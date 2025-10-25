ৰাধা আৰু কৃষ্ণ: তেলেংগানাৰ বিৰল পুংগানুৰৰ নতুন ঘৰ হ'ব ৰাজস্থানৰ মন্দিৰ
নগৰীয়া ঘৰবোৰ সৰু হৈ পৰাৰ সমান্তৰালভাৱে গৰু-ম’হৰ পাম নোহোৱা হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ শতিকা পুৰণি গৰু পালনৰ পৰম্পৰাও প্ৰায় নোহোৱা হৈছে ৷
Published : October 25, 2025 at 7:00 PM IST
আলৱাৰ (ৰাজস্থান): তেলেংগানাৰ পৰা প্ৰায় ৪৮ ঘণ্টীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত ৰাজস্থানৰ নতুন ঘৰত উপস্থিত হৈছে ৰাধা আৰু কৃষ্ণ নামৰ দুটা গৰু পোৱালি । বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু, বৰ্তমান ১৮ ইঞ্চি ওখ এই বিৰল পুংগানুৰ জাতৰ গৰুবোৰক শেহতীয়াকৈ ৰাজস্থানৰ আলৱাৰৰ ভেংকটেশ বালাজী দিব্য ধাম মন্দিৰলৈ অনা হৈছে ।
মন্দিৰৰ প্ৰধান পুৰোহিত মহন্ত সুদৰ্শনাচাৰ্যই কয়, "ইহঁতক দেখি মানুহে হাঁহি বন্ধ কৰিব নোৱাৰে । সৰু, কোমল আৰু ঐশ্বৰিক । আমি ইয়ালৈ আনিছিলো যে চহৰতো গৰু পালন আৰু যত্ন ল'ব পাৰি ।"
চহৰবোৰ ওখ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে ঘৰবোৰ সৰু হোৱাৰ লগে লগে পুংগানুৰ জাতটো যেন চহৰীয়া স্থানৰ বাবে এক নিখুঁত পছন্দ ।
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পুংগানুৰ অঞ্চল আৰু তেলেংগানাৰ কিছু অংশৰ স্থানীয় এই পুংগানুৰ জাতটো সৰ্বোচ্চ উচ্চতা মাত্ৰ প্ৰায় ২৭ ইঞ্চিলৈকে বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে জনাজাত, যাৰ ফলত গোহালিৰ ধাৰণা নথকা ঠাইৰ বাবে ই সঠিক পছন্দ ।
আলৱাৰলৈ অনা এই যুটিটো এতিয়াও বাঢ়িছে, বৰ্তমান মাত্ৰ ১৮ ইঞ্চি ওখ । “এতিয়া সৰু । কিন্তু সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ হ’লেও চহৰৰ ঘৰত আৰামত থাকিব পৰাকৈ সৰু হৈ থাকিব ।“ চোতালত খেলা-ধূলা চাই মহন্তই হাঁহি হাঁহি কয় ।
এই গৰুহালক পৰম্পৰাগত বৈদিক ৰীতি-নীতিৰে আদৰণি জনোৱা হৈছিল আৰু মন্দিৰত বিশেষভাৱে নিৰ্মিত গোহালিত ৰখা হৈছিল । কিছু সময়ৰ ভিতৰতে গৰুহালৰ আগমনৰ খবৰ বিয়পি পৰে আৰু বৃহৎ সংখ্যক ভক্ত দৰ্শনৰ বাবে আহে । কণ কণ শিশুসকলে গৰুহালৰ লগত খেলাৰ বিপৰীতে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
এজন ভক্তই কয়, "এনে সৰু গৰু আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিবলৈ পাইছো ।" তেওঁ লগতে কয়, "ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ নিজেই নতুন ৰূপত অহা যেন লাগিছে ।"
পুংগানুৰ জাতটোৱে সৰু উচ্চতা সত্ত্বেও দিনটোত দুইৰ পৰা ডেৰ-দুই লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰে, পশুখাদ্য কমকৈ খায় আৰু বিভিন্ন জলবায়ুৰ লগত সহজে খাপ খায় । ইহঁত শান্ত স্বভাৱৰ বাবে টাইলছৰ কোঠা বা সৰু সৰু কোঠালিতো ইহঁতক ডাঙৰ কৰাটো সহজ হৈ পৰে ।
মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই আশা কৰিছে যে ৰাধা আৰু কৃষ্ণক দেখি অধিক সংখ্যক লোকে নগৰীয়া গৰু পালন, প্ৰাচীন পৰম্পৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হ’ব ।
মহন্ত সুদৰ্শনাচাৰ্যই কয়, "আমাৰ শাস্ত্ৰত গৰু কেৱল জন্তু নহয়, এগৰাকী মাতৃ, দানকাৰী । যদিও চহৰ অঞ্চলৰ কিছুমান মানুহে গৰু ৰখাৰ ইচ্ছা কৰে কিন্তু ঠাইৰ অভাৱত নোৱাৰে । পুংগানুৰ গৰুটোৱে এতিয়া কিছু আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।
প্ৰতিটো যোৰ পুংগানুৰ গৰুৰ বংশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ২ লাখৰ পৰা ১০ লাখ টকাৰ ভিতৰত খৰচ হয় । তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ অঞ্চলত এইবোৰ সযতনে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে যদিও সমগ্ৰ দেশৰ মানুহে এই প্ৰজাতিটো প্ৰতিপালন কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নিজৰ চৰকাৰী বাসগৃহত পুংগানুৰ গৰু পালন কৰি এই জাতটোৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰসাৰ ঘটাবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ।
