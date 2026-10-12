এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল ইণ্ডিয়া ব্লকৰ

এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল ইণ্ডিয়া ব্লকৰ
উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদলৰ অন্তত বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে লেখ আবেদন দাখিল কৰে ।
By PTI
Published : October 12, 2026 at 8:46 PM IST
নতুন দিল্লী : এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে ইণ্ডিয়া ব্লকে সোমবাৰে এছআইআৰৰ অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নেতৃত্বত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় । য'ত দেশৰ বিভিন্ন বিৰোধী দলে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদী সমদলত সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ সভানেত্ৰী নেহা ব'ৰায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে ।
#WATCH | INDIA Bloc protest march in Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrives at the Supreme Court Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, along with other INDIA bloc leaders, has moved the Supreme Court against the Election Commission of India (ECI). In their plea, the opposition bloc has impleaded Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar and the two Election Commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, alongside the ECI.— ANI (@ANI) October 12, 2026
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 'ভোট চুৰি'ৰ অভিযোগত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰাৰ লক্ষ্যৰে গণতন্ত্ৰৰ বাবে সমদল আৰম্ভ কৰে ।
এই প্ৰতিবাদত হাজাৰ হাজাৰ ৰাজনৈতিক কৰ্মী আৰু নাগৰিক অধিকাৰ কৰ্মীয়ে এই অংশগ্ৰহণ কৰে । যাৰ ফলত নতুন দিল্লীৰ মাণ্ডী হাউচ আৰু বাৰাখাম্বা ৰোডকে ধৰি বৃহৎ অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৱেবছাইট অনুসৰি ৰাহুল গান্ধীসহ নেতাসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এছআইআৰত বৃহৎ পৰিসৰৰ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । প্ৰথম অৱস্থাত বিৰোধী দলবোৰৰ নেতাসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে সাক্ষাতৰ বাবে অস্বীকাৰ কৰে । তেওঁ এই বিষয়ত আবেদন দাখিলৰ আহ্বান জনায় ।
#WATCH | INDIA Bloc protest march in Delhi | INDIA bloc leaders, including Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, NCP-SCP MP Supriya Sule, Congress MPs KC Venugopal, Priyanka Gandhi Vadra at the Supreme Court Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, along with other INDIA bloc leaders, has moved the Supreme Court against the Election Commission of India (ECI). In their plea, the opposition bloc has impleaded Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar and the two Election Commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, alongside the ECI.— ANI (@ANI) October 12, 2026
জানিব পৰা মতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সৌগত ৰয়, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱ, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ নেতা তেজস্বী প্ৰসাদ যাদৱ, নেশ্ব'নেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া সুলে, শিৱসেনা-ইউবিটি নেতা সঞ্জয় ৰাউত, ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ (চিপিআই) ডি ৰাজা, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সাংসদ মহুৱা মাঝি, চিপিআই (এম)ৰ সাধাৰণ সম্পাদক এম এ বেবী আৰু ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগৰ নেতা ই টি মহম্মদ বছিৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰে ।
প্ৰতিবাদী সমদলত অংশ লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমীপত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে কয়, "ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ, আমি এই দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক সুৰক্ষা দিব লাগিব, এই এছআইআৰ বন্ধ হ'ব লাগে, এছআইআৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে য'ত নিৰ্বাচন জয়ী হৈছিল সেয়া বাতিল কৰিব লাগে, নতুনকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে ।"
#WATCH | INDIA Bloc protest march in Delhi | Congress president Mallikarjun Kharge says, "...We have filed the petition in the Supreme Court" This comes after Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, along with other INDIA bloc leaders, has moved the Supreme Court against the Election Commission of India (ECI). In their plea, the opposition bloc has impleaded Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar and the two Election Commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, alongside the ECI.— ANI (@ANI) October 12, 2026
ইফালে আবেদন দাখিলৰ অন্তত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ ৰাজীৱ ৰায়ে কয়, "আবেদন দাখিল কৰি সকলো নেতা আহিছে । এতিয়া কাইলৈ পৰৱৰ্তী ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সকলো নেতা বৈঠকত বহিব আৰু তাৰ পিছত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব । প্ৰতিবাদৰ ভিৰ দেখি ইতিমধ্যে দিল্লীত বহি থকা সকলে গম পাই গৈছে যে তেওঁলোকৰ দিন উকলিছে ।
লগতে পঢ়ক :
আপোনাৰ চৰকাৰৰ ২০০ বিষয়া আমাৰ সংস্পৰ্শত, আমাক দিছে তথ্য: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ বাৰ্তা ৰাহুল গান্ধীৰ