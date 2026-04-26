বিজেপি গমনৰ পাছতেই হৰভজন সিঙৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ
পঞ্জাব আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক জলন্ধৰৰ ছ’ট্টি বাৰাদাৰী স্থানত থকা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বাসগৃহত মোতায়েন কৰা হৈছিল । কিন্তু শনিবাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় ৷
Published : April 26, 2026 at 3:25 PM IST
চণ্ডীগড়: ৰাঘৱ চাড্ডাৰ সৈতে আম আদমী পাৰ্টী এৰি বিজেপিত যোগদান কৰা সাতজন সাংসদৰ ভিতৰত অন্যতম ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ হৰভজন সিঙৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ ৷ পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে এই কথা । শনিবাৰে ৯-১০ জন আৰক্ষী জোৱানৰ দ্বাৰা গঠিত এই নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ।
পঞ্জাব আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক জলন্ধৰৰ ছ’ট্টি বাৰাদাৰী স্থানত থকা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বাসগৃহত মোতায়েন কৰা হৈছিল । ইফালে, দেওবাৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা দেখা যায় ।
শনিবাৰে আপৰ কৰ্মীসকলে বিজেপিত যোগদান কৰা হৰভজন সিং, অশোক মিট্টাল আৰু ৰাজিন্দৰ গুপ্তাৰ লুধিয়ানা আৰু জলন্ধৰত থকা বাসগৃহৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চৌহদৰ বেৰত ‘গাদ্দাৰ’ (দেশদ্ৰোহী) লিখিছিল ।
শুকুৰবাৰে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য ৰাঘৱ চাড্ডা আৰু সন্দীপ পাঠকে আন পাঁচজন সাংসদ অশোক মিট্টল, হৰভজন সিং, ৰাজিন্দৰ গুপ্তা, স্বাতী মালিৱাল আৰু বিক্ৰমজিৎ সাহানীৰ সৈতে আম আদমী পাৰ্টী ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷
অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন দলটোৱে নিজৰ নীতি-মূল্যবোধ আৰু নৈতিকতাৰ পৰা বিচ্যুত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাঘৱ চাড্ডাই৷ যাৰ বাবে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰে । তেওঁ কয় যে এই সাতজন সাংসদে বিজেপিত ফৈদ হিচাপে যোগদান কৰিছে ৷
এই সাত সাংসদৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে সাতোজন নেতাকে “গাদ্দাৰ” বুলি অভিহিত কৰে । মানে অভিযোগ কৰে যে বিজেপিয়ে আম আদমী পাৰ্টী ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু পঞ্জাবৰ জনসাধাৰণক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে ৷
