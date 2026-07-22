কংগ্ৰেছ-ৰাহুল গান্ধীয়ে শিক্ষাৰ্থীক ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান

কংগ্ৰেছ-ৰাহুল গান্ধীয়ে শিক্ষাৰ্থীক ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
আলোচনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে গণতান্ত্ৰিক বিতৰ্কতকৈ ৰাজনৈতিক দিশটোহে বাচি লোৱাৰ অভিযোগ ।
Published : July 22, 2026 at 11:14 AM IST
নতুন দিল্লী: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ দেশজুৰি চলি থকা প্ৰতিবাদৰ সময়তে এইবাৰ ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান সৰৱ হৈ পৰিছে । কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধী আৰু দলটোক কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
মঙলবাৰে নিশা ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা আৰু অন্যান্য বিৰোধী নেতাৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লোক কল্যাণ মাৰ্গত বাসগৃহৰ বাহিৰত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগৰ দাবী জনায় । এই প্ৰতিবাদৰ কেইবাঘণ্টাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে এই মন্তব্য কৰে ।
LoP Shri @RahulGandhi and @INCIndia continue to shamelessly exploit students as political tools to manufacture disruption during the Monsoon Session of Parliament.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 21, 2026
Shri @RahulGandhi and @INCIndia chose to stage a dharna outside the Hon'ble Prime Minister's residence , causing…
'এক্স'ত এটা পোষ্টত শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কয়, "সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত বিঘিনি ঘটোৱাৰ বাবে ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাহুল গান্ধী আৰু আইএনচি (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে)ই লজ্জহীনভাৱে শোষণ কৰি আছে ।"
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে লোকসভাৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ নেতাসকলে জনসাধাৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টিৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠিত নিৰাপত্তা প্ৰট’কল অৱজ্ঞা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বাচি লৈছিল ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে চৰকাৰে এক বিস্তৃত আলোচনাৰ বাবে নিজৰ প্ৰস্তুতি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে গণতান্ত্ৰিক বিতৰ্কতকৈ ৰাজনৈতিক দিশটোহে বাচি লৈছে । কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰধানে মন্তব্য কৰে যে কংগ্ৰেছৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সমাধান নাছিল,বৰং ৰাজনৈতিক শিৰোনামৰ বাবেহে এইদৰে ব্য়াঘাত জন্মাইছে ।
শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে বিষয়টো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নহয়, এইক্ষেত্ৰত আলোচনাৰ প্ৰতিটো প্ৰকৃত পথ মুকলি হোৱাৰ পিছতো এয়া সংঘাতৰ বাবেহে কৰিছে । শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ চৰকাৰে নীটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ১০০ শতাংশ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । সদনৰ মজিয়াত আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ প্ৰতিটো বিষয় আলোচনাৰ বাবে সাজু আছো ।" শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মন্তব্য কৰে যে ভাৰতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰত কৃতিত্বলাভকাৰী হিচাপে গণ্য কৰাতকৈ বহু বেছি যোগ্য ।
উল্লেখ্য় যে মঙলবাৰে বিয়লি নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়টোক লৈ বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ কৰি তোলে । তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাসগৃহৰ সমীপত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত দি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমৰ্থন আগবঢ়ায় কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই ।
নীট ইউজিৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা, সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱকে ধৰি অন্যান্য বিৰোধী নেতাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
প্ৰায় চাৰে তিনি ঘণ্টা ধৰি এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ পাছত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী, অখিলেশ যাদৱকে ধৰি অন্যান্য নেতাক আটক কৰি বাছত লৈ যায় । অৱেশ্য়ে ইয়াৰ পিছত চাত্রছাল ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীক আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীক মন্দিৰ মাৰ্গ থানাৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
লগতে পঢ়ক:লাইভ 'নীট'ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰতিবাদ: সংসদত প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা বিৰোধী দলৰ, দিল্লীত অতিৰিক্ত চিআৰপিএফ
মেডাণ্টাত সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল’লে নাড্ডা-জিতেন্দ্ৰ সিঙে
নীট পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লীক বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ কাষত প্ৰতিবাদ, ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাসহ একাধিক বিৰোধী নেতা আটক, নিশালৈ মুক্তি