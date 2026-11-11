ETV Bharat / bharat

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত যাত্ৰীবাহী বাছ : তিনিজনৰ মৃত্যু, ১৮ জন আহত

পুৱতি নিশা প্ৰায় ৪.৩০ বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ অন্তত তীব্ৰবেগেই দুৰ্ঘটনাটোৰ মূল কাৰণ বুলি জানিবলৈ দিছে ৷

PUNJAB ROAD ACCIDENT
পঞ্জাৱত পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 1:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ছাংগ্ৰুৰ(পঞ্জাব): বুধবাৰৰ দিনটো পঞ্জাৱবাসীৰ বাবে সুখকৰ নাছিল ৷ পুৱতি নিশা পঞ্জাৱত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ৰাজ্যখনৰ ছাংগ্ৰুৰত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷

পুৱতি নিশা প্ৰায় ৪.৩০ বজাত ছাংগ্ৰুৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰা এখন পি আৰ টি চি বাছে নিয়ন্ত্ৰণ এখন উৰণসেতুত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পিছতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰে । এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ বিপৰীতে ১৮ জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আহত দহজন যাত্ৰীক পাটিয়ালাৰ ৰাজিন্দ্ৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

এগৰাকী আহত মহিলাই কয়, ‘‘পি আৰ টি চি বাছখনে পুৱা প্ৰায় ৪.৩০ বজাত ছাংগ্ৰুৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ বাটটোত থকা এখন উৰণসেতুৰ সমীপত বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আৰু তাত খুন্দা মাৰে ৷ উৰণসেতুত খুন্দা মৰাৰ পিছতে বাছখনে পথৰ কাষৰ এটা দ খাৱৈত সোমাই পৰে ।’’

দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত হুৱাদুৱা লাগে ৷ স্থানীয় লোকে এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ তাৰ ঠিক কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ আহত আটাইকেইজনকে এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত স্থানীয় অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

ছাংগ্ৰুৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত ডাঃ বিনোদ কুমাৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত মুঠ ২১ জন লোকক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় । ইয়াৰে তিনিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটে ৷ বাকী ১৮ জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ।’’

গুৰুতৰভাৱে আহত আন ১০ জন ৰোগীৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷ তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে পাটিয়ালাস্থিত ৰাজিন্দ্ৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে পাটিয়ালা প্ৰশাসনকো খবৰ দিয়া হৈছে । বাকী ৮ গৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহতই বৰ্তমানে ছাংগ্ৰুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । ইতিমধ্যে সকলোৰে প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ লগতে স্কেন সম্পন্ন কৰা হৈছে ।

ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষী বিষয়া মেহৰ সিঙে দুৰ্ঘটনাটো সম্পৰ্কে কয়, ‘‘দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বতৰ ফৰকাল আছিল ৷ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি বাছখন তীব্ৰবেগত আহি আছিল আৰু চালকজনে হঠাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল ৷’’

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ অন্তত তীব্ৰবেগেই কাল হ’ল বুলি জানিবলৈ দিছে ৷ দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যুবৰণ কৰা লোকসকলৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ তাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকক হস্তান্তৰ কৰা হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ৷

লগতে পঢ়ক: নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ক বিশ্বমানৰ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ

TAGGED:

পঞ্জাবত পথ দুৰ্ঘটনা
বাছ দুৰ্ঘটনা
পঞ্জাবৰ ছাংগ্ৰুৰত পথ দুৰ্ঘটনা
PRTC BUS ACCIDENT
PUNJAB ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.