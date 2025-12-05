ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পুটিনক উষ্ম আদৰণি, ৰাজঘাটত মূৰ দোৱাই বাপুজীক শ্ৰদ্ধা
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পুটিনক উষ্ম আদৰণি জনায় ।
By ANI
Published : December 5, 2025 at 1:32 PM IST
নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক শুকুৰবাৰে পুৱা আনুষ্ঠানিক আদৰণি জনোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৷ পুটিনক আদৰণি জনায় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পুটিনক গাৰ্ড অৱ অনাৰ প্ৰদান কৰা হয় । ৰাছিয়া আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতো পৰিৱেশন কৰা হয় ।
উক্ত অনুষ্ঠানত এছ জয়শংকৰ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালসহ চাৰিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ ভি কে ছাক্সেনা, চি ডি এছ জেনেৰেল অনিল চৌহানকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ইজনে সিজনৰ দেশৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়ে । ৰাছিয়াৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছিল ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আন্দ্ৰে বেলৌছভ আৰু ক্ৰেমলিনৰ সহায়ক ডিমিট্ৰি পেস্কোভ ।
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিক আদৰণি আৰু ত্ৰিসেনাৰ গাৰ্ড অৱ অনাৰৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ৰাজঘাটত মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । তেওঁ জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতিসৌধত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ লগতে ৰাজঘাটৰ দৰ্শনাৰ্থী গ্ৰন্থতো স্বাক্ষৰ কৰে । ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সংগ দিয়ে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কীৰ্তি বৰ্ধন সিঙে ।
ইফালে ৪ বছৰৰ অন্তত ভাৰতৰ মাটিত ভৰি দিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । ২০২১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত পুটিনে অন্তিমবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
যোৱানিশা পালম বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুটিনক আদৰণি জনায় । এক্সৰ এটা পোষ্টত মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ পুটিনক ভাৰতলৈ আদৰিবলৈ পাই আনন্দিত ।
দুয়োগৰাকী নেতাই একেখন বাহনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লোক কল্যাণ মাৰ্গৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হৈছিল, য'ত পুটিনক এখন 'গীতা'ৰ উপহাৰ দিয়ে মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক্সত লিখিছে, "মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক ভাৰতলৈ আদৰণি জনাই আনন্দিত হৈছোঁ । আজি সন্ধিয়া আৰু কাইলৈ আমাৰ বৈঠকৰ বাবে আগ্ৰহী । ভাৰত-ৰাছিয়াৰ বন্ধুত্ব সময়ৰ পৰীক্ষামূলক বন্ধুত্ব যিয়ে আমাৰ জনসাধাৰণক বহুখিনি উপকৃত কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক :চালকৰ আসনত পুটিন, কাষত মোদী: কি কথা পাতিছিল গাড়ী চলাই যাওতে