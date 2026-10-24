খাৰিজ হ'ব নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ ? ২৬ অক্টোবৰত হ'ব চূড়ান্ত ৰায়দান...
চুলতানপুৰ আদালতৰ ৰায়দানৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত তীব্ৰ উত্তেজনা । জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাৰ মন্তব্য— 'জেললৈ পঠিয়ালে আমাৰ বাবেই ভাল ।'
Published : October 24, 2026 at 10:55 PM IST
নতুন দিল্লী: লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা এটা পুৰণি মানহানি গোচৰক লৈ দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত পুনৰ উখল-মাখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰৰ এখন সাংসদ/বিধায়ক আদালতে অহা ২৬ অক্টোবৰত এই গোচৰটোৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰিব ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে জড়িত এই গোচৰটোৰ ৰায়দানৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ শিবিৰত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । উল্লেখ্য যে, ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ এনে কিছুমান ধাৰাৰ অধীনত অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে, য’ত দোষী সাব্যস্ত হ’লে সৰ্বাধিক দুবছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ’ব পাৰে । ২০২৭ চনৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ কেইমাহমান পূৰ্বে আহিবলগীয়া এই ৰায়দানে স্বাভাৱিকতে এক বিশেষ ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
'জে'ললৈ পঠিয়ালে আমাৰ বাবেই ভাল'—কংগ্ৰেছ নেতা দীপক সিং
এই সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন বিধান পৰিষদৰ সদস্য তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দীপক সিঙে ইটিভি ভাৰতক কয়,"এই গোচৰটোত কোনো ভিত্তি নাই । আমি সেই বিশেষ দিনটোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু আছো । আমাৰ নেতাগৰাকী নিজে তাত উপস্থিত থাকিব । মন্তব্য কৰা হৈছিল আৰু এই অভিযোগ বহু দূৰলৈ ৰুজু কৰা হৈছিল । এই সকলোবোৰ আমাৰ নেতাক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ এক পৰিকল্পিত অংশ । আমি তেওঁৰ সমৰ্থনত ২৬ অক্টোবৰত তাত উপস্থিত থাকিম ।"
তেওঁ চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আৰু কয়,"যদি তেওঁলোকে আমাৰ নেতাক জেললৈ পঠিয়ায়, তেন্তে সেয়া আমাৰ বাবে ৰাজনৈতিকভাৱে ভালেই হ’ব । ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা বিজেপিৰ প্ৰতিশোধৰ ৰাজনীতি দেশবাসীৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ উদং হৈ পৰিব । পূৰ্বেও তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল, কিন্তু শেষত তেৱেই বিজয়ী হৈ ওলাই আহিছিল ।"
বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ বাবেই টাৰ্গেট কৰা হৈছে ৰাহুলক: সঞ্জয় কাপুৰ
উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা সঞ্জয় কাপুৰে ইটিভি ভাৰতৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়,"কেৱল এইটো গোচৰেই নহয়, আমাৰ নেতাগৰাকীয়ে এনে বহু ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰেৰিত গোচৰৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ’ল— তেৱেঁই দেশৰ একমাত্ৰ নেতা যিয়ে অহৰহ বিজেপিৰ ফেঁচিবাদী নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছে । আমি প্ৰথমে ২৬ অক্টোবৰৰ ৰায়লৈ অপেক্ষা কৰিম আৰু তাৰ পিছতহে পৰৱৰ্তী আইনী কৌশল ঠিক কৰিম । কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভ বাঢ়িছে ।"
প্ৰকৃত ঘটনাটো কি আছিল ?
গোচৰৰ বিৱৰণি অনুসৰি, এই সমগ্ৰ বিষয়টো ২০১৮ চনৰ কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ । বেংগালুৰুৰ এখন নিৰ্বাচনী সমাৱেশত ভাষণ দি ৰাহুল গান্ধীয়ে তদানীন্তন বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহক এটা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ 'অভিযুক্ত' বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, ২০০৫ চনৰ সোহৰাবুদ্দিন শ্বেখৰ কথিত ভুৱা এনকাউণ্টাৰ গোচৰৰ সৈতে অমিত শ্বাহৰ নাম সাঙোৰ খাই পৰিছিল যদিও মুম্বাইৰ এখন বিশেষ চিবিআই আদালতে ২০১৪ চনতেই তেওঁক এই গোচৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল । ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই চুলতানপুৰ আদালতত এজন স্থানীয় বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা বিজয় মিশ্ৰই এক অপৰাধমূলক মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ।
আদালতৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধী
চুলতানপুৰ আদালতে ৰাহুল গান্ধীক ২০২৩ চনৰ ২৭ নৱেম্বৰত চমন জাৰি কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ২০ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৪-ত তেওঁ আদালতত হাজিৰ হয় আৰু জামিন লাভ কৰে । চলিত বৰ্ষৰ ২৬ জুলাইত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে আদালতত নিজৰ ভাষ্য লিপিবদ্ধ কৰে । শুনানিৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে স্বীকাৰ কৰে যে অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যটো সৰল বিশ্বাসত কৰা হৈছিল, কাৰোবাক ব্যক্তিগতভাৱে বদনাম কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য তেওঁৰ নাছিল ।
অতীতৰ সেই ক’লা অধ্যায় আৰু সাংসদ পদ খাৰিজৰ আশংকা:
এই ৰায়দানক লৈ কংগ্ৰেছ শংকিত হোৱাৰ মূল কাৰণটো হ’ল পূৰ্বৰ এটা একেধৰণৰ গোচৰ । ২০১৯ চনৰ 'মোদী উপাধি' সম্পৰ্কীয় এটা মানহানি গোচৰত ২০২৩ চনৰ ২৩ মাৰ্চত চুৰাটৰ এখন আদালতে ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰি দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিল । ইয়াৰ পৰিণতিত ২৪ মাৰ্চ ২০২৩-ত তেওঁ সাংসদ পদ হেৰুৱাব লগা হৈছিল আৰু চৰকাৰী আৱাসগৃহও এৰি দিছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উক্ত ৰায়ৰ ওপৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাতহে তেওঁৰ সংসদ সদস্যপদ পুনৰ বাহাল হৈছিল ।
২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলী আসনৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা ৫২ খনৰ পৰা ৯৯ খনলৈ বৃদ্ধি পায় । বৰ্তমান তেওঁ লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে । এতিয়া সকলোৰে চকু অহা ২৬ অক্টোবৰৰ চুলতানপুৰ আদালতৰ ৰায়দানৰ ওপৰত ।