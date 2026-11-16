ETV Bharat / bharat

এছ আই আৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন ইণ্ডিয়া ব্লকৰ

দলটোৱে প্ৰশ্ন কৰে যে ERONET আৰু ECINETক কেন্দ্ৰীভূত কৰি ভোটাৰ তালিকাখন কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত কোনে লৈছিল ?

Rahul Gandhi
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী (X @rahulgandhi)
author img

By PTI

Published : November 16, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ আন আন নেতাসকলে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰি নিৰ্বাচন আয়োগলৈ এক গোট প্ৰশ্ন প্ৰেৰণৰ অনুমতি বিচাৰে ৷ এই আবেদনত সমগ্ৰ দেশৰ ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আই আৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ কয় ।

তেওঁলোকে দাখিল কৰা আবেদনত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি নেতাসকলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পৰা এছ আই আৰৰ অনুমোদন, ভোটাৰক বাদ দিয়াৰ অভিযোগ আৰু আয়োগৰ অনলাইন নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন ব্যৱস্থাত কৰা পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে জড়িত নিৰ্দিষ্ট বিষয়সমূহৰ ওপৰত শপতনামা বিচাৰিছে ।

সমগ্ৰ দেশতে বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR) সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তসমূহ প্ৰকৃততে নিৰ্বাচন আয়োগে যৌথভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিল নেকি বা অন্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অজ্ঞাতে, অনুমোদন অথবা সন্মতি অবিহনে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে ।

ইফালে সোমবাৰে কংগ্ৰেছে ‘ভোট চুৰি’ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ইণ্ডিয়া ব্লকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু বিষয়াসকলক জেৰা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি বিচাৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত ৪৮ টা প্ৰশ্নৰ তালিকা দাখিল কৰিছে ।

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তক কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আন দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কিমান সিদ্ধান্তত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মতামতৰ সৈতে মতানৈক্য আছিল আৰু দেশজুৰি এছ আই আৰ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত কোনে লৈছিল ? ‘‘কোনে দেশজুৰি SIR পৰিচালনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ? '৬ নং প্ৰ-পত্ৰ' সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত কোনে লৈছিল ?’’ কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন কৰে ৷

এক্সত দলটোৱে প্ৰশ্ন কৰে যে ERONET আৰু ECINETক কেন্দ্ৰীভূত কৰি ভোটাৰ তালিকাখন কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত কোনে লৈছিল ? ‘‘নিৰ্বাচন আয়োগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামাত বাৰে বাৰে উত্থাপিত হৈ থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই ৷’’ কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন কৰে ৷

বিৰোধী দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘এতিয়া ইণ্ডিয়া ব্লকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত, আন দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু আইটিৰ সঞ্চালক প্ৰধানক জেৰা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি বিচাৰিছে । এই প্ৰশ্নসমূহে 'ভোট চুৰি'ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা এছআইআৰৰ গুৰুতৰ ত্ৰুটিসমূহৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।’’

কংগ্ৰেছে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগক ৪৮টা প্ৰশ্নৰ তালিকা দিয়া হৈছে, যাৰ উত্তৰ দিব লাগিব । ‘ভোট চুৰি’ অভিযোগত বিৰোধী দলসমূহে দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম থকা ব্যক্তিৰ এছ আইৰ আৰত নাম বাদ পৰিলে কৰিব পাৰিব আবেদন

TAGGED:

ভোট চুৰি অভিযোগ
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী
INDIA BLOC LEADERS FILE PLEA IN SC
EC OVER SIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.