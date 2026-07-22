দহ বছৰত ১৫২টা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা; বিজেপিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুলৰ

দহ বছৰত ১৫২টা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা; বিজেপিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুলৰ
কাকত ফাদিলৰ ফলত ৭.৫ কোটিৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল প্ৰভাৱিত হৈছে । পুনৰ পৰীক্ষা হ’লেও বা নহ’লেও চৰকাৰে একো গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷
Published : July 22, 2026 at 6:21 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে ধ্বংস কৰিলে ৷ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে বুধবাৰে এই অভিযোগ তুলিছে ৷
নতুন দিল্লীত এখন সংবাদমেলত ৰাহুলে কয় যে যোৱা দশকত ১৫২ টা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । কিন্তু এই ঘটনাত এজনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হোৱা নাই ।
LIVE: Press Conference | Indira Bhawan, New Delhi https://t.co/hpUymlX6Rf— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 22, 2026
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে আক্ষৰিক অৰ্থত ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংস কৰিলে । ‘‘প্ৰায় ১.৩২ কোটিতকৈও অধিক টকা খৰচ কৰি পৰিয়ালসমূহে নিজৰ সন্তানক NEET ত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে সাজু কৰে ৷ এই ধনৰাশি কেন্দ্ৰীয় বাজেটত শিক্ষা বিভাগৰ বাবে অনুমোদন দিয়া পুঁজিৰ প্ৰায় সমানুপাতিক ৷ এই পৰিয়ালবোৰৰ অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ৷’’ ৰাহুলে কয় ৷
তেওঁ আৰু কয় যে কাকত ফাদিলৰ ফলত ৭.৫ কোটিৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল প্ৰভাৱিত হৈছে । চৰকাৰী সঁহাৰিৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাহুলে কয় যে পুনৰ পৰীক্ষা হ’লেও বা নহ’লেও তেওঁলোকে একো গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷
ৰাহুলে লগতে কয়, ‘‘এয়া গভীৰ সমস্যা । এসময়ত শ্ৰেষ্ঠ বুলি জনাজাত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এতিয়া ধ্বংস হৈ পৰিছে ।’’ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ব্যৱস্থাটোৰ বৈধ সমস্যা আছে ।
বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘যদি দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাজপথত থাকে, তেন্তে আমিও ৰাজপথত থকা উচিত বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ ।’’ তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যি কৰি আছে তাৰ সৈতে আমি ১০০ শতাংশ একমত । প্ৰথম দাবী: ‘দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত’ বুলি জনাজাত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক অপসাৰণ কৰা উচিত ।’’
‘‘আমি প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমৰ্থন কৰোঁ । আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হোৱাটো আমি নিশ্চিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে; ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আক্ৰমণ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিক জবাবদিহি কৰিব লাগিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব ৷’’ বিৰোধীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সংহতিৰে থিয় দিছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাহুলে এইদৰে মন্তব্য কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল অতি গুৰুতৰ বিষয়: বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত আলোচনাৰ বাবে সাজু চৰকাৰ