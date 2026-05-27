পহলগাম আক্ৰমণক গৰিহনা কোৱাড ৰাষ্ট্ৰৰ, ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰী অঞ্চল সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা
কোৱাডৰ নেতাসকলে দৃঢ়তাৰে কয় যে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু সমৃদ্ধি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন ৰক্ষা কৰা, আৰু বিবাদৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
Published : May 27, 2026 at 9:18 AM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰচলিত ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা আৰু বিশ্বৰ যোগান শৃংখলৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ হেঁচা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে ভাৰত, অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান আৰু আমেৰিকাক লৈ গঠিত চতুৰ্পক্ষীয় নিৰাপত্তা আলোচনা (কোৱাড)ৰ দেশসমূহে “মুক্ত আৰু মুকলি ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰ”ৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা পুনৰ দৃঢ় কৰে ৷ নতুন দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউছত বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ সময়ত সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা, অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা, জটিল খনিজ পদাৰ্থ, প্ৰযুক্তি আৰু দুৰ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ঘোষণা কৰে । যোৱা বছৰ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ পহলগামত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ উদাহৰণ দি কোৱাডৰ অংশীদাৰসকলে সন্ত্ৰাসবাদক সকলো ধৰণৰ আৰু প্ৰকাশভংগীৰে “নিৰ্দ্বিধায়” গৰিহণা দিয়ে ।
আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী পেনি ৱং আৰু জাপানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী টছিমিটছু মোটেগীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰা ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কয় যে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰ বিশ্বৰ বিকাশ আৰু স্থিতিশীলতাৰ চালক হৈ থাকিব লাগিব, আৰু এই অঞ্চলত সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক পছন্দৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱাৰ দিশত কোৱাডে কাম কৰিব লাগিব ।
Just completed a productive QUAD FMM with colleagues @SecRubio of the US, @SenatorWong of Australia, and FM @moteging of Japan.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 26, 2026
Three major takeaways:
➡️ Agreed on Indo-Pacific Maritime Surveillance Initiative and on a Common Operating Picture in the maritime domain. Will… pic.twitter.com/4b0dFtiAHC
বৈঠকৰ পিছত প্ৰকাশ কৰা এক যৌথ বিবৃতিত কোৱাডৰ নেতাসকলে আইনৰ শাসন, সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে আৰু “বল বা জোৰ-জবৰদস্তিকে ধৰি যথাৰ্থ অৱস্থা সলনি কৰিব বিচৰা যিকোনো অস্থিৰতাপূৰ্ণ বা একপক্ষীয় কাৰ্যৰ” তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু সমৃদ্ধি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন ৰক্ষা আৰু বিবাদ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । কোৱাড দেশসমূহে “মুক্ত আৰু মুকলি ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰ”ৰ বাবেও সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে, যাৰ ফলত দেশসমূহে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ গতিপথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ।
পশ্চিম এছিয়া, সাগৰীয় পথৰ ওপৰত উদ্বেগ
নেতাসকলে পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি অঞ্চলটোত চলি থকা কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকে হৰমুজ জলদ্বীপ আৰু লোহিত সাগৰকে ধৰি মূল সাগৰীয় পথৰ জৰিয়তে যাতায়তৰ স্বাধীনতা আৰু নিৰ্বিঘ্নে বিশ্ব বাণিজ্য বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাগৰীয় আইন সন্ধি (ইউএনচিএলঅ’এছ)ত উল্লেখ কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন মানি চলাৰ গুৰুত্ব পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, এই সন্দৰ্ভত জাহাজ চলাচলৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা, আৰু হৰমুজ জলদ্বীপ আৰু লোহিত সাগৰৰ মাজেৰে বিশ্ব বাণিজ্যৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰবাহ নিশ্চিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।”
তেওঁলোকৰ বিবৃতিত নেতাসকলে বাণিজ্যিক জাহাজত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়ে আৰু টোল আৰোপকে ধৰি ইউএনচিএলঅ’এছ উলংঘা কৰা যিকোনো কামৰ বিৰোধিতা কৰে । পূব চীন সাগৰ আৰু দক্ষিণ চীন সাগৰৰ উন্নয়নক লৈও কোৱাড দেশসমূহে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । কোনো দেশৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈয়ে বিবৃতিটোত “বিপজ্জনক আৰু জোৰ-জবৰদস্তিমূলক ব্যৱস্থা”ক গৰিহণা দিয়া হৈছে, য’ত আছে সাগৰৰ পাৰৰ সম্পদ উন্নয়নত হস্তক্ষেপ কৰা, নেভিগেচন আৰু অভাৰফ্লাইটত বাধা দিয়া, পানীৰ কামান আৰু ফ্লেয়াৰৰ অসুৰক্ষিত ব্যৱহাৰ আৰু বিবাদিত জলসীমাত অনুপ্ৰৱেশ বা অৱৰোধ কৰা ।
দক্ষিণ চীন সাগৰৰ বিবাদিত অঞ্চলসমূহৰ সামৰিককৰণক লৈও নেতাসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । বিবৃতিটোত পুনৰ দৃঢ়তাৰে কোৱা হৈছে যে সামুদ্ৰিক বিবাদসমূহ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসৰি সমাধান কৰিব লাগে ।
উত্তৰ কোৰিয়া আৰু ম্যানমাৰৰ সমস্যা উত্থাপন
কোৱাডৰ অংশীদাৰসকলে উত্তৰ কোৰিয়াৰ সম্পূৰ্ণ পাৰমাণৱিক বিচ্ছিন্নকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু ইয়াৰ বেলিষ্টিক মিছাইল আৰু অস্ত্ৰ কাৰ্যসূচীক গৰিহণা দিয়ে । বিবৃতিটোত উত্তৰ কোৰিয়াৰ চাইবাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু অন্যান্য দেশৰ সৈতে সামৰিক সহযোগিতাৰ সন্দৰ্ভতো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ম্যানমাৰৰ সন্দৰ্ভত কোৱাড দেশসমূহে চলি থকা যুদ্ধক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি হিংসা তৎকালীনভাৱে বন্ধ কৰা, বন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়া, মানৱীয় সাহায্য, সকলো পক্ষৰ মাজত আলোচনাৰ আহ্বান জনায় ।
সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা সহযোগিতা
ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সামুদ্ৰিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কোৱাডে কেইবাটাও পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰে । বিবৃতিটোত গুৰুগ্ৰামৰ তথ্য সংযোজন কেন্দ্ৰ-ভাৰত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ জৰিয়তে সামুদ্ৰিক ডমেইন সজাগতাৰ বাবে কোৱাড ইণ্ডো-পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ অধীনত ভাৰত মহাসাগৰীয় অঞ্চল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাক আদৰণি জনোৱা হয় ।
কোৱাড দেশসমূহে সমগ্ৰ ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত এক উমৈহতীয়া কাৰ্যকৰী ছবি গঢ়ি তোলাৰ লগতে সামুদ্ৰিক চোৱাচিতাৰ সহযোগিতাৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত পালাউৰ পৰা গুৱামলৈ প্ৰথমটো অভিযানৰ পিছত ভাৰতে পৰৱৰ্তী কোৱাড-এট-ছি শ্বিপ অবজাৰ্ভাৰ মিছনৰো আয়োজন কৰিব ।
পহলগাম আক্ৰমণক গৰিহণা নেতাসকলৰ
কোৱাড দেশসমূহে সীমা অতিক্ৰমকাৰী সন্ত্ৰাসবাদকে ধৰি সকলো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদক “নিৰ্দ্বিধায়” গৰিহণা দিয়ে । বিবৃতিটোত ২০২৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত ভাৰতৰ পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আৰু ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াত সংঘটিত হোৱা বণ্ডি বিচ আক্ৰমণৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
চাৰিখন দেশে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে “দৃঢ় আৰু স্থায়ী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচেষ্টা”ৰ আহ্বান জনাইছিল, য’ত বিশ্বজুৰি নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী, সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন, তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত চলি থকা অনলাইন কেলেংকাৰী কেন্দ্ৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠিত অপৰাধ নেটৱৰ্কৰ বিষয়েও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
Quad Foreign Ministers' Meeting delivers strong, concrete results. From enhanced maritime security to new initiatives on maritime security, port infrastructure, critical minerals, and energy resilience - here are the top deliverables from this round of Quad cooperation.— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 26, 2026
অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা, অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ পদাৰ্থৰ ওপৰত গুৰুত্বৰ পোষকতা
কোৱাড দেশসমূহে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ বাবে অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি উল্লেখ কৰি অৰ্থনৈতিক চাপ, ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা, মূল্যবৃদ্ধি আৰু অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । নেতাসকলে কোৱাড ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ ফ্ৰেমৱৰ্ক মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ পদাৰ্থৰ খনন, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু পুনঃব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰা ।
শক্তিৰ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি আৰু সুস্থিৰ শক্তি বজাৰ বজাই ৰখাৰ বাবে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় শক্তি সুৰক্ষাৰ ওপৰত কোৱাড ইনিচিয়েটিভো দেশকেইখনে আৰম্ভ কৰে । বিবৃতিটোত বৈচিত্ৰময় যোগান শৃংখলৰ গুৰুত্ব আৰু যিকোনো একক দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
তেওঁলোকে কয়, ‘‘আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে কোৱাড অংশীদাৰ আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ বাবে অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা অতি প্ৰয়োজনীয়, আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাৰ সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ লগতে এটা স্থিতিস্থাপক আৰু সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলক সমৰ্থন কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।’’
নেতাসকলে কয়, "আমি অৰ্থনৈতিক জোৰ-জবৰদস্তি আৰু অ-বজাৰ নীতি আৰু পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমাৰ গভীৰ উদ্বেগ পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, য'ত স্বেচ্ছাচাৰী ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা, মূল্যবৃদ্ধি, আৰু বিশেষকৈ অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ পদাৰ্থৰ ওপৰত বিঘিনি ঘটিছে ৷ যিয়ে বিশ্বৰ যোগান শৃংখল আৰু জটিল ঔদ্যোগিক খণ্ডত প্ৰভাৱ পেলায় । আমি বৈচিত্ৰপূৰ্ণ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য বিশ্ব যোগান শৃংখলৰ গুৰুত্ব আৰু যিকোনো এখন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা এৰাই চলাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ ।"
Quad Foreign Ministers are focused on driving momentum and delivering meaningful outcomes for our people and for the Indo-Pacific.— Senator Penny Wong (@SenatorWong) May 26, 2026
I thank @DrSJaishankar and India for hosting today’s Quad FMM in Delhi as we work to build a peaceful, stable and prosperous region. pic.twitter.com/3kGR7zWcr3
প্ৰযুক্তি, এআই, আৰু সাগৰৰ তলৰ কেবল
বৈঠকৰ সময়ত কোৱাডে ৫জি, ৬জি আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দৰে জটিল আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা পুনৰ দৃঢ় কৰে । বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে সুৰক্ষিত আৰু শক্তিশালী ডিজিটেল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ অতি প্ৰয়োজনীয় । কোৱাডে ইয়াৰ অংশীদাৰী অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা এজেণ্ডাৰ অংশ হিচাপে "পেক্স চিলিকা"কো আদৰণি জনায় আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য অৰ্ধপৰিবাহী আৰু প্ৰযুক্তি যোগান শৃংখলৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
দেশসমূহে সাগৰৰ তলৰ কেবল ব্যৱস্থাসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইয়াক বিশ্ব ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড বুলি অভিহিত কৰে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে কোৱাডৰ সহযোগত ২০২৬ চনৰ ভিতৰত পেচিফিক আইলেণ্ড ফ’ৰামৰ সকলো দেশ সাগৰৰ তলৰ কেবলৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰা হ’ব ।
দুৰ্যোগ সাহায্য, স্বাস্থ্য সুৰক্ষা
কোৱাড দেশসমূহে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত মানৱীয় সাহায্য আৰু দুৰ্যোগ সাহায্যৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা পুনৰ দৃঢ় কৰে । বিবৃতিটোত ২০২৪ চনত পাপুয়া নিউগিনিত হোৱা ভূমিস্খলন আৰু ২০২৫ চনত ম্যানমাৰৰ ভূমিকম্পৰ যৌথ সঁহাৰিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । দেশসমূহে স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ স্বাস্থ্য জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে প্ৰস্তুতি বৃদ্ধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ২০২৪ চনত আৰম্ভ হোৱা ইণ্ডো-পেচিফিক ল’জিষ্টিক নেটৱৰ্কক সমগ্ৰ অঞ্চলটোত দ্ৰুত দুৰ্যোগ সাহায্য অভিযানত সহায় কৰিবলৈ শক্তিশালী কৰি ৰখা হ’ব । কোৱাড দেশসমূহে কয় যে তেওঁলোকে এনে এটা অঞ্চলৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ "য'ত সকলো দেশেই জোৰ-জবৰদস্তি অবিহনে সমৃদ্ধিশালী হ'ব পাৰে" আৰু পৰৱৰ্তী কোৱাড নেতা সন্মিলন আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু অগ্ৰগতি আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে ভৱিষ্যতৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ বাবে আগ্ৰহী ।
