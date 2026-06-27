কেতন আগৰৱালাৰ হত্যাকাণ্ড : আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নতুন নতুন সূত্ৰ

কেতন আগৰৱালাৰ হত্যাকাণ্ড : আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নতুন নতুন সূত্ৰ
মূল অভিযুক্ত ছিয়া আৰু প্ৰেমিক চেতনে কেনেদৰে কেতনক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল । ছিয়াৰ ভাতৃকো আৰক্ষীয়ে চলাইছে জেৰা ।
Published : June 27, 2026 at 1:35 PM IST
পুনে (মহাৰাষ্ট্ৰ) : পুনেৰ কেতন আগৰৱালা হত্যাকাণ্ডক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে । আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তীব্ৰতৰ কৰিছে । লোনাৱালা গ্ৰাম্য আৰক্ষীয়ে অধিক লোকক জেৰাৰ বাবে মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত কেতনৰ হ'বলগীয়া পত্নী ছিয়া গোৱেলৰ ভাতৃ ছাহিল গোৱেলকো শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ১০ ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলায় । পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে তেওঁক আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়ে । কেতন আৰু সহ-অভিযুক্ত চেতন চৌধাৰীৰ সৈতে ভগ্নী ছিয়াৰ সম্পৰ্কক লৈ ছাহিলক জেৰা চলোৱা হয় ।
লোনাৱালা গ্ৰাম্য আৰক্ষী থানাৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে পুৱা তেওঁক জেৰাৰ বাবে মতা হৈছিল আৰু সন্ধিয়া তেওঁক যাবলৈ দিয়া হয় । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "যোৱা ১৮ জুনত লোহাগড় দুৰ্গত দ খাৱৈত কেতনক ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগত ছিয়া আৰু চেতনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ছাহিলে যিহেতু চেতনক চিনি পায়, গতিকে আমি তেওঁৰ সৈতে জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । তেওঁক প্ৰায় ১০ ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰা হয় ।"
প্ৰমাণ নষ্টৰ চেষ্টা !
আৰক্ষী বিষয়াসকলে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে কেতন হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে । অভিযুক্ত ছিয়া আৰু চেতন দুয়োগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ ফোনৰ পৰা সকলো তথ্যৰ লগতে অপৰাধৰ পূৰ্বে আৰু পিছত হোৱা মেছেজবোৰ ডিলিট কৰিছিল । এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে দুয়ো অভিযুক্তৰ মোবাইল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰেনছিক লেবৰেটৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰি ডিলিট কৰা মেছেজ বা তথ্যবোৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ তদন্তৰ সময়ত দুয়ো অভিযুক্তই প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে ১৮ জুনৰ পূৰ্বে আৰু লোহাগড় কাণ্ডৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফোনত নিজৰ কথা বতৰাৰ ইতিহাস ডিলিট কৰিছিল । তেওঁলোকৰ ফোনৰ ৰিচাইকেল বিনৰ পৰাও সেইবোৰ ডিলিট কৰা হৈছিল ।"
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে দুয়ো অভিযুক্তই হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ ইংগিত দিছে । পুনে গ্ৰাম্য আৰক্ষীৰ তদন্তত দেখা গৈছে যে হত্যাকাণ্ডৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৬ মাহ ধৰি ছিয়া আৰু প্ৰেমিক চৌধাৰীৰ মাজত অহৰহ যোগাযোগ আছিল । তেওঁলোকৰ ফোনত ২০০৪ বাৰকৈ ফোন কলৰ ইতিহাস পোৱা গৈছে । তেওঁলোকৰ মাজত মুঠ প্ৰায় ২৩৮ ঘণ্টাৰ কথা-বতৰা হৈছিল ।
অপৰাধৰ দিনটোতো দুয়ো অভিযুক্তই কেফেত লগ হৈছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে । যি টেলিভিছন চেনেলত প্ৰচাৰিত চিচিটিভি কেমেৰাৰ ফুটেজত দেখা গৈছে । আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ছিয়া আৰু চেতনে কেফেত লগ হৈছিল আৰু হত্যাৰ পৰিকল্পনা চূড়ান্ত কৰিছিল । কেতনক ঠেলি দিব লগা স্থানো তেওঁলোকে মেপত চাইছিল ।
দুয়ো সন্দেহযুক্তৰ সক্ৰিয় ভূমিকা
লোনাৱালাৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক গজানন টনপে কয়, "তদন্তকাৰীয়ে দুয়োগৰাকী সন্দেহযুক্ত লোকৰ সক্ৰিয় ভূমিকা দেখিছে ।" আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকে ছিয়াৰ ভাতৃক মাতিছে আৰু অধিক সোধাপোছাৰ বাবে আন আত্মীয় আৰু বন্ধু-বান্ধৱীকো ফোন কৰিব । চৌধাৰীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ সেই স্থানত নাছিল বুলি দাবী কৰিলেও পিছত অধিক জেৰাত দুয়ো অভিযুক্তই সকলো কথা স্বীকাৰ কৰিছে ।
আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, "চেতনে মিছা কথা কোৱাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে । দুয়োজনে নিজৰ ভূমিকা স্বীকাৰ কৰে আৰু সমগ্ৰ পৰিঘটনাৰ ক্ৰমটো বৰ্ণনা কৰে ।"
আৰক্ষীক দিয়া স্বীকাৰোক্তিত ছিয়াই কৈছে যে তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত পৰিকল্পনা অনুসৰি চেতনক পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত সংকেত দিয়া হৈছিল । তেওঁলোকে শিলৰ কাষত বহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পিছে পিছে যোৱা চেতনে পিছফালৰ পৰা আহি কেতনক ঠেলি দিছিল ।
ভুক্তভোগী পৰিয়ালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎকাৰ
এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । চৰকাৰেও ঘটনাটোক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে । তাৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছে পুনেত ভুক্তভোগীৰ পিতৃ বিশাল আগৰৱালাক সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁ পৰিয়ালক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ আশ্বাস দিয়ে । আৰক্ষীয়েও তদন্তৰ সকলো অগ্ৰগতি মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰি আছে ।
ইফালে পৰিয়ালৰ দাবীৰ পিছতে চৰকাৰে গোচৰটো ফাষ্টট্ৰেক আদালতত শুনানিৰ ঘোষণা কৰিছে । এই গোচৰৰ বিশেষ ৰাজহুৱা অধিবক্তা হিচাপে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উজ্জ্বল নিকামক নিযুক্তি দিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে লোহাগড় দুৰ্গৰ ঘটনা অতি বিৰক্তিকৰ । তেওঁ কয়, "ই এক অত্যন্ত আচৰিত ঘটনা । আমি সমাজখনে চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন যে ভাল পৰিয়ালৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকলে কিয় এনে অপৰাধমূলক উদ্দেশ্য আৰু প্ৰতিশোধৰ ইচ্ছা গঢ়ি তোলে । এয়া কেৱল অপৰাধমূলক বিষয় নহয়, ইয়াৰ সামাজিক দিশো আছে ।"
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অহা নৱেম্বৰ মাহত কেতন আৰু ছিয়াৰ বিবাহৰ কথা আছিল । যাৰ বাবে বিবাহৰ পূৰ্বে ছিয়া আৰু প্ৰেমিক চেতনে মিলি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কেতনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
ইফালে ছিয়াৰ মাতৃয়ে দাবী কৰিছে যে ১৮ জুনত কন্যাই লোহাগড় দুৰ্গ পৰিদৰ্শনৰ বাবে যাব বিচৰা নাছিল । কেতন আৰু তেওঁৰ মাতৃয়েহে কন্যাক তাত যাবলৈ জোৰ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে ২৬ বছৰীয়া কেতন আগৰৱালা আছিল পুনেৰ গহুঞ্জেৰ বাসিন্দা । ৰিয়েল ইষ্টেট ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল তেওঁ । ১৮ জুনত লোহাদুৰ্গৰ সমীপৰ দ খাৱৈত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত এয়া দুৰ্ঘটনা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল ৷ ভাবী পত্নী ছিয়া আৰু বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত কেতন পিছলি পৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্তত এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি পোহৰলৈ আহে । আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ভাবী পত্নী ছিয়া আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিক চেতনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :
লৌহাগড় দুৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ: ভাবী পত্নী আৰু প্ৰেমিকে কেতন আগৰৱালক ঠেলি দিছিল খাৱৈত