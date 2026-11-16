এছ আই আৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন ইণ্ডিয়া ব্লকৰ

এছ আই আৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন ইণ্ডিয়া ব্লকৰ
দলটোৱে প্ৰশ্ন কৰে যে ERONET আৰু ECINETক কেন্দ্ৰীভূত কৰি ভোটাৰ তালিকাখন কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত কোনে লৈছিল ?
By PTI
Published : November 16, 2026 at 6:02 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ আন আন নেতাসকলে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰি নিৰ্বাচন আয়োগলৈ এক গোট প্ৰশ্ন প্ৰেৰণৰ অনুমতি বিচাৰে ৷ এই আবেদনত সমগ্ৰ দেশৰ ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আই আৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ কয় ।
তেওঁলোকে দাখিল কৰা আবেদনত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি নেতাসকলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পৰা এছ আই আৰৰ অনুমোদন, ভোটাৰক বাদ দিয়াৰ অভিযোগ আৰু আয়োগৰ অনলাইন নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন ব্যৱস্থাত কৰা পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে জড়িত নিৰ্দিষ্ট বিষয়সমূহৰ ওপৰত শপতনামা বিচাৰিছে ।
The Election Commission of India's affidavit in the Supreme Court has not answered a single question raised on Vote Chori. INDIA Alliance leaders have now sought the Supreme Court’s nod for an interrogatory to the ECI including the CEC and two Election Commissioners personally and the Director General of IT for the huge lapses in SIR which have paved the way for Vote Chori. A list of 48 questions that Election Commissioners of India must answer has been submitted, some of which include: 👉 On how many decisions did the other two Election Commissioners disagree with the CEC? 👉 Who decided to conduct a nationwide SIR? 👉 Who decided to change Form 6? 👉 Who decided to centralise ERONET and ECINET and centrally control access to voter rolls? 🔹Here are the 48 questions👇— Congress (@INCIndia) November 16, 2026
সমগ্ৰ দেশতে বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR) সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তসমূহ প্ৰকৃততে নিৰ্বাচন আয়োগে যৌথভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিল নেকি বা অন্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অজ্ঞাতে, অনুমোদন অথবা সন্মতি অবিহনে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে ।
ইফালে সোমবাৰে কংগ্ৰেছে ‘ভোট চুৰি’ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ইণ্ডিয়া ব্লকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু বিষয়াসকলক জেৰা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি বিচাৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত ৪৮ টা প্ৰশ্নৰ তালিকা দাখিল কৰিছে ।
News Alert! Rahul Gandhi, others list 48 questions for EC, CEC and officials on decision-making process behind nationwide SIR of electoral rolls. https://t.co/xxlZE5U7EC— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তক কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আন দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কিমান সিদ্ধান্তত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মতামতৰ সৈতে মতানৈক্য আছিল আৰু দেশজুৰি এছ আই আৰ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত কোনে লৈছিল ? ‘‘কোনে দেশজুৰি SIR পৰিচালনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ? '৬ নং প্ৰ-পত্ৰ' সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত কোনে লৈছিল ?’’ কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন কৰে ৷
এক্সত দলটোৱে প্ৰশ্ন কৰে যে ERONET আৰু ECINETক কেন্দ্ৰীভূত কৰি ভোটাৰ তালিকাখন কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত কোনে লৈছিল ? ‘‘নিৰ্বাচন আয়োগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামাত বাৰে বাৰে উত্থাপিত হৈ থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই ৷’’ কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন কৰে ৷
News Alert! Rahul Gandhi, other INDIA block leaders file plea in SC, seek its nod to serve 'interrogatories' on Election Commission over SIR. https://t.co/AU1KW6N63U— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
বিৰোধী দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘এতিয়া ইণ্ডিয়া ব্লকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত, আন দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু আইটিৰ সঞ্চালক প্ৰধানক জেৰা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি বিচাৰিছে । এই প্ৰশ্নসমূহে 'ভোট চুৰি'ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা এছআইআৰৰ গুৰুতৰ ত্ৰুটিসমূহৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।’’
কংগ্ৰেছে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগক ৪৮টা প্ৰশ্নৰ তালিকা দিয়া হৈছে, যাৰ উত্তৰ দিব লাগিব । ‘ভোট চুৰি’ অভিযোগত বিৰোধী দলসমূহে দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম থকা ব্যক্তিৰ এছ আইৰ আৰত নাম বাদ পৰিলে কৰিব পাৰিব আবেদন