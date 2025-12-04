ETV Bharat / bharat

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি ভাৰতত উপস্থিত হ’ব পুটিন, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে কৰিব নৈশ ভোজন

প্ৰতিৰক্ষা, বাণিজ্য আৰু শক্তিৰ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ২৩ সংখ্যক ভাৰত-ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে আজি ভাৰতত উপস্থিত হ’ব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন ।

PUTINS TWO DAY INDIA VISIT
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 4, 2025 at 9:28 AM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী : দুদিনীয়া আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত উপস্থিত হ’ব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন ৷ ইউক্ৰেইনত যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এয়া তেওঁৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁক নতুন দিল্লীত আদৰণি জনাব আৰু তেওঁ অৱতৰণ কৰাৰ পিছত ব্যক্তিগত নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব ।

শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ২৩ সংখ্যক ভাৰত-ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ সময়ত আমেৰিকাই নতুন দিল্লীত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ৷ এই সন্মিলনত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বাণিজ্য আৰু শক্তিৰ অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হ’ব ৷ এই ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে মস্কোৱে ভাৰতৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিত অনুমোদন জনাইছে, যিয়ে দ্বিপাক্ষিক সামৰিক সহযোগিতাৰ নতুন গতিৰ ইংগিত দিছে ৷

বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া পুটিন নতুন দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁৰ বাবে ব্যক্তিগত নৈশৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব, যিটোৱে যোৱা বছৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আতিথ্য প্ৰদান কৰাৰ সময়ত কৰা ইংগিতৰ প্ৰতিফলন ঘটাব ৷ শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিক আলোচনা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হ’ব ৷

ক্ৰেমলিনৰ মুখপাত্ৰ দিমিত্ৰী পেস্কোভে ইয়াৰ পূৰ্বে ইংগিত দিছিল যে দুয়োপক্ষই ভাৰতলৈ ৰাছিয়াৰ ছু-৫৭ যুদ্ধ বিমানৰ সম্ভাৱ্য যোগানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে ৷ এই ভ্ৰমণৰ পৰা কেইবাখনো চুক্তিৰ আশা কৰা হৈছে, য’ত ভাৰতীয় শ্ৰমিকসকলৰ ৰাছিয়ালৈ যোৱাৰ সুবিধাৰ বাবে এখন চুক্তিও আছে ৷

নতুন দিল্লীয়ে কৌশলগত আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা ইউৰেছিয়ান ইকনমিক ইউনিয়নৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰস্তাৱিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিও বিবেচনা কৰিব পাৰে দুয়োখন চৰকাৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে হোৱা শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ আয়োজনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যিক ভোজত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে ৷

তেওঁ ৰাছিয়াৰ ৰাজ্যিক সম্প্ৰচাৰক আৰ টিৰ নতুন ইণ্ডিয়া চেনেলটোও মুকলি কৰাৰ কথা আছে, যিয়ে সম্প্ৰসাৰিত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰসাৰ আৰু চফ্ট পাৱাৰ এনগেজমেণ্টৰ সংকেত প্ৰদান কৰিব ৷

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ২৮ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয়, “আগন্তুক ৰাজ্যিক ভ্ৰমণে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ নেতৃত্বক দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব, ‘বিশেষ আৰু বিশেষ সুবিধাপ্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব’ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক দৃষ্টিভংগী নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰত মতামত বিনিময় কৰিব ৷” (এজেন্সীৰ ইনপুটৰ সৈতে)

সম্পাদকৰ পচন্দ

