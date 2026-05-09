ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীত কবিগুৰুক স্মৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, শপত গ্ৰহণৰ পাছত শুভেন্দুক শুভেচ্ছা

ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীত কবিগুৰুক স্মৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, শপত গ্ৰহণৰ পাছত শুভেন্দুক শুভেচ্ছা
ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰে দৃঢ় কৰিলে ভাৰতৰ চিন্তাধাৰ, ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই উক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
By PTI
Published : May 9, 2026 at 7:07 PM IST
গুৱাহাটী: ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীত ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি অসমৰ বৰ্তমানৰ তত্তাৱধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে নোবেল বঁটা বিজয়ী ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে দেশৰ চিন্তাধাৰা দৃঢ় কৰিলে, যি এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বত চৰ্চিত হৈ আছে ।
তেওঁ কয় যে ঠাকুৰৰ অৱদানে প্ৰতিটো প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে আৰু এক জ্ঞানপ্ৰাপ্ত সমাজৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে । ঠাকুৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকী ব'হাগ মাহৰ ২৫ তাৰিখে পালন কৰা হয়, যাক ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তী বুলিও কোৱা হয় ।
Gurudev Rabindranath Tagore not only enriched our literature and culture, but also strengthened Bharat’s spirit, which later resonated across the world.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 9, 2026
Remembering the great icon on his Jayanti, whose timeless thoughts and contributions continue to inspire generations and pave…
সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত শৰ্মাই কয়,"গুৰুদেৱ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে আমাৰ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰাই নহয়, ভাৰতৰ উদ্যমকো শক্তিশালী কৰি তুলিলে, যি পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চিত হৈছে । তেওঁৰ জয়ন্তীত সেই মহান আদৰ্শ ব্যক্তিগৰাকীক স্মৰণ কৰিছোঁ, যাৰ কালজয়ী চিন্তা আৰু অৱদানে প্ৰতিটো প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে আৰু অধিক জ্ঞানসম্পন্ন সমাজৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি আহিছে ।"
উল্লেখ্য যে ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীৰ দিনাই কলকাতাত অনুষ্ঠিত হৈছে পশ্চিম বংগ চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান । উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কলকাতাত উপস্থিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত পশ্চিম বংগৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে শুভেন্দু অধিকাৰী তথা তেখেতৰ মন্ত্রীসভাৰ সদস্যই ।
কলকাতাৰ ঐতিহাসিক ব্ৰিগেড পেৰেড খেলপথাৰত ৰাজ্যপাল আৰ এন ৰবিয়ে শুভেন্দু অধিকাৰীক শপত আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি উপস্থিত সকলোৱে ।