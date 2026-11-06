ETV Bharat / bharat

চলন্ত ৰে'লত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল পঞ্জাৱৰ ৰাজপুৰাত কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছৰ ডবা

কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল কেইবাটাও ডবা...

Fire breaks at Karmabhumi Express
দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছৰ ডবা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : পঞ্জাৱৰ ৰাজপুৰাৰ আম্বালা ডিভিজনত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ অমৃতসৰৰ পৰা নিউ জলপাইগুড়িলৈ গৈ থকা এখন চলন্ত ৰে'লত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ চলন্ত ৰে'লৰ চাৰিটাকৈ দবাত হঠাৎ দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছত ৷ এই ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে কোনো লোক আহত বা নিহত হোৱা তথ্য পোৱা নাই ৷

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত উত্তৰ ৰে'লৱেৰ চিপিআৰঅ' হিমাংশু শ্বেখৰ উপায়ধ্যায়ে কয়,"চৰাই বঞ্জৰা ষ্টেচনৰ সমীপত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা ৰে'লখন সুকলমে ৰখাবলৈ সক্ষম হয় ৷ ঘটনাস্থলীত উচ্চস্তৰীয় বিষয়া উপস্থিতি হৈছে আৰু জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে ৷"

অম্বলা শাখাৰ জ্যেষ্ঠ এগৰাকী বিষয়া যশঞ্জিত সিঙে কয়, "এইটো বৰ্তমান এক তদন্তৰ বিষয় । আমি ইয়াৰ কাৰণটো বিচাৰিব লাগিব । আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কৰ্তব্য হৈছে যাত্ৰীসকল যাতে সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানত উপনীত হয়, তাক নিশ্চিত কৰা । সেই উদ্দেশ্যে, আমি এটা বিকল্প ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এই ৰে'লখন অমৃতসৰৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰিলৈ গৈ আছিল ৷ আমি যাত্ৰীসকলক প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ আঁতৰত থকা ওচৰৰে এটা ষ্টেচনলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, যৰ পৰা আমি তেওঁলোকক সুৰক্ষিতভাৱে নিজ নিজ ঘৰলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৷ বৰ্তমানলৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই । তিনিটা ডবা অগ্নিকাণ্ডৰ কবলত পৰে আৰু চতুৰ্থ ডবা সামান্য পৰিমাণে প্ৰভাৱিত হৈছে ৷"

লগতে পঢ়ক, "আমাৰ এতিয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যাত্ৰীসকল সুৰক্ষিতভাৱে ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাটো নিশ্চিত কৰা আৰু তাৰ বাবে আমি বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক: ৰে’লত নকৰিব এইসমূহ কাম, অন্যথা সন্মুখীন হ’ব আইনী শাস্তিৰ

TAGGED:

কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছ ডবা
জ্বলিল কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছৰ ডবা
অমৃতসৰৰ পৰা নিউ জলপাইগুড়ি
KARMABHUMI EXPRESS
FIRE BREAKS KARMABHUMI EXPRESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.