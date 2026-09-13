১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন : পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞা প্ৰতিহত কৰিবলৈ ব্ৰিকছ বীমা, শস্যৰ বজাৰৰ পোষকতা পুটিনৰ
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ কাৰ্যকলাপ প্ৰশংসা কৰি কয় যে ই ১৪০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ প্ৰকল্প চম্ভালি আছে ।
Published : September 13, 2026 at 7:50 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে দেওবাৰে ব্ৰিকছৰ দেশসমূহক প্ৰস্তাৱিত বীমা ব্যৱস্থা আৰু যৌথ শস্যৰ বজাৰকে ধৰি নতুন অৰ্থনৈতিক পন্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । সদস্য দেশ আৰু গ্ল’বেল ছাউথক পশ্চিমীয়া হেঁচা আৰু অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বৃহত্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
নতুন দিল্লীত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ চূড়ান্ত অধিবেশনত ভাষণ দি পুটিনে এই প্ৰস্তাৱসমূহক ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ যুদ্ধক লৈ জি-৭, ইউৰোপীয় ইউনিয়ন আৰু ব্ৰিটেইনে জাৰি কৰা ‘পংগু’ নিষেধাজ্ঞাৰ ব্যৱহাৰিক সঁহাৰি বুলি অভিহিত কৰে ।
তেওঁ এই পদ্ধতিসমূহক ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ বাবে সামুদ্ৰিক বীমাৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কৰিছিল ৷ যদিহে ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট মূল্যৰ সীমা মানি নচলে, তেন্তে পশ্চিমীয়া কোম্পানীসমূহে মস্কোৰ তেল কঢ়িয়াই অনা জাহাজৰ বীমা কৰাত বাধা দিয়ে ৷
এই সীমাবদ্ধতাই ৰাছিয়াৰ শক্তি ৰপ্তানিত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বীমা প্ৰদানকাৰী আৰু পশ্চিমীয়া বিত্তীয় ব্যৱস্থাকে ধৰি বিশ্বব্যাপী সামগ্ৰীৰ প্ৰবাহত প্ৰভাৱ পেলাইছে । পুটিনে কয়, ‘‘আমাৰ হাতত পুঁজি, শ্ৰম আৰু প্ৰযুক্তিৰ গতিবিধিৰ বাবে স্বতন্ত্ৰ চেনেল আছে । আচলতে আমি বাহ্যিক হেঁচাত পৰিলেও কাম কৰিব পাৰো ।’’
BRICS+ can operate 'regardless of whatever pressure comes from the outside' — Putin— RTRussia (@RT_Russia_) September 13, 2026
Org has 'INDEPENDENT routes for moving capital, labor, technologies' https://t.co/ZjWFXAEHpj pic.twitter.com/1LzpFFK3W2
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমাৰ কিছুমান ভাল পদক্ষেপ আছে, যেনে বীমা ব্যৱস্থা আৰু শস্যৰ বজাৰ সৃষ্টি কৰা । এইবোৰ ৰাছিয়াৰ প্ৰস্তাৱ, আৰু আমি আন সকলো সদস্য দেশক এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো ।’’
এই প্ৰস্তাৱসমূহ এনে এটা সময়ত আহিছে যেতিয়া ব্ৰিকছে নিজৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰসাৰ আৰু নীতিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে । প্ৰথম অৱস্থাত এই ব্লকটোত ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা আছিল যদিও এতিয়া নতুন সদস্য আৰু অংশীদাৰ সংযোজন কৰি বিশ্বৰ জনসংখ্যা, বাণিজ্য আৰু জিডিপিৰ উল্লেখযোগ্য অংশৰ ওপৰত নিজৰ দাবী শক্তিশালী কৰিছে ।
পুটিনে ব্লকৰ নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক (এনডিবি)ক প্ৰশংসা কৰি উল্লেখ কৰে যে ই প্ৰায় ১৪০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ প্ৰকল্পসমূহ তদাৰক কৰে আৰু বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ প্ৰতি ‘সামগ্ৰিক’ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় যিয়ে লক্ষণ আৰু মূল কাৰণ দুয়োটা সমাধান কৰে ।
এন ডি বি হৈছে ব্ৰিকছ দেশসমূহে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বহুপক্ষীয় উন্নয়ন বেংক । তেওঁ কয়, “গ্ল’বেল ছাউথৰ দেশসমূহে একেলগে কাম কৰি উন্নত (গ্ল’বেল) শাসন কাঠামো আগুৱাই নিব লাগে আৰু পৰম্পৰাগত আৰু অগতানুগতিক দুয়োটা নিৰাপত্তাজনিত ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব লাগে ।”
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ব্ৰিকছৰ বিশ্বব্যাপী উচ্চতা বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ ই বিশ্বৰ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এক বেলেগ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ‘‘আজিৰ বৈঠকত বৃহৎ অংশগ্ৰহণে নিশ্চিত কৰিছে যে ব্ৰিকছৰ প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে ।’’ পুটিনে কয় ৷
অধিৱেশনৰ সময়ত পুটিনে কয়, “বিশ্বৰ বহু লোকে আমাৰ মূল মূল্যবোধ আৰু আদৰ্শক আকৰ্ষণীয় বুলি বিবেচনা কৰে, য’ত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ কাঠামোৰ ভিতৰত একেলগে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আমাৰ ইচ্ছাও অন্তৰ্ভুক্ত ।” এই অধিৱেশনত ব্লকৰ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে ইয়াৰ অংশীদাৰ দেশসমূহেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।