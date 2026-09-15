অৰুণাচল প্ৰদেশত ছিয়াং নদীবান্ধক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, প্ৰতিবাদস্থলীত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব ছিয়াং জিলাৰ ভিন্ন ঠাইত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৷ উত্তেজিত ৰাইজক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কন্দুৱা গৈছে প্ৰয়োগ আৰক্ষীৰ ৷
Published : September 15, 2026 at 6:49 PM IST
তেজপুৰ: প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ ছিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক কেন্দ্ৰ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব ছিয়াং জিলাৰ ভিন্ন ঠাইত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৷ বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ ফলত কৃষিভূমি, জনগোষ্ঠীয় জীৱন-জীৱিকা ওপৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি স্থানীয় ৰাইজে সোমবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ড্ৰিলিং মেচিন আৰু জিপিএছ সঁজুলি আদি প্ৰকল্পস্থলীলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ৷ সেয়ে জিলাখনৰ কমকাৰ গাঁৱত ৰাইজে ড্ৰিলিং মেচিন আৰু জিপিএছ সঁজুলি কঢ়িওৱা বাহন বাধা প্ৰদানৰ বাবে ৰাজপথ অবৰোধ কৰিছিল ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে ৰাইজক প্ৰতিবাদ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে ৷ যাৰ বাবে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হয় ৷
উত্তেজিত ৰাইজক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চিআৰপিএফ নিয়োগ কৰিবলগীয়া হয় ৷ উত্তেজিত ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিবলৈ লাঠি চালনা কৰাৰ লগতে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয় ৷ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ৰাইজে ছিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ৷
ছিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ ছিয়াং (Upper Siang) জিলাত ১১,০০০-১২,৫০০ মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন এটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ৷ ২০০৯ চনতে এনএইচপিচিয়ে আপাৰ ছিয়াঙত প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিছিল চৰকাৰক ৷ যিহেতু চীনে নদীবান্ধৰ পৰা এৰি দিয়া পানীয়ে ভাৰতত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ যাৰ বাবে এই নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পান কৰা হৈছে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে ৷
যদি ছিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে প্ৰকল্পটো ৯ বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰৰো অধিক পানী জমা কৰি ৰাখিব পাৰিব ৷ যিটো ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ তথা বিশাল নদীবান্ধ হ'ব ৷ ২০২৮ চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা আৰু ২০৩২ৰ ভিতৰত প্ৰকল্পটো উদ্বোধন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰে ৷
ছিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ফলত কিমান লাভান্বিত হ'ব ভাৰতৰ ?
ছিয়াং আপাৰ বহুমুখী প্ৰকল্প বা ছিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাছ প্ৰকল্পৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব ৷ লগতে চীনত নিৰ্মাণ কৰা ৬০ হাজাৰ মেগাৱট সম্পন্ন প্ৰকল্পৰ পৰা ভাৰতত পৰিব পৰা প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিব ৷ চীনে যিদৰে তাচাংপোত বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছে সেই নদী বান্ধৰ ভেটিবলৈ ১১,০০০ মেগাৱাতৰ বৃহৎ নদী বান্ধ প্ৰস্তুত কৰিব ৷
ছিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কিয় বিৰোধিতা কৰিছে ৰাইজে ?
স্থানীয় তথা প্ৰতিবাদকাৰীৰ মতে, প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পৰ ফলত ২৭খনৰো অধিক গাঁও আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ জনসাধাৰণ প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে । এই গাঁওসমূহৰ অধিকাংশতে আদি জনগোষ্ঠীৰ লোক বসবাস কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত আন্দোলনকাৰী নেতা তথা চিয়াং ইণ্ডিজেনাছ ফাৰ্মাৰ ফৰামৰ সদস্য দিকান্ত লিবাঙে কয়,"ছিয়াং বান্ধ নিৰ্মাণ হ’লে বেগিং, পাৰং, সীটাং, ৰিগা, পনাকাং, জৰকং, পনাকাং কুমকো, জেংগিং, কাৰ্কো, গোছাং, ৰামছিং, ময়িং, বোমদ, জনবও, পুগিং, লিকৰ, গেটতে, য়িংকিয়ঙ, চিমঙ, হালেং, কমকাৰ, গেকো, গেকু কুমকু আৰু চুমচিং আদি অঞ্চলৰ লোক প্ৰভাৱিত হোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা আছে ।"
লিবাঙৰ দাবী অনুসৰি, "এই বৃহৎ অঞ্চলটোত প্ৰায় ১.৫ লাখ লোকৰ জীৱন-জীৱিকা বিপদাপন্ন হ’ব পাৰে । অৱশ্যে প্ৰভাৱিত এলেকা আৰু জনসংখ্যাৰ চূড়ান্ত পৰিসংখ্যা চৰকাৰী সমীক্ষা আৰু প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিক নথিৰ জৰিয়তেহে স্পষ্ট হ’ব ।
ৰাইজৰ দাবীসমূহ
প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মতে, এই প্ৰতিবাদ কেৱল ক্ষতিপূৰণৰ দাবীতে সীমাবদ্ধ নহয় । মূল আপত্তি হৈছে মাটি, গাঁও আৰু পৰম্পৰাগত জীৱন শৈলীৰ স্থায়ী ক্ষতিৰ বিনিময়ত কেৱল আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়োৱাটো সমস্যাৰ সমাধান নহয় ।
দিকান্ত লিবাঙে কয়, “১০ হাজাৰ, ১ লাখ বা দুই লাখ টকা দিলে আমাৰ সমস্যা সমাধান নহয় ৷ আমাৰ মূল প্ৰশ্ন কেৱল টকাৰ নহয় । আমাৰ মাটি, গাঁও আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা আছে । ছিয়াং নদী অঞ্চলসমূহৰ বাবে কেৱল এটা জলধাৰা নহয় । নদীখনৰ সৈতে কৃষি, মাছ ধৰা, বনজ সম্পদ, সামাজিক পৰম্পৰা আৰু জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি গভীৰভাৱে জড়িত । সেয়েহে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰভাৱ মূল্যায়নৰ সময়ত কেৱল মাটি আৰু সম্পত্তিৰ আৰ্থিক মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাই যথেষ্ট নহয় ৷"
ৰাইজৰ দাবী, চৰকাৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত প্ৰকল্পটোক লৈ পৰ্যাপ্ত আৰু স্বচ্ছ আলোচনা হোৱা নাই । সেয়ে প্ৰকল্পটোৰ প্ৰভাৱ, পুনৰ সংস্থাপন, ক্ষতিপূৰণ, পৰিৱেশগত বিপদ আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগে চৰকাৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, সময়ে সময়ে MOU বা অন্যান্য নথি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও সেইবোৰৰ সম্পূৰ্ণ বিষয়বস্তু আৰু প্ৰকল্পটোৰ সামগ্ৰিক প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে স্থানীয় ৰাইজক পৰ্যাপ্তভাৱে অৱগত কৰা হোৱা নাই ।
বান্ধৰ সুৰক্ষাক লৈও প্ৰশ্ন ৰাইজৰ
প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ বান্ধটোৰ সুৰক্ষা আৰু ভৌগোলিক অৱস্থাক লৈও স্থানীয় লোকসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে, ছিয়াং উপত্যকাৰ নদীৰ প্ৰবাহ আৰু ভূমিকম্পপ্ৰৱণতাৰ দৰে বিষয়সমূহ গভীৰভাৱে বিবেচনা নকৰাকৈ বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আগবঢ়াই নিয়াটো বিপজ্জনক হ’ব পাৰে ৷ বিশেষকৈ বান্ধৰ কোনো অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’লে অথবা আকস্মিকভাৱে বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী এৰি দিবলগীয়া হ’লে তলৰ অঞ্চলত ব্যাপক ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷
উন্নয়ন লাগে কিন্তু ৰাইজৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ পাছত
চিয়াং ইণ্ডিজেনাছ ফাৰ্মাৰ ফৰামৰ সৈতে জড়িত আন্দোলনকাৰীসকলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে, তেওঁলোক উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয় । কিন্তু উন্নয়নৰ নামত নিজৰ মাটি, গাঁও, সংস্কৃতি আৰু জীৱন-জীৱিকা হেৰুৱাবলৈ তেওঁলোক সাজু নহয় । সেয়ে প্ৰথমে স্বচ্ছ আৰু পূৰ্ণাংগ আলোচনা, পৰিৱেশগত আৰু সামাজিক প্ৰভাৱৰ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন, প্ৰভাৱিত লোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ স্পষ্ট নীতি নিশ্চিত কৰিব লাগে ।
উল্লেখযোগ্য যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাখনো জিলাত আদি জনগোষ্ঠীৰ বৃহৎ জনসংখ্যা বসবাস কৰে । ছিয়াং উপত্যকাৰ ৰাইজৰ বাবে নদীখনৰ সৈতে জড়িত সাংস্কৃতিক আৰু পৰম্পৰাগত সম্পৰ্কৰ বাবেই প্ৰস্তাৱিত বান্ধটোক লৈ উদ্বেগ অধিক গভীৰ হৈছে ৰাইজ ।
লগতে পঢ়ক: এক অনন্য সমাধি: সন্তৰ কাষতে জন্তুৰ অন্তিম বিশ্ৰাম স্থান, ভক্তসকলেও শ্ৰদ্ধাৰে মূৰ দোৱায়