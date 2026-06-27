ETV Bharat / bharat

কেতন আগৰৱালাৰ হত্যাকাণ্ড : আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নতুন নতুন সূত্ৰ

মূল অভিযুক্ত ছিয়া আৰু প্ৰেমিক চেতনে কেনেদৰে কেতনক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল । ছিয়াৰ ভাতৃকো আৰক্ষীয়ে চলাইছে জেৰা ।

(From the left) Victim Ketan Agarwal who was allegedly murdered by his fiancee Siya Goyal and co-accused Chetan Chaudhary
কেতন আগৰৱালা হত্যাকাণ্ড : আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নতুন নতুন সূত্ৰ (ETV Bharat/Arrangement)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 1:35 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

পুনে (মহাৰাষ্ট্ৰ) : পুনেৰ কেতন আগৰৱালা হত্যাকাণ্ডক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে । আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তীব্ৰতৰ কৰিছে । লোনাৱালা গ্ৰাম্য আৰক্ষীয়ে অধিক লোকক জেৰাৰ বাবে মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত কেতনৰ হ'বলগীয়া পত্নী ছিয়া গোৱেলৰ ভাতৃ ছাহিল গোৱেলকো শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ১০ ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলায় । পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে তেওঁক আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়ে । কেতন আৰু সহ-অভিযুক্ত চেতন চৌধাৰীৰ সৈতে ভগ্নী ছিয়াৰ সম্পৰ্কক লৈ ছাহিলক জেৰা চলোৱা হয় ।

Police personnel escort accused Siya to the Lonavala Gramin Police Station for questioning in connection with the Ketan Agarwal death case, in Lonavala, Pune district, Wednesday, June 24, 2026
অভিযুক্ত ছিয়া গোৱেলক গ্ৰেপ্তাৰ (PTI)

লোনাৱালা গ্ৰাম্য আৰক্ষী থানাৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে পুৱা তেওঁক জেৰাৰ বাবে মতা হৈছিল আৰু সন্ধিয়া তেওঁক যাবলৈ দিয়া হয় । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "যোৱা ১৮ জুনত লোহাগড় দুৰ্গত দ খাৱৈত কেতনক ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগত ছিয়া আৰু চেতনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ছাহিলে যিহেতু চেতনক চিনি পায়, গতিকে আমি তেওঁৰ সৈতে জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । তেওঁক প্ৰায় ১০ ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰা হয় ।"

প্ৰমাণ নষ্টৰ চেষ্টা !

আৰক্ষী বিষয়াসকলে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে কেতন হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে । অভিযুক্ত ছিয়া আৰু চেতন দুয়োগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ ফোনৰ পৰা সকলো তথ্যৰ লগতে অপৰাধৰ পূৰ্বে আৰু পিছত হোৱা মেছেজবোৰ ডিলিট কৰিছিল । এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে দুয়ো অভিযুক্তৰ মোবাইল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰেনছিক লেবৰেটৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰি ডিলিট কৰা মেছেজ বা তথ্যবোৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

Rescue personnel carry the body of Ketan Agarwal during a search operation in a gorge near Pune on June 18. Police later said Agarwal was allegedly pushed into the gorge by his fiance and her lover
কেতন আগৰৱালা উদ্ধাৰৰ মুহূৰ্তত (PTI)

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ তদন্তৰ সময়ত দুয়ো অভিযুক্তই প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে ১৮ জুনৰ পূৰ্বে আৰু লোহাগড় কাণ্ডৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফোনত নিজৰ কথা বতৰাৰ ইতিহাস ডিলিট কৰিছিল । তেওঁলোকৰ ফোনৰ ৰিচাইকেল বিনৰ পৰাও সেইবোৰ ডিলিট কৰা হৈছিল ।"

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে দুয়ো অভিযুক্তই হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ ইংগিত দিছে । পুনে গ্ৰাম্য আৰক্ষীৰ তদন্তত দেখা গৈছে যে হত্যাকাণ্ডৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৬ মাহ ধৰি ছিয়া আৰু প্ৰেমিক চৌধাৰীৰ মাজত অহৰহ যোগাযোগ আছিল । তেওঁলোকৰ ফোনত ২০০৪ বাৰকৈ ফোন কলৰ ইতিহাস পোৱা গৈছে । তেওঁলোকৰ মাজত মুঠ প্ৰায় ২৩৮ ঘণ্টাৰ কথা-বতৰা হৈছিল ।

Police personnel conduct an investigation at a cafe, where Pune realtor Ketan Agarwal's fiancee Siya Goyal and her lover Chetan Chaudhary allegedly met and discussed the plan to kill him
ছিয়া আৰু প্ৰেমিক চেতনে বহা কেফেখনত আৰক্ষীৰ অভিযান (PTI)

অপৰাধৰ দিনটোতো দুয়ো অভিযুক্তই কেফেত লগ হৈছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে । যি টেলিভিছন চেনেলত প্ৰচাৰিত চিচিটিভি কেমেৰাৰ ফুটেজত দেখা গৈছে । আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ছিয়া আৰু চেতনে কেফেত লগ হৈছিল আৰু হত্যাৰ পৰিকল্পনা চূড়ান্ত কৰিছিল । কেতনক ঠেলি দিব লগা স্থানো তেওঁলোকে মেপত চাইছিল ।

দুয়ো সন্দেহযুক্তৰ সক্ৰিয় ভূমিকা

লোনাৱালাৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক গজানন টনপে কয়, "তদন্তকাৰীয়ে দুয়োগৰাকী সন্দেহযুক্ত লোকৰ সক্ৰিয় ভূমিকা দেখিছে ।" আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকে ছিয়াৰ ভাতৃক মাতিছে আৰু অধিক সোধাপোছাৰ বাবে আন আত্মীয় আৰু বন্ধু-বান্ধৱীকো ফোন কৰিব । চৌধাৰীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ সেই স্থানত নাছিল বুলি দাবী কৰিলেও পিছত অধিক জেৰাত দুয়ো অভিযুক্তই সকলো কথা স্বীকাৰ কৰিছে ।

আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, "চেতনে মিছা কথা কোৱাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে । দুয়োজনে নিজৰ ভূমিকা স্বীকাৰ কৰে আৰু সমগ্ৰ পৰিঘটনাৰ ক্ৰমটো বৰ্ণনা কৰে ।"

Pooja Goyal and Praveen Goyal, parents of Siya Goyal, speak to the media, in Pune, Maharashtra, Thursday, June 25, 2026
ছিয়া গোৱেলৰ মাতৃৰ বিপৰীত ভাষ্য (PTI)

আৰক্ষীক দিয়া স্বীকাৰোক্তিত ছিয়াই কৈছে যে তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত পৰিকল্পনা অনুসৰি চেতনক পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত সংকেত দিয়া হৈছিল । তেওঁলোকে শিলৰ কাষত বহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পিছে পিছে যোৱা চেতনে পিছফালৰ পৰা আহি কেতনক ঠেলি দিছিল ।

ভুক্তভোগী পৰিয়ালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎকাৰ

Police personnel escort accused Chetan to the Lonavala Gramin Police Station for questioning in connection with the Ketan Agarwal death case, in Lonavala on June 24, 2026
কেতন হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত চেতন চৌধাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ (PTI)

এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । চৰকাৰেও ঘটনাটোক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে । তাৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছে পুনেত ভুক্তভোগীৰ পিতৃ বিশাল আগৰৱালাক সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁ পৰিয়ালক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ আশ্বাস দিয়ে । আৰক্ষীয়েও তদন্তৰ সকলো অগ্ৰগতি মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰি আছে ।

ইফালে পৰিয়ালৰ দাবীৰ পিছতে চৰকাৰে গোচৰটো ফাষ্টট্ৰেক আদালতত শুনানিৰ ঘোষণা কৰিছে । এই গোচৰৰ বিশেষ ৰাজহুৱা অধিবক্তা হিচাপে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উজ্জ্বল নিকামক নিযুক্তি দিছে ।

Vishal Agarwal, father of Ketan Agarwal who was murdered in the rural area of Lonavala, meets Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, in Pune on Friday
মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভুক্তভোগী কেতনৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে (ANI)

ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে লোহাগড় দুৰ্গৰ ঘটনা অতি বিৰক্তিকৰ । তেওঁ কয়, "ই এক অত্যন্ত আচৰিত ঘটনা । আমি সমাজখনে চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন যে ভাল পৰিয়ালৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকলে কিয় এনে অপৰাধমূলক উদ্দেশ্য আৰু প্ৰতিশোধৰ ইচ্ছা গঢ়ি তোলে । এয়া কেৱল অপৰাধমূলক বিষয় নহয়, ইয়াৰ সামাজিক দিশো আছে ।"

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অহা নৱেম্বৰ মাহত কেতন আৰু ছিয়াৰ বিবাহৰ কথা আছিল । যাৰ বাবে বিবাহৰ পূৰ্বে ছিয়া আৰু প্ৰেমিক চেতনে মিলি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কেতনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

ইফালে ছিয়াৰ মাতৃয়ে দাবী কৰিছে যে ১৮ জুনত কন্যাই লোহাগড় দুৰ্গ পৰিদৰ্শনৰ বাবে যাব বিচৰা নাছিল । কেতন আৰু তেওঁৰ মাতৃয়েহে কন্যাক তাত যাবলৈ জোৰ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে ২৬ বছৰীয়া কেতন আগৰৱালা আছিল পুনেৰ গহুঞ্জেৰ বাসিন্দা । ৰিয়েল ইষ্টেট ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল তেওঁ । ১৮ জুনত লোহাদুৰ্গৰ সমীপৰ দ খাৱৈত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত এয়া দুৰ্ঘটনা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল ৷ ভাবী পত্নী ছিয়া আৰু বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত কেতন পিছলি পৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্তত এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি পোহৰলৈ আহে । আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ভাবী পত্নী ছিয়া আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিক চেতনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক :

লৌহাগড় দুৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ: ভাবী পত্নী আৰু প্ৰেমিকে কেতন আগৰৱালক ঠেলি দিছিল খাৱৈত

TAGGED:

PUNE REALTOR MURDER
পুনে হত্যাকাণ্ড
কেতন আগৰৱালা হত্যা
লোহাগড়
PUNE MURDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.