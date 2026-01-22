ভাল খবৰ ! গুৰুজনাৰ নামত আসন স্থাপন ছত্তীশগড়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত

ভাল খবৰ ! গুৰুজনাৰ নামত আসন স্থাপন ছত্তীশগড়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত
এই বৃহৎ কাম হৈ উঠিল একমাত্ৰ ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ একান্তই একক প্ৰচেষ্টাত ৷
Published : January 22, 2026 at 3:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ বাবে আহিল আৰু এটা ভাল খবৰ ৷ ছত্তীশগড়ৰ পৰা আহিছে এই ভাল খবৰটো ৷ ছত্তীশগড়ৰ পণ্ডিত ৰবিশংকৰ শুক্লা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্মৃতি আসন ৷ বুধবাৰে এই সন্দৰ্ভত পঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু পণ্ডিত ৰবিশংকৰ শুক্লা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত দুয়োখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ উপস্থিতিত এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ৷
ইয়াৰ ফলত এতিয়াৰে পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি, আধ্যাত্মিক চিন্তা বা দৰ্শন সন্দৰ্ভত দেশী-বিদেশী যিকোনো আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীয়ে এই আসন খনৰ জৰিয়তে গৱেষণা কৰিব পৰাকৈ পথ মুকলি হ'ল ৷ এই বৃহৎ কামটো হৈ উঠিল একমাত্ৰ ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ একান্তই একক প্ৰচেষ্টাত ৷ ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপালৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱাৰে পৰাই ৰাজ্যপাল ডেকাই নিৰলশভাৱে গুৰুজনাৰ নামত ছত্তীশগড়ৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন এখন স্থাপনৰ বাবে এককভাৱে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত সেয়া সফল হ'ল ৷
গতিকে এনে সাফল্যত স্বাভাৱিকতে অত্য়ন্ত সুখী ৰাজ্যপাল ডেকা ৷ বৃহস্পতিবাৰে এই সন্দৰ্ভত ফোন যোগে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচৰাত ৰায়পুৰৰ পৰা ৰাজ্যপাল ডেকাই ই টিভি ভাৰতক কয়- "এয়া মোৰ এক সপোন আছিল আৰু সি আজি বাস্তৱায়িত হ'ল ৷ মোৰ কাৰ্যকালতে অসম আৰু ছত্তীশগড়ৰ মাজত সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত এখন সাঁকো গঢ়ি থৈ যোৱাৰ মন আছিল ৷ ইতিমধ্যে বীৰ লাচিত বৰফুকনক ছত্তীশগড়ত পৰিচয় কৰোৱা হৈছে ৷ এইবাৰ আমাৰ গুৰুজনাৰ বিষয়েও ইয়াৰ জনতাই জানিব ৷ গুৰুজনাৰ মহান সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব, গৱেষণা কৰিব পাৰিব ৷ ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বাজেটত ২ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যভাষাতে শিক্ষাৰ্থীয়ে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক লৈ গৱেষণা কৰিব পাৰিব । আজি এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে মই গৌৰৱবোধ কৰিছো ।"
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰয়াত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হৈ থকা সময়ত পঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত তেওঁ এখন আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, য'ত এতিয়াও দেশী-বিদেশী অনেক শিক্ষাৰ্থীয়ে গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত গৱেষণা আৰু অধ্যয়ন কৰি আহিছে ৷
