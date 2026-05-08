চৰকাৰবিহীন বংগত স্তগিত ৰাজহুৱা সেৱা: চাৰিওফালে কদৰ্যময় ৰূপ, শংকিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী

মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰ যোৱাৰ পিছৰে পৰা বহু ক্ষেত্ৰত বংগত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজহুৱা পৰিবহণ সেৱা । আতংকিত হৈ পৰিছে বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল ।

Public services disrupted several areas Bengal following a change of government
বংগৰ চাৰিওফালে কদৰ্যময় ৰূপ (ETV Bharat)
Published : May 8, 2026 at 4:08 PM IST

আছানছল/দুৰ্গাপুৰ (পশ্চিমবংগ): পৰিৱৰ্তনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে পশ্চিমবংগ ৷ বংগত ১৫ বছৰ ধৰি শাসন কৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অন্ত পৰিল ৷ বংগত ফুলিল পদুম ৷ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি দল । ৯ মে’ত নতুন চৰকাৰখনে শপত গ্ৰহণ কৰিব ।

ইমানলৈকে সকলো ঠিকেই আছে ৷ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল যে পূৰ্বৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে শাসন কৰা স্থানীয় স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহ - যেনে পৌৰ নিগম, পৌৰসভা, গাঁও পঞ্চায়ত আদি অচল হৈ পৰিছে । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে বংগৰ ৰাজহুৱা সেৱাসমূহ সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিছে । কাৰণ বিভাগকেইটাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী নিয়োজিত হৈ আছে ৷

অভিযোগ অনুসৰি, পূৰ্বতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰতিনিধিয়ে নিজ কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ কাৰ্যালয়লৈ অহা নাই ৷ বহু ক্ষেত্ৰত পৌৰসভা বা পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীও তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা দেখা নাই ৷ ফলত সাধাৰণ মানুহ অনাময়, জাৱৰ নিষ্কাশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য কামসমূহ সম্পাদনত ব্যাঘাত জন্মিছে ৷

বংগবাসীৰ এতিয়া মাত্ৰ এটাই আশা, সোনকালে ৰাজ্যখনত গঠন হওক নতুন চৰকাৰ, সম্ভৱতঃ নতুন চৰকাৰ গঠন হ’লেই ৰাইজৰ এই সমস্যাসমূহ সমাধান হ’ব ৷

বংগত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজহুৱা সেৱা (ETV Bharat)

দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগম

তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ প্ৰায় চাৰিবছৰীয়া কাৰ্যকালত দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল । নিযুক্ত বিষয়াৰ প্ৰশাসনৰ অধীনত নিগমটোৱে কামকাজসমূহ কৰি আহিছে । প্ৰথম অৱস্থাত পাঁচজন প্ৰশাসকৰ এটা দলে আৰু পিছলৈ মাত্ৰ দুজন প্ৰশাসকে দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগমৰ ৪৩টা ৱাৰ্ডৰ কাম পৰিচালনা কৰি আছিল ।

কেইদিনমান আগলৈকে অৰ্থাৎ মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰ থকালৈকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কাম সম্পাদন কৰি আহিছিল ৷ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ জাৱৰ সংগ্ৰহ, চাফ-চিকুনৰ পৰা বজাৰ এলেকাত গোট খোৱা দৈনিক জাবৰ সংগ্ৰহ আদি কামসমূহ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি আছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এই নাগৰিক এই সেৱাসমূহ ব্যাহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

একাংশ স্থানীয় লোকে কয় যে বহু অঞ্চলত জাবৰ নিষ্কাশন আৰু চাফাই কাম বন্ধ হৈ গৈছে । দুৰ্গাপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত মূল পথৰ কাষত অৱস্থিত দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগমৰ ডাষ্টবিনবোৰ জাবৰেৰে উপচি পৰিছে । স্থানীয় এগৰাকী লোকে কয়, ‘‘জমা হৈ থকা জাবৰ-জোঁথৰবোৰ প্ৰায় চাৰি-পাঁচ দিন ধৰি চাফ কৰা হোৱা নাই ।’’

পূৰ্বে দৈনিক এই কামবোৰ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু এতিয়া এই কামবোৰত খেলিমেলি লগা দেখা গৈছে ৷ এজন লোকে কয়, ‘‘মানুহে এই দুৰ্গন্ধ সহ্য কৰিব পৰা নাই । নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ অৱস্থাও একেদৰেই বেয়া । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে পানী যোগানত কোনো ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা নাই ৷ এই সেৱাসমূহ কিমান দিনলৈ এনেকৈ চলি থাকিব সেই লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বাসিন্দাসকল ।’’

দুৰ্গাপুৰৰ চিটী চেণ্টাৰৰ ব্যৱসায়ী মহেশ প্ৰসাদ গুপ্তাই কয়, ‘‘বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত চাৰি-পাঁচ দিন হ'ল এই ডাষ্টবিনবোৰ চাফা কৰা হোৱা নাই । ইয়াত প্ৰতিদিনে বহু পৰিমাণে জাবৰ পেলোৱা হয় । দুৰ্গন্ধৰ বাবে গ্ৰাহকে ইয়াত থিয় হ'বও নোৱৰা পৰিস্থিতি হৈছে । আমি বিচাৰো যে এই কাম সোনকালে সমাধান হওক ৷’’

জ্যোতি গুপ্তা নামৰ আন এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দাই কয়, ‘‘এফালে দুৰ্গন্ধ, আনফালে মহৰ উপদ্ৰৱ । ফলত বেমাৰ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই পৰিস্থিতি হৈ থাকিলে কিমান দিনলৈকে খোৱাপানীৰ সঠিক যোগান অব্যাহত থাকিব, সেই লৈ সন্দেহৰ অৱকাশ হৈছে ৷’’

জানিব পৰা মতে, দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগমৰ বাবে নিযুক্ত প্ৰশাসকসকল পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো উপস্থিত হোৱা নাই । দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগমৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পোৱা কৰ্মচাৰীসকলো বিভ্ৰান্ত হৈ আছে, ইয়াৰ পিছত কি কৰিব, সেয়া নিশ্চিত নহয় ।

বংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে – দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইলসমূহ আঁতৰোৱা হৈছে বুলি একাংশই দাবী কৰিছে । বিজেপিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তগৰাকী দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ৷

বংগত বিজেপিৰ জয় (ETV Bharat)

দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগমৰ বৰ্তমানৰ প্ৰশাসক অনিন্দিতা মুখাৰ্জীয়ে কয়, "আমি ইচ্ছা কৰিলেও পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰো । যাৰ বাবেই সাধাৰণ নাগৰিকৰ কিছু কামত ব্যাঘাত জন্মিছে ৷ আমি বহু লোককল তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিব পৰা নাই । আমি অনুৰোধ কৰিছো যে আমাক ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হওক । ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন কাগজ-পত্ৰ প্ৰদান কামবোৰ কৰিব পাৰিম আৰু সকলো কাম নিয়াৰিকৈ চলি থাকিব পাৰিব ৷’’

আছানছল পৌৰ নিগম

দুৰ্গাপুৰ পৌৰ নিগমৰ বিপৰীতে আছানছল পৌৰ নিগমৰ পৰা নাগৰিক সেৱাত ব্য়াঘত হোৱাৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই । জানিব পৰা মতে, নিগমৰ পৰা সকলোৱে নিয়মীয়াকৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু অন্যান্য সেৱা লাভ কৰি আছে । আছানছলৰ মেয়ৰ বিধান উপাধ্যায়ে কয়, "সোমবাৰৰ পৰা নিগমৰ কাৰ্যালয়ত সদায়ৰ দৰে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব । আমি ৰাইজৰ প্ৰতিটো প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবে ৰাইজৰ সৈতে থিয় দিছো ।"

আছানছলৰ পঞ্চায়তসমূহৰ পৰিস্থিতি

আছানছল পৌৰ নিগমত কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনিক ব্যাঘাত জন্মা নাই যদিও বাতৰি অনুসৰি আছানছল মহকুমাৰ বিভিন্ন পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় সম্প্ৰতি কাৰ্যক্ষম হৈ থকা নাই । নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে ছালানপুৰৰ আচৰা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়টো একাংশ লোকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । এই ঘটনাৰ পিছতে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাটো বন্ধ কৰাই নহয়, তাত নিয়োজিত থকা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলেও ভয়ত বিগত দুদিন ধৰি ব্লক উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছে ।

জানিব পৰা মতে, পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীসকলক "অনানুষ্ঠানিকভাৱে ছুটী" দিয়া হৈছে । চলিত মাহৰ ৯ তাৰিখৰ পিছত পুনৰ কাৰ্যালয়লৈ ঘূৰি আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

একেদৰে বাৰাবাণী ব্লকতো পনুৰীয়া পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে নিজৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই ৷ নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈয়ে এগৰাকী কৰ্মচাৰী কয়, "আমি প্ৰাণৰ শংকাত বিডিঅ'ৰ কাৰ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছিলো, কিন্তু তাতো আমাক কোৱা হৈছিল যে এই সময়ত কামলৈ অহাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ।"

যাৰ বাবে বৰ্তমান বংগত পঞ্চায়ত সম্পৰ্কীয় কোনো কাম সম্পন্ন হোৱা নাই । ফলত নাগৰিক সেৱাত ব্যাঘাত জন্মিছে ৷ আনহাতে নাগৰিকসকলেও অত্যাৱশ্যকীয় নথি-পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।

পশ্চিম বৰ্ধমান জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মহম্মদ আৰ্মানে কয়, "বিজেপিৰ জয়ৰ পাছতে বংগত এই শংকা বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিজেপিৰ বিৰোধী দলসমূহে বহু ঠাইত লণ্ড-ভণ্ড কৰাৰ লগতে বহুলোকক আঘাতো কৰিছে ৷ ফলত ভয়ত কৰ্মচাৰীসকলেও কাম কৰিবলৈ অহাৰ পৰা বিৰত আছে ।’’

