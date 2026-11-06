চলন্ত ৰে'লত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল পঞ্জাৱৰ ৰাজপুৰাত কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছৰ ডবা

চলন্ত ৰে'লত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল পঞ্জাৱৰ ৰাজপুৰাত কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছৰ ডবা
কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল কেইবাটাও ডবা...
Published : November 6, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : পঞ্জাৱৰ ৰাজপুৰাৰ আম্বালা ডিভিজনত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ অমৃতসৰৰ পৰা নিউ জলপাইগুড়িলৈ গৈ থকা এখন চলন্ত ৰে'লত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ চলন্ত ৰে'লৰ চাৰিটাকৈ দবাত হঠাৎ দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছত ৷ এই ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে কোনো লোক আহত বা নিহত হোৱা তথ্য পোৱা নাই ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত উত্তৰ ৰে'লৱেৰ চিপিআৰঅ' হিমাংশু শ্বেখৰ উপায়ধ্যায়ে কয়,"চৰাই বঞ্জৰা ষ্টেচনৰ সমীপত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা ৰে'লখন সুকলমে ৰখাবলৈ সক্ষম হয় ৷ ঘটনাস্থলীত উচ্চস্তৰীয় বিষয়া উপস্থিতি হৈছে আৰু জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে ৷"
#WATCH | Rajpura, Punjab | Yashanjit Singh, Senior DCM, Ambala Division, says, "This is currently a matter of inquiry. We will have to look into the cause. Our primary concern right now is ensuring that the passengers reach their destinations safely. To that end, we have arranged an alternative train. We have requested the passengers to proceed to a nearby station—about 500 meters away—from where we will ensure they are transported safely to their homes...We have recieved no information regarding any casualties. Three coaches caught fire; a fourth one was also slightly affected...This train was travelling from Amritsar to New Jalpaiguri; it was an unreserved train. Our main focus right now is ensuring that the passengers reach home safely, and we have made alternative arrangements for that"— ANI (@ANI) November 6, 2026
অম্বলা শাখাৰ জ্যেষ্ঠ এগৰাকী বিষয়া যশঞ্জিত সিঙে কয়, "এইটো বৰ্তমান এক তদন্তৰ বিষয় । আমি ইয়াৰ কাৰণটো বিচাৰিব লাগিব । আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কৰ্তব্য হৈছে যাত্ৰীসকল যাতে সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানত উপনীত হয়, তাক নিশ্চিত কৰা । সেই উদ্দেশ্যে, আমি এটা বিকল্প ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ।"
#WATCH | Rajpura, Punjab: Fire breaks out in 4 coaches of Karmabhumi Express in the Ambala division; no casualties reported Northern Railway CPRO Himanshu Shekhar Upadhyay stated that the train stopped safely after its safety system was triggered near Sarai Banjara station. The fire is being brought under control; senior officials are on-site, and no injuries have been reported.— ANI (@ANI) November 6, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"এই ৰে'লখন অমৃতসৰৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰিলৈ গৈ আছিল ৷ আমি যাত্ৰীসকলক প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ আঁতৰত থকা ওচৰৰে এটা ষ্টেচনলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, যৰ পৰা আমি তেওঁলোকক সুৰক্ষিতভাৱে নিজ নিজ ঘৰলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৷ বৰ্তমানলৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই । তিনিটা ডবা অগ্নিকাণ্ডৰ কবলত পৰে আৰু চতুৰ্থ ডবা সামান্য পৰিমাণে প্ৰভাৱিত হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক, "আমাৰ এতিয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যাত্ৰীসকল সুৰক্ষিতভাৱে ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাটো নিশ্চিত কৰা আৰু তাৰ বাবে আমি বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক: ৰে’লত নকৰিব এইসমূহ কাম, অন্যথা সন্মুখীন হ’ব আইনী শাস্তিৰ