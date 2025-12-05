ETV Bharat / bharat

ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পুটিনক উষ্ম আদৰণি, ৰাজঘাটত মূৰ দোৱাই বাপুজীক শ্ৰদ্ধা

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পুটিনক উষ্ম আদৰণি জনায় ।

Putin India visit
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পুটিনক উষ্ম আদৰণি (ANI)
By ANI

Published : December 5, 2025 at 1:32 PM IST

নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক শুকুৰবাৰে পুৱা আনুষ্ঠানিক আদৰণি জনোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৷ পুটিনক আদৰণি জনায় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পুটিনক গাৰ্ড অৱ অনাৰ প্ৰদান কৰা হয় । ৰাছিয়া আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতো পৰিৱেশন কৰা হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানত এছ জয়শংকৰ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালসহ চাৰিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ ভি কে ছাক্সেনা, চি ডি এছ জেনেৰেল অনিল চৌহানকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ইজনে সিজনৰ দেশৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়ে । ৰাছিয়াৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছিল ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আন্দ্ৰে বেলৌছভ আৰু ক্ৰেমলিনৰ সহায়ক ডিমিট্ৰি পেস্কোভ ।

ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পুটিনক উষ্ম আদৰণি (ANI)
ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক ভাৰতীয় সেনাৰ গাৰ্ড অৱ অনাৰ (ANI)

ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিক আদৰণি আৰু ত্ৰিসেনাৰ গাৰ্ড অৱ অনাৰৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ৰাজঘাটত মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । তেওঁ জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতিসৌধত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ লগতে ৰাজঘাটৰ দৰ্শনাৰ্থী গ্ৰন্থতো স্বাক্ষৰ কৰে । ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সংগ দিয়ে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কীৰ্তি বৰ্ধন সিঙে ।

ৰাজঘাটত মহাত্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পুটিনৰ (ANI)
ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক ভাৰতীয় সেনাৰ গাৰ্ড অৱ অনাৰ (ANI)

ইফালে ৪ বছৰৰ অন্তত ভাৰতৰ মাটিত ভৰি দিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । ২০২১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত পুটিনে অন্তিমবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ।

ৰাজঘাটত মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিসৌধত পুষ্পাঞ্জলি পুটিনৰ (ANI)

যোৱানিশা পালম বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুটিনক আদৰণি জনায় । এক্সৰ এটা পোষ্টত মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ পুটিনক ভাৰতলৈ আদৰিবলৈ পাই আনন্দিত ।

ৰাজঘাটৰ দৰ্শনাৰ্থী গ্ৰন্থত স্বাক্ষৰ পুটিনৰ (ANI)

দুয়োগৰাকী নেতাই একেখন বাহনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লোক কল্যাণ মাৰ্গৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হৈছিল, য'ত পুটিনক এখন 'গীতা'ৰ উপহাৰ দিয়ে মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক্সত লিখিছে, "মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক ভাৰতলৈ আদৰণি জনাই আনন্দিত হৈছোঁ । আজি সন্ধিয়া আৰু কাইলৈ ​​আমাৰ বৈঠকৰ বাবে আগ্ৰহী । ভাৰত-ৰাছিয়াৰ বন্ধুত্ব সময়ৰ পৰীক্ষামূলক বন্ধুত্ব যিয়ে আমাৰ জনসাধাৰণক বহুখিনি উপকৃত কৰিছে ।"

