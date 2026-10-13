২০২৯ ত আন এক বৃহৎ পৰাজয়ৰ বাবে সাজু হওক ৰাহুল গান্ধী: অমিত শ্বাহ

২০২৯ ত আন এক বৃহৎ পৰাজয়ৰ বাবে সাজু হওক ৰাহুল গান্ধী: অমিত শ্বাহ
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে কয় যে আগন্তুক ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ব্যাপক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷
By ANI
Published : October 13, 2026 at 10:46 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে বিৰোধী শিবিৰক চোকা প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি সমগ্ৰ ৰাজস্থান আৰু ত্ৰিপুৰাত শেহতীয়া স্থানীয় নিগম-নিকায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ব্যাপক জয় সম্পৰ্কত আলোকপাত কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাম-কাজক সমালোচকৰ প্ৰতি প্ৰত্যক্ষ তিৰস্কাৰ হিচাপে আঙুলিয়াই দিয়ে । ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ বিশদ বিৱৰণ দি শ্বাহে কয়, ‘‘ৰাজস্থানত অনুষ্ঠিত স্থানীয় সংস্থাৰ নিৰ্বাচনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ব্যাপক জয়লাভ কৰিছে । বিজেপিয়ে ৯০% পৌৰ নিগম, ৬৬% পৌৰ পৰিষদ আৰু ৬৫% পৌৰসভা দখল কৰে ।’’
गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों और हाल ही में संपन्न हुए अन्य राज्यों के उपचुनावों व स्थानीय चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि जनता राहुल गांधी व इंडी अलायंस के झूठ को पूरी तरह नकार चुकी है। देश की जनता मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और यह जनविश्वास बताता है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस लगातार चौथी बार हारेगी व एक बार फिर प्रचंड बहुमत से NDA की ही सरकार बनेगी।— Amit Shah (@AmitShah) October 13, 2026
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে এই স্থানীয় নিৰ্বাচনী ফলাফলসমূহে ভোটাৰৰ আস্থা সম্পৰ্কে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বলৈ এক স্পষ্ট ৰাজনৈতিক বাৰ্তা প্ৰদান কৰে । তেওঁ লগতে কয়, “এই নিৰ্বাচনে ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে শিক্ষাৰ কাম কৰিছে; আম আদমী পাৰ্টীয়ে ৰাজস্থানৰ ৮৫%তকৈ অধিক ৱাৰ্ডত নিজৰ আমানতৰ ধন হেৰুৱালে ।”
ত্ৰিপুৰাৰ আঞ্চলিক শাসনৰ ধাৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শ্বাহে এনডিএৰ প্ৰদৰ্শন আৰু দূৰৱৰ্তী পৰিষদ খণ্ডত বিৰোধীৰ প্ৰদৰ্শনৰ বিপৰীতমুখী ৰূপ দাঙি ধৰে । অমিত শ্বাহে কয়, ‘‘মই ৰাহুল গান্ধীক এইটো জনাব বিচাৰিছো যে ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত গাঁও সমিতিৰ নিৰ্বাচনত এনডিএই ৩,২৪৮ খন আসন সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে আন ৯০০ আসন লাভ কৰাত সফল হৈছিল আৰু মুঠ ভোটৰ ৭৭.৫% আসন লাভ কৰিছিল ৷ আনহাতে কংগ্ৰেছ দলে ৪৬০০ আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১৪ খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।’’
राज्यों में मिल रही लगातार हार से राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए। https://t.co/XeUW0bXBbp— Amit Shah (@AmitShah) October 13, 2026
নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তাৰিত পুনৰীক্ষণ (SIR)ত সংঘটিত হোৱা কথিত বিসংগতিক লৈ সোমবাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতা-সমৰ্থকে বাৰাখাম্বা ৰোডেৰে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অভিমুখে পদযাত্ৰা কৰাৰ এদিন পিছতে শ্বাহে এই মন্তব্য কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে কয় যে আগন্তুক ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ব্যাপক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকল পৰাজয়ৰ বাবে সাজু হ’ব লাগে ।
SIR के बहाने घुसपैठियों को बचाने की राहुल गांधी की योजना देश समझ चुका है। https://t.co/Ivdjnu7gUB— Amit Shah (@AmitShah) October 13, 2026
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলটোক কটাক্ষ কৰি কয় যে তেওঁলোক আগন্তুক নিৰ্বাচনত একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে পৰাজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে । নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তাৰিত পুনৰীক্ষণ (SIR)ৰ বিৰোধিতা কৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলিও শ্বাহে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
‘‘মই ৰাহুল গান্ধীক ক’ব বিচাৰো যে এই দেশৰ জনসাধাৰণে SIR ৰ আঁৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰক্ষা কৰাৰ আপোনাৰ কৌশল সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাইছে, আৰু তেওঁলোক আপোনাৰ কৌশলৰ বলি নহয় । মই ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলক ক’ব বিচাৰো যে ২০২৯ চনত এক বৃহৎ পৰাজয়ৰ বাবে নিজকে সাজু কৰক । ২০২৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত এন ডি এই ব্যাপক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে, আৰু কংগ্ৰেছে আন এক পৰাজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে, যিটো ক্ৰমাগত চতুৰ্থটো পৰাজয় ।’’ শ্বাহে কয় ৷
#WATCH | Delhi | Union Home Minister Amit Shah says, "...I also wish to tell Rahul Gandhi and his associates to brace themselves for a crushing defeat in 2029. The NDA is set to secure a massive majority in the 2029 general elections, and the Congress is headed for yet another defeat—its fourth consecutive loss..." "I want to tell Rahul Gandhi that the people of this country have fully understood your strategy of shielding infiltrators under the guise of the SIR, and they will no longer fall for your ruses. I also wish to tell Shri Rahul and his associates to brace themselves for a crushing defeat in 2029. The NDA is set to secure a massive majority in the 2029 general elections, and the Congress is headed for yet another defeat—its fourth consecutive loss. The people of this country stand with Narendra Modi, the BJP, and the NDA. You cannot deny this truth. Today, on behalf of the Bharatiya Janata Party, I once again wish to express my heartfelt gratitude to the people of Tripura, Rajasthan, Gujarat, Bengal, and Assam; amidst a storm of malicious propaganda, they have placed their seal of approval—their stamp of preference—on Narendra Modi, the BJP’s 'Lotus' symbol, and the NDA, thereby strengthening all nationalist forces. I thank them sincerely on behalf of the Bharatiya Janata Party.— ANI (@ANI) October 13, 2026
ৰাহুল গান্ধীক অধিক আক্ৰমণ চলাই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘সংবাদ মাধ্যমৰ অনুষ্ঠান আৰু ‘ঝুঠ কী গুঞ্জ’ৰ জৰিয়তে আপুনি দেশৰ জনসাধাৰণৰ আস্থা লাভ কৰিব নোৱাৰে । কেৱল চৈধ্যটা দলৰ কেডাৰক সংগঠিত কৰি ডেৰ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আঠ হাজাৰৰ জনসমাগম গোটাই জাতিৰ কণ্ঠ হ’ব নোৱাৰে ।’’
জনসাধাৰণৰ ধাৰণা আৰু বিৰোধী কৌশলৰ মাজৰ ব্যৱধানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক তেওঁলোকৰ প্ৰসাৰক পুনৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ শ্বাহে আঙুলিয়াই দিয়ে যে প্ৰকৃত জাতীয় আৱেগ নগৰৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিবাদস্থলীৰ বাহিৰত আছে ।
‘‘কংগ্ৰেছ দলক এই কথা উপলব্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে জাতিৰ কণ্ঠই পথাৰ আৰু খেতিপথাৰত, গাঁৱে-ভূঞে, দুৰ্গম পাহাৰ-বনাঞ্চলত আৰু নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলত বাস কৰে য’ত আপোনাৰ কোনো হাতে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে । বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, তামিলনাডু আদি ৰাজ্যত দশক দশক ধৰি ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰি কংগ্ৰেছ দলক পৰাস্ত কৰি আহিছে । আজিও কংগ্ৰেছে যি নেতিবাচক ৰাজনীতি চলাই আছে, সেই ৰাজনীতিৰে তেওঁলোকৰ কোনো লাভ নহ’ব । তেওঁলোকে জনসাধাৰণক বুজিব লাগিব আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব ।’’ শ্বাহে কয় ৷
जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। https://t.co/NO85O0r79m— Amit Shah (@AmitShah) October 13, 2026
‘‘এই দেশৰ জনসাধাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী, বিজেপি আৰু এনডিএৰ সৈতে থিয় দিছে । এই সত্যক আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে । আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ ত্ৰিপুৰা, ৰাজস্থান, গুজৰাট, বংগ, অসমৰ ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ; ‘দুৰ্নীতিপৰায়ণ’ অপপ্ৰচাৰৰ ধুমুহাৰ মাজতে তেওঁলোকে বিজেপিৰ ‘পদুম’ৰ প্ৰতীকত নিজৰ পছন্দৰ ষ্টাম্প লগাইছে, যাৰ ফলত সকলো জাতীয়তাবাদী শক্তি শক্তিশালী হৈছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।’’ শ্বাহে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: চোকা অস্ত্ৰৰে মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ, তদন্ত আৰম্ভ