ETV Bharat / bharat

বিজেপিয়ে সংবিধান বিলোপৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে: ৰাহুল গান্ধী

দেশৰ প্ৰাতিষ্ঠানিক কাঠামোক ৰাজনৈতিক ক্ষমতা গঢ়ি তোলাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ ।

RAHUL GANDHI IN BERLIN
বাৰ্লিনৰ হাৰ্টী স্কুলত ভাষণৰত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 1:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বিজেপিয়ে সম-অধিকাৰৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা 'সংবিধান বিলোপ'ৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে । কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে দলটোক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই নিব পৰাকৈ বিৰোধী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।

জাৰ্মানী ভ্ৰমণৰ সময়ত বাৰ্লিনৰ হাৰ্টী স্কুলত ভাষণ প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে বিজেপিয়ে সম্পূৰ্ণ আক্ৰমণ চলাইছে আৰু দেশৰ প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামোক দখল কৰি ইয়াক নিজৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা গঢ়ি তোলাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাত সহায় কৰিছে । তেওঁ পুনৰ কয় যে 'সেইটোৰ বিৰুদ্ধেই বিৰোধীয়ে যুঁজি আছে '।

ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু জটিল গণতন্ত্ৰ বিশ্বৰ সম্পদ :

সোমবাৰে কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা এক ঘণ্টীয়া ভিডিঅ’ত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু জটিল গণতন্ত্ৰ বিশ্বৰ সম্পদ । ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত 'আক্ৰমণ' মানেই বিশ্ব গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো আক্ৰমণ বুলি কয় গান্ধীয়ে ।

"বিজেপিয়ে মূলতঃ যি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে সেয়া হৈছে সংবিধান বিলোপ । ৰাজ্যৰ মাজত সমতাৰ ধাৰণা নিৰ্মূল, ভাষা আৰু ধৰ্মৰ মাজত সমতাৰ ধাৰণা নাইকিয়া কৰা, সংবিধানৰ মূল ধাৰণাটো নাইকিয়া কৰা, যিটো হৈছে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মূল্য একেই হ'ব ।" এইদৰে কয় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ।

আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া নাই :

এই ভিডিঅ'টোত 'ৰাজনীতি শুনাৰ কলা' বুলি উল্লখ কৰি গান্ধীয়ে পুনৰ কয়, "আমি বিৰোধী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা এটা সৃষ্টি কৰিম যিটো সফল হ'ব; কিন্তু আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া নাই । আপুনি বুজিব লাগিব যে আমি তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানিক গাঁথনি দখলৰ বিৰুদ্ধেহে যুঁজিছো ।" ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰে যে প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামোৰ অস্ত্ৰকৰণ হৈছে ।

দেশৰ প্ৰাতিষ্ঠানিক কাঠামোৰ ওপৰত আক্ৰমণ :

তেওঁ পুনৰ কয়,"আমি মৌলিকভাৱে বিশ্বাস কৰো যে ভাৰতত নিৰ্বাচনী যন্ত্ৰৰ সমস্যা আছে । দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামোৰ সমূলন্সে দখল কৰা হৈছে । আমাৰ দেশৰ প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে আক্ৰমণ চলি আছে ।" তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰতত এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে য’ত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে যি ভূমিকা পালন কৰিব লাগে সেই ভূমিকা পালন কৰা নাই।

RAHUL GANDHI IN BERLIN
বাৰ্লিনৰ হাৰ্টী স্কুলত ভাষণৰত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী (PTI)

ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ইউৰোপীয় সংঘ গঠনৰ বাবে ইউৰোপীয়সকলে সংগ্ৰাম কৰাৰ সময়ত ভাৰতে ১৯৪৭ চনত সংবিধানৰ আধাৰত আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক সংঘ গঢ়ি তুলিছিল ।

"আপুনি যদি এই গ্ৰহত গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে কিবা কথোপকথন কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু জটিল গণতন্ত্ৰক বহু দূৰলৈকে আওকাণ কৰিব নোৱাৰে । সেইবাবেই মই কও যে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ কেৱল ভাৰতীয় সম্পত্তি নহয়, ই এক বিশ্বৰ সম্পদ ।"

গান্ধীয়ে কয়, "গতিকে যেতিয়া মই ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ কথা কও, তেতিয়া মই নকও; কিন্তু প্ৰকৃততে ই কেৱল ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নহয়, ই বিশ্বৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰতেই আক্ৰমণ ।"

ৰাহুলক সমালোচনা বিজেপিৰ :

ইপিনে,ৰাহুল গান্ধীয়ে বিদেশৰ মাটিত ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্য়ৱস্থাক সমালোচনা কৰাৰ পিচতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বিদেশৰ মাটিত 'ভাৰতৰ নেতিবাচক ছবি অংকন কৰা' বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

ভাৰতে আভ্যন্তৰীণ সংঘাত, অশান্তি আৰু সম্ভাৱ্য বিফলতাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে বুলি গান্ধীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভাণ্ডাৰীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে দেশক ভাল পোৱা বুলি দাবী কৰা কোনোবাই ইয়াৰ বাবে এনে ফলাফল কামনা কৰিব পাৰে নেকি ? তেওঁ আৰু অভিযোগ কৰে যে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিব খোজা শক্তিৰ সৈতে মিতিৰালি কৰিছে ।

বিদেশী সংস্থাৰ অধীনত আশ্ৰয় ল’ব বিচাৰে কংগ্ৰেছে :

আনহাতে বিজেপিৰ সাংসদ তথা কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বাসৱৰাজ বোম্মাইয়ো ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে (কংগ্ৰেছে) কৰা সকলো দুৰ্নীতিৰ বাবে বিদেশী সংস্থাৰ অধীনত আশ্ৰয় ল’ব বিচাৰে । ভাৰত আৰু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সমালোচনা কৰাটো ৰাহুল গান্ধীৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে । তেওঁলোকে কৰা সকলো দুৰ্নীতিৰ বাবে ছ'ৰ'ছ আদিৰ দৰে বিদেশী সংস্থাৰ অধীনত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে । ভাৰতত তেওঁৰ কথাৰ কোনো মূল্য় নাই আৰু এই বাবে তেওঁ বিদেশলৈ গৈ এনে কথা কয় ।"

লগতে পঢ়ক:২০২৫ বৰ্ষত ভাৰত আৰু চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক: এক অৱলোকন

উভতি চাওঁ ২০২৫ : বছৰটোৰ ভিতৰতে ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ শিৰোনামত আছিল 'ভোট চুৰি

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
CONGRESS
BJP
CONSTITUTION
RAHUL GANDHI IN BERLIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.