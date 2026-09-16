ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ : অভিযোগকাৰীক যুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ অন্তিম সুযোগ আদালতৰ
২০১৮ চনত বেংগালুৰুত তেতিয়াৰ গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্ৰই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ দাখিল কৰিছিল ।
Published : September 16, 2026 at 7:47 PM IST
চুলতানপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰৰ এখন আদালতত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ এক গোচৰৰ শুনানি চলি আছে । তাৰ মাজতে আদালতে অভিযোগকাৰীক সতৰ্কবাণী দিলে ।
ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰত অভিযোগকাৰীক যুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চূড়ান্ত সুযোগ প্ৰদান কৰি আদালতে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ২১ ছেপ্টেম্বৰত ধাৰ্য্য কৰে লগতে অধিক পলম নকৰিবলৈও সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
২০১৮ চনত বেংগালুৰুত তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা আপত্তিজনক মন্তব্যৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ।
এমপি/এমএলএ আদালতত বুধবাৰে গোচৰটোৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু অভিযোগকাৰী তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্ৰৰ হৈ আদালতত উপস্থিত থকা অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ পাণ্ডেয়ে যুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অধিক সময় বিচাৰিছিল ।
ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ব্যস্ত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ আদালতৰ পৰা সময় বিচৰাত শুনানি পিছুৱাই দিয়া হয় ।
ৰাহুল গান্ধীৰ অধিবক্তা কাশী প্ৰসাদ শুক্লাই এই সন্দৰ্ভত কয় যে বিশেষ দণ্ডাধীশ শুভম বাৰ্মাই অভিযোগকাৰী পক্ষক যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ চূড়ান্ত সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । লগতে পুনৰ বিলম্ব নকৰিবলৈও সতৰ্ক কৰি দিছে ।
কোঅ'পাৰেটিভ বেংকৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিজয় মিশ্ৰই ২০১৮ চনৰ ৪ আগষ্টত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ অভিযোগ গোচৰ দাখিল কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২৩ চনৰ ২৭ নৱেম্বৰত ৰাহুল গান্ধীক গোচৰটোত হাজিৰ হ'বলৈ আদালতে চমন জাৰি কৰিছিল ।
কিন্তু তেওঁ হাজিৰ নোহোৱাৰ পিছত ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত ২০২৪ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাহুল গান্ধী আদালতত হাজিৰ হয় আৰু ২৫ হাজাৰ আৰু ২৪ হাজাৰ টকাৰ দুটা জামিনদাৰৰ জৰিয়তে জামিন লাভ কৰে । ২০২৪ চনৰ ২৬ জুলাইত এই গোচৰত আদালতত তেওঁৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা হয় ।
বিজেপি নেতা তথা অভিযোগকাৰী বিজয় মিশ্ৰই ২০২৬ চনৰ ২৮ মাৰ্চত ৰাহুল গান্ধীৰ কণ্ঠৰ নমুনা বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা কম্পেক্ট ডিস্কৰ সৈতে মিলাই চোৱাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল । সেই ডিস্কত ২০১৮ চনৰ বেংগালুৰুত ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া নিৰ্বাচনী ভাষণৰ ভিডিঅ' আৰু অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে ।
অৱশ্যে ২ মে'ত বিচাৰ আদালতে এই আবেদন নাকচ কৰে আৰু ১৫ জুলাইত সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতেও তেওঁৰ প্ৰত্যাহ্বান খাৰিজ কৰে । ৰাহুল গান্ধীৰ অধিবক্তাই কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত মিশ্ৰই এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে আৰু তেওঁৰ আবেদন খাৰিজ কৰে ।
পূৰ্বৰ ৩ ছেপ্টেম্বৰত হোৱা শুনানিৰ সময়ত অভিযোগকাৰীৰ অধিবক্তাই আদালতক জনাইছিল যে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ কণ্ঠৰ নমুনা তুলনা কৰিবলৈ বিচৰা আবেদন নাকচক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ১ ছেপ্টেম্বৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
আমেৰিকাৰ ওচৰত পুনৰ আত্মসমৰ্পণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ: ৰাহুল গান্ধী