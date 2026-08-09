ETV Bharat / bharat

ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ বৰ্ষপূৰ্তি : স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

৯ আগষ্টৰ দিনটোত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল । দেশজুৰি এই দিনটোক আগষ্ট ক্ৰান্তি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ।

Tulips blossom in front of Gyarah Murti monument, in New Delhi
ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ বৰ্ষপূৰ্তি : স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকললৈ দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

১৯৪২ চনৰ ৮ আগষ্টত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে মুম্বাইত (তেতিয়াৰ বোম্বে) ভাৰত ত্যাগ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ ভাষণৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিল । অৱশ্যে ৯ আগষ্টৰ পুৱাৰে পৰা ব্ৰিটিছে শীৰ্ষ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । লগে লগে এই প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ লয় । দেওবাৰে এই আন্দোলনৰ নেতাসকলক স্মৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে,"ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নতুনৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল ।"

তেওঁ লিখিছে, "ঐতিহাসিক ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোকে স্মৰণ কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ সাহস প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে সদায় প্ৰেৰণা হৈ থাকিব । মহাত্মা গান্ধীজীৰ নেতৃত্বৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ভাৰত ত্যাগৰ শ্ল'গানে আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নতুন শক্তিৰ সঞ্চাৰ ঘটাইছিল আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ অদম্য সংকল্পক প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছিল । এই আন্দোলন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল কাৰণ ইয়াৰ ফলত ইংৰাজসকলে ভাৰত এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।

আন্দোলনৰ মূল কাৰণ :

ক্ৰিপছ মিছনৰ ব্যৰ্থতা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছে ভাৰতক ডমিনিয়নৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল । ভাৰতীয় নেতাসকলে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দাবী কৰি সেই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰিণাম : যুদ্ধকালীন মুদ্ৰাস্ফীতি, খাদ্য সংকট, মূল্যবৃদ্ধিয়ে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।

জাপানী আক্ৰমণৰ ভয় : মহাত্মা গান্ধীয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে ভাৰতত ব্ৰিটিছৰ উপস্থিতিয়ে জাপানৰ আক্ৰমণক উৎসাহিত কৰিব আৰু স্বাধীন ভাৰতেহে দেশখনক সুৰক্ষা দিব পাৰিব ।

File photo of PM Narendra Modi paying tribute to Mahatma Gandhi at Peace Park in Victoria, Seychelles
মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (ANI)

মূল নেতৃত্ব আৰু প্ৰতিৰোধ

প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱাৰ পিছদিনা পুৱা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ততাতৈয়াকৈ মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰায়সংখ্যক শীৰ্ষ নেতৃত্বক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । মূল নেতাসকল কাৰাগাৰত থকাৰ বাবেই যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতাসকলে আন্দোলনটো আগবঢ়াই নিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে-

অৰুণা আছফ আলী : ৯ আগষ্টত গোৱালিয়া টেংক ময়দানত ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ।

উষা মেহতা : গোপনে কংগ্ৰেছ ৰেডিঅ' পৰিচালনা কৰি আন্দোলনৰ বাতৰি আৰু নিৰ্দেশনা প্ৰচাৰ কৰিছিল ।

জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ আৰু ৰাম মনোহৰ লোহিয়া : গেৰিলা শৈলীৰ প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰু তৃণমূলৰ বিপ্লৱী নেটৱৰ্ক সংগঠিত কৰিছিল ।

১৯৪৪ চনৰ ভিতৰত ইংৰাজে ব্যাপক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু দমন নীতিৰে আন্দোলন বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু জনসাধাৰণৰ সন্মতি অবিহনে ভাৰত যে আৰু শাসনযোগ্য নহয় সেই কথা এই আন্দোলনৰ পিছত ব্ৰিটিছে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিল । এই আন্দোলনৰ ৫ বছৰৰ পাছত ১৯৪৭ চনত ভাৰতে স্বাধীনতাৰ মুখ দেখিছিল ।

লগতে পঢ়ক :

পিঅ'কেৰ স্থানীয় আকাংক্ষাক ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱাৰ বাবেই জম্মু-কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ: এক বিশ্লেষণ

TAGGED:

ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন
মহাত্মা গান্ধী
নৰেন্দ্ৰ মোদী
আগষ্ট ক্ৰান্তি দিৱস
QUIT INDIA MOVEMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.