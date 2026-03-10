কৃষকৰ কন্য়াৰ বিয়াত উপস্থিত ৰাহুল গান্ধী : গাওঁজুৰি ৰাহুলত চাবলৈ হেতা-ওপৰা

কৃষকৰ কন্য়াৰ বিয়াত উপস্থিত ৰাহুল গান্ধী : গাওঁজুৰি ৰাহুলত চাবলৈ হেতা-ওপৰা
হাৰিয়ানাৰ এজন কৃষকৰ কন্যাৰ বিয়াত দুঘণ্টা কটালে ৰাহুল গান্ধীয়ে ।
Published : March 10, 2026 at 7:18 PM IST
ছোনিপট (হাৰিয়ানা): কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে মঙলবাৰে হাৰিয়ানৰ এখন গাঁৱৰ এটা কৃষক পৰিয়ালৰ বিয়াত উপস্থিত হয় । এগৰাকী কৃষকৰ কন্য়াৰ বিয়াত উপস্থিত থাকি পৰিয়ালটোৰ সদস্য়সকলৰ সৈতে দুঘণ্টা সময় অতিবাহিত কৰে ।
মঙলবাৰে পুৱা হাৰিয়ানাৰ ছোনিপট জিলাৰ গোহানাৰ মদিনা গাঁৱত এগৰাকী কৃষকৰ কন্যাৰ বিয়াত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী । তেওঁৰ সৈতে সাংসদ দীপেন্দৰ হুদাও উপস্থিত আছিল । কৃষক সঞ্জয়ৰ পৰিয়ালে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনাই হাৰিয়ানৱী পাগুৰি উপহাৰ দিয়ে । ৰাহুল গান্ধীয়ে কিছু সময় সঞ্জয়ৰ ঘৰত থাকি পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে চূৰ্মা গ্ৰহণ কৰি প্ৰস্থান কৰে ।
ৰাহুল গান্ধীক পাগুৰি পিন্ধালে পৰিয়ালৰ লোকে:
পৰিয়ালৰ লোকে ৰাহুল গান্ধীক পাগুৰি পিন্ধোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ দীপেন্দৰ হুদাই কয়, "আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে ছোনিপটৰ কৃষক সঞ্জয়ৰ বিবাহগৃহত উপস্থিত হৈ কন্যাক আশীৰ্বাদ দিয়ে । গান্ধীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাত পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলে তেওঁক হাৰিয়ানৱী পৰম্পৰাত পাগুৰি পিন্ধাই আদৰণি জনায় ।" কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী উপস্থিত থকা সময়ত তাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হয় ।
কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "কৃষক সঞ্জয়ে নিজেই ৰাহুল গান্ধীক বিয়াৰ কাৰ্ড দিছিল । তাৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি বিয়াত উপস্থিত হৈ কন্যাক আশীৰ্বাদ দিয়ে । ৰাহুল গান্ধীয়ে এজন কৃষকৰ ঘৰলৈ গৈ আদৰ্শ দেখুৱালে । ৰাহুল গান্ধীয়ে বিয়াত প্ৰায় দুঘন্টা উপস্থিত থাকি বিয়াৰ ৰীতি-নীতি আৰু হৰিয়ানৱীৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে ।"
ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত কৃষকৰ পথাৰত ট্ৰেক্টৰ চলাইছিল:
ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে কৃষক সঞ্জয়ৰ সৈতে পথাৰত এখন ট্ৰেক্টৰ চলোৱাৰ লগতে ধানো ৰোপণ কৰিছিল । ৰাহুল গান্ধীয়ে ১০ জনপথলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি গোহানাৰ মদিনা গাঁৱৰ কৃষক সঞ্জয়ৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে একেজন কৃষকৰ কন্যাৰ বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ সমাগম:
ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনৰ খবৰ গাঁওখনত বিয়পি পৰাৰ লগে লগে তেওঁক চাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত হয় । কৃষক সঞ্জয়ে কয়," দেশৰ এগৰাকী বিশিষ্ট নেতাই গাঁৱৰ চৌহদ আৰু চোতালত উপস্থিত হোৱাটো আমাৰ লগতে গাঁওবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ।"