দেশবাসীক মাঘ বিহু তথা মকৰ সংক্ৰান্তিৰ শুভেচ্ছা ৰাহুল গান্ধীৰ

মকৰ সংক্ৰান্তি, পুংগল, ছুগী হাব্বা, মাঘী, ভোগালী বিহু, খিচড়ি, পৌষ পৰ্ব, উত্তৰায়ণ আৰু মকৰভিলাক্কুৰ ওলগ জনালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ।

Rahul Gandhi
দেশবাসীক মাঘ বিহু তথা মকৰ সংক্ৰান্তিৰ শুভেচ্ছা ৰাহুল গান্ধীৰ (ANI)
By ANI

Published : January 14, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে মকৰ সংক্ৰান্তি, পুংগল, ছুগী হাব্বা, মাঘী, ভোগালী বিহু, খিচড়ি, পৌষ পৰ্ব, উত্তৰায়ণ আৰু মকৰভিলাক্কু উপলক্ষে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে, "মকৰ সংক্ৰান্তি, পুংগল, ছুগী হাব্বা, মাঘী, ভোগালী বিহু, খিচড়ি, পৌষ পৰ্ব, উত্তৰায়ণ আৰু মকৰভিলাক্কু উপলক্ষে শুভেচ্ছা থাকিল ।"

তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এই উৎসৱে "আশা, সুখ, আনন্দ আৰু সমৃদ্ধি" কঢ়িয়াই আনক । পোষ্টটোত গান্ধীয়ে লিখিছে, "এই শস্য চপোৱা উৎসৱবোৰে নতুন আৰম্ভণি, আশা, সুখৰ সূচনা কৰক আৰু আপোনালোকৰ জীৱন আনন্দ আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰাই তোলক ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও সমগ্ৰ দেশৰ নাগৰিকলৈ পত্ৰযোগে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শস্য চপোৱাৰ বতৰ উপলক্ষে মকৰ সংক্ৰান্তি, মাঘ বিহু, পুংগল আদি উৎসৱক লৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

পত্ৰখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "এই উৎসৱ আশা আৰু ইতিবাচকতাৰ প্ৰতীক । তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ দেশতে একে মনোভাৱ আৰু উৎসাহেৰে সংক্ৰান্তি বিভিন্ন ৰূপত পালন কৰা হয় ।

কৃষকৰ বাবে ইয়াৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ কয় যে এই উৎসৱটো নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে জাতিটোক পোষণ কৰাসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশৰ এক অনুষ্ঠান । মাঘ বিহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই উৎসৱক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন আৰু আনন্দ, উষ্ণতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ উদযাপন বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে মাঘ বিহুৱে শস্য চপোৱাৰ বতৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাটো সূচায় যিয়ে কৃতজ্ঞতা আৰু সন্তুষ্টিক বুজায় ।

উল্লেখ্য যে, অসমৰ এক প্ৰধান উৎসৱ হৈছে মাঘ বিহু । শস্য চপোৱাৰ বতৰ শেষ হোৱা উপলক্ষে সামূহিক ভোজৰ জৰিয়তে এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । লোহৰি, পুংগল, সংক্ৰান্তি আৰু উত্তৰায়ণৰ লগতে এই উৎসৱে সমগ্ৰ ভাৰততে শস্য চপোৱাৰ উৎসৱ পালনৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ পদ্ধতিসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত লোহৰি উদযাপনত অগ্নি, পৰম্পৰাগত খাদ্য, লোকগীত আদিয়ে উৎসৱৰ বতৰত বিশেষ স্থান লাভ কৰে ।

