dear BJP and RSS workers, which anti-national traitor do you think they're blackmailing? रुबियो मुंबई पहुँचे। US DOJ ने एपस्टीन और पुरी की तस्वीर जारी की। प्रिय BJP और RSS कार्यकर्ताओं, आपको क्या लगता है - ये किस देश-विरोधी गद्दार को ब्लैकमेल कर रहे हैं?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 21, 2026
এপষ্টেইনৰ সৈতে পুৰীৰ এই সাক্ষাৎ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে উভতি ধৰি কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কেচি বেণুগোপালে দুয়োৰে মাজত থকা সম্পৰ্কক লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ আনকি পূৰ্বেও এনে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ তোলে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত বেণুগোপালে এই কথা লিখিছে, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভালদৰেই জানিছিল যে হৰদীপ পুৰীৰ সৈতে কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু যৌন অপৰাধী জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে ৷ তথাপিও তেওঁ একোৱেই নকৰিলে । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা তথ্যসমূহে এই কথা প্ৰমাণ কৰে যে এপষ্টেইনে নিজৰ জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰা কোঠাবোৰতে পুৰীয়ে এপষ্টেইনক সাক্ষাৎ কৰিছিল ৷’’
Modi did nothing despite knowing fully well about Hardeep Puri's close ties with known international pedophile Jeffrey Epstein. Truly disgusted by the latest revelations proving that Puri met Epstein in the same rooms where Epstein carried out his heinous crimes. Modi-Shah's complete silence and inaction on this only points to their criminal indifference to such allegations against their own Cabinet Minister. What can women expect from a Government that shields and nurtures a man with close ties to the worst sexual predator known to human civilisation? There is also an urgent need for PM Modi to speak up on this issue, because US President Donald Trump has also declared that India and US are extremely close to signing a trade deal. Do these revelations have any bearings on the final contours of the deal? Given how lopsided the previous deal was, there is every chance that the Compromised PM will once again surrender India's interests to shield himself and those close to him.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 21, 2026
শাসকীয় নেতৃত্বই এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ নেতা বেণুগোপালে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ স্থিতি সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘এই বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু শ্বাহৰ সম্পূৰ্ণ নীৰৱ দৃষ্টিভংগী আৰু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাটোক সূচাইছে ৷’’
ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বাবে চলি থকা আলোচনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বিষয়টো সমাধান কৰিবলৈ বেণুগোপালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই বিষয়ত মাত মতাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পেও ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিশে আগবঢ়াটোকে ইংগিত দিছে ।’’
এনেধৰণৰ ফটোৰ প্ৰকাশে আলোচনাত কিবা প্রভাৱ পৰিব পাৰে নেকি বুলি প্রশ্ন উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ নেতা বেণুগোপালে কয়, ‘‘এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পূৰ্বে ফটোখনৰ প্ৰকাশে কিবা প্রভাৱ পেলাবনে ? পূর্বৰ চুক্তিখন কিমান একপক্ষীয় আছিল সেই কথা লক্ষ্য কৰিলে দেশৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে আপোচ কৰিবলৈ সাজু প্রধানমন্ত্রীজনে নিজৰ লগতে ঘনিষ্ঠসকলক ৰক্ষা কৰাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি ৷’’
এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা শ্ৰীনিবাস বিভিয়েও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত শ্ৰীনিবাসে কয়, ‘‘কালি আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মুম্বাইত উপস্থিত হয় ৷ ঠিক সেই মুহূৰ্ততে আমেৰিকাৰ ন্যায় বিভাগৰ ফাইলৰ পৰা হৰদীপ 'এপষ্টেইন' পুৰীৰ ফটো বাহিৰ হয় । এটা ভিডিঅ’ও বাহিৰ হ’ব পাৰে, য’ত হয়তো আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ কাৰিকৰী সূক্ষ্মতাসমূহৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া হ’ব...৷’’
मोदी जी किसी वीडियो के बाहर आने का डर है क्या?— Srinivas BV (@srinivasiyc) October 21, 2026
পূৰ্বে বুধবাৰে শিৱসেনাৰ নেতা সঞ্জয় ৰাৱটেও পুৰী আৰু এপষ্টেইনৰ মাজত হোৱা বৈঠক সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । ৰাৱটে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, “মোদীজী, হৰদীপ পুৰীয নামৰ মন্ত্ৰীজনে জেফ্ৰি এপষ্টেইনক অকলে সাক্ষাৎ কৰিছেনে ? বৈঠকত তেওঁ কাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ? এয়াই আৰম্ভণি । আগলৈ চাওক কি হ’ব ৷ শাসন ব্যৱস্থা সলনি হ’ব ! জয় হিন্দ !’’
मोदीजी एक मंत्री हरदीप पुरी जेफ्री एपस्टीन को अकेलेमे मिल रहे है? किसका संदेश लेकर मिले? ये शुरुवात है, आगे आगे देखो क्या होने जा रहा है? @RSSorg रेजीम चेंज होगा! जय हिंद! https://t.co/1Cotkxzbhq— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 21, 2026
পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পুৰীয়ে এপষ্টেইন ফাইল সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ নস্যাৎ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফাইলসমূহৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি দাবী কৰিছিল ৷ তেওঁ এই দাবী ভিত্তিহীন বুলিও আখ্যা দিছিল ৷ এপষ্টেইনৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই পুৰীয়ে কয় যে তেওঁ ২০০৯-২০১৭ চন অৰ্থাৎ ৯ বছৰৰ ভিতৰত চাৰিবাৰকৈ তেওঁক সাক্ষাৎ লাভ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: ১ নৱেম্বৰত ৰামলীলা ময়দানত এছ আই আৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব ইণ্ডিয়া ব্লকে