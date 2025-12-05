পুটিনক ৰাছিয়ান ভাষাত অনুদিত 'গীতা' উপহাৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে: লগে-ভাগে খালে ৰাতিৰ সাঁজ

পুটিনক ৰাছিয়ান ভাষাত অনুদিত 'গীতা' উপহাৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে: লগে-ভাগে খালে ৰাতিৰ সাঁজ
ৰাছিয়াই ভাৰতক প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তি বিক্ৰী কৰা নাই, ভাৰতৰ সৈতে ভাগ-বাটোৱাৰাহে কৰিছে ৷ স্পষ্ট কৰি দিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৷
By PTI
Published : December 5, 2025 at 7:28 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 7:42 AM IST
নতুন দিল্লী: বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক ৰাছিয়ান ভাষাত অনুদিত এখন 'গীতা' উপহাৰ দিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । পৱিত্ৰ গ্ৰন্থখন পুটিনক উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰি মোদীয়ে কয় যে গীতাৰ শিক্ষাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ লাখ লাখ লোকক প্ৰেৰণা দিয়ে ।
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ ভাৰতলৈ অহা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৭, লোক কল্যাণ মাৰ্গৰ বাসগৃহত ব্যক্তিগতভাৱে ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে । তাতেই তেওঁক 'গীতা' উপহাৰ দিয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
আনহাতে, ভাৰতত ভৰি দিয়েই পুটিনে কয় যে নতুন দিল্লী আৰু মস্কোৰ প্ৰতি ৱাশ্বিংটনৰ আগ্ৰাসী দৃষ্টিভংগী আছে ৷ ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সহযোগিতা কোনো দেশৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দেশিত নহয় আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য কেৱল দুয়োপক্ষৰ জাতীয় স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাটোহে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ৷
Presented a copy of the Gita in Russian to President Putin. The teachings of the Gita give inspiration to millions across the world.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/D2zczJXkU2— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025
ৰাছিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ শক্তি সম্পৰ্কৰ প্ৰেক্ষাপটত পুটিনে কয় যে মস্কোৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত নতুন দিল্লীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভূমিকাক কিছুমান 'অভিনেতা'ই অপছন্দ কৰে আৰু এই উপাদানসমূহে 'কৃত্ৰিম বাধা' জাপি দি ৰাজনৈতিক কাৰণত ভাৰতৰ প্ৰভাৱক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ইণ্ডিয়া টুডে নিউজ চেনেলৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মস্কোৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ নিষেধাজ্ঞাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে নতুন দিল্লীৰ সৈতে তেওঁৰ দেশৰ শক্তি সহযোগিতা বহুলাংশে 'অপ্ৰভাৱিত' হৈ আছে ।
ভাৰতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ২৫ শতাংশ লেভিকে ধৰি ৱাশ্বিংটনে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সম্ভৱতঃ যোৱা দুটা দশকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেয়া পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তে পুটিনৰ এই ভ্ৰমণ ।
Welcomed my friend, President Putin to 7, Lok Kalyan Marg.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/2L7AZ1WIph— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025
ৱাশ্বিংটনৰ আগ্ৰাসী পন্থাৰ সন্দৰ্ভত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়- "আমি বা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও আমি সন্মুখীন হোৱা কিছুমান বাহ্যিক চাপৰ মাজতো কেতিয়াও কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাই ।"
তেওঁ কয়- "ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ নিজা এজেণ্ডা আছে, নিজৰ লক্ষ্য আছে, আনহাতে আমি আমাৰ লক্ষ্যত গুৰুত্ব দিওঁ ৷ কাৰো বিৰুদ্ধে নহয়, বৰঞ্চ আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থ, ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ।"
ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাত ৱাশ্বিংটনৰ আপত্তি নাকচ কৰি পুটিনে কয় যে যদি ৰাছিয়াৰ ইন্ধন ক্ৰয় কৰাৰ অধিকাৰ আমেৰিকাৰ আছে তেন্তে ভাৰতৰ একে বিশেষাধিকাৰ কিয় থাকিব নালাগে । পুটিনে কয়- "ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা শক্তি সম্পদ ক্ৰয় কৰিব ৷ আমেৰিকাই নিজেই এতিয়াও আমাৰ পৰা নিজৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰৰ বাবে পাৰমাণৱিক ইন্ধন ক্ৰয় কৰে ।"
মস্কোৰ ওপৰত পশ্চিমীয়া দেশৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেলৰ ক্ৰয় হ্ৰাস কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ আৰু কয়- "এই বছৰৰ প্ৰথম ৯ মাহৰ ভিতৰত সামগ্ৰিক বাণিজ্যিক টাৰ্ণঅভাৰৰ নিৰ্দিষ্ট হ্ৰাস হৈছে । এয়া মাত্ৰ এটা সৰু সালসলনি । সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ বাণিজ্যিক টাৰ্ণঅভাৰ পূৰ্বৰ দৰেই প্ৰায় একে স্তৰতে আছে । মই আপোনালোকক বৰ্তমান মাহেকীয়া সঠিক পৰিসংখ্যা দিব নোৱাৰো, কিন্তু ভাৰতত পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰী আৰু খাৰুৱা তেলৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে তেল গ্ৰাহকৰ বাবে পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰীৰ উৎপাদন ৰাছিয়ান তেল সুচাৰুৰূপে চলি আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এনে ব্যক্তি নহয় যিয়ে সহজে হেঁচাত হাৰ মানিব । ভাৰতীয় জনসাধাৰণে নিশ্চিতভাৱে নিজৰ নেতাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে ।এয়া একেবাৰে স্পষ্ট । তেওঁৰ স্থিতি অদম্য আৰু পোনপটীয়া, সংঘাতপূৰ্ণ নহয় । আমাৰ লক্ষ্য সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰা নহয়; বৰঞ্চ আমি আমাৰ বৈধ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছো । ভাৰতেও একে কামকেই কৰে ।" ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বক প্ৰশংসা কৰে ।
আনহাতে, ইউক্ৰেইন সংঘাত সন্দৰ্ভত পুটিনে কয় যে তেওঁৰ মতে আমেৰিকাই এই সমস্যাৰ সমাধান সক্ৰিয়ভাৱে বিচাৰিছে । "মই একেবাৰে নিশ্চিত, একেবাৰেই কোনো সন্দেহ নাই যে তেওঁ (ট্ৰাম্পে) আন্তৰিকতাৰে শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ লক্ষ্য ৰাখিছে । ট্ৰাম্পে সঁচাকৈয়ে শত্ৰুতা শেষ কৰিব বিচাৰে আৰু অধিক প্ৰাণ হেৰুওৱাটো ৰোধ কৰিব বিচাৰে । কিন্তু ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাৰ লগত জড়িত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থও থাকিব পাৰে বা অৰ্থনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকিব পাৰে ।"
তেওঁ কয়, "উভয় ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰাসংগিকতাক লক্ষ্য কৰিলে, সংযোগৰ মূল ক্ষেত্ৰসমূহত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো ই আমাৰ লক্ষ্য পূৰণত সহায় কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ বাবে অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু প্ৰথমতে নিজৰ বাবে তাৰ পিছত প্ৰশাসনৰ বাবে আৰু শেষত জাতিটোৰ বাবে ।"
অৱশ্যে ভাৰতে এছ-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ অতিৰিক্ত গোট ক্ৰয় কৰাৰ দিশত চকু ৰাখিছে নেকি সেই প্ৰশ্নৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ উত্তৰ নিদিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । "এইক্ষেত্ৰত ভাৰত আমাৰ অন্যতম নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু বিশেষ সুবিধাপ্ৰাপ্ত অংশীদাৰ হিচাপে থিয় দিছে । আমি কেৱল ভাৰতক কিবা এটা বিক্ৰী কৰা নাই আৰু ভাৰতে কেৱল প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰা কিবা এটা ক্ৰয় কৰা নাই ।" পুটিনৰ কৌশলী উত্তৰ ৷
তেওঁ কয়- "ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্কৰ এটা বেলেগ স্তৰ, বেলেগ মানৰ সম্পৰ্ক আৰু আমি ইয়াক মূল্য দিওঁ । আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ভাৰতে এই সম্পৰ্ককো কেনেদৰে মূল্য দিয়ে । ৰাছিয়াই ভাৰতক কেৱল প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তি বিক্ৰী কৰা নাই বৰঞ্চ ভাৰতৰ সৈতে ভাগ-বাটোৱাৰাহে কৰিছে ৷"
লগতে পঢ়ক: দিল্লী পালেহি পুটিন, বিমানবন্দৰত 'বন্ধু'ক সাবটি ধৰি আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে