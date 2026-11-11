নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত যাত্ৰীবাহী বাছ : তিনিজনৰ মৃত্যু, ১৮ জন আহত

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত যাত্ৰীবাহী বাছ : তিনিজনৰ মৃত্যু, ১৮ জন আহত
পুৱতি নিশা প্ৰায় ৪.৩০ বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ অন্তত তীব্ৰবেগেই দুৰ্ঘটনাটোৰ মূল কাৰণ বুলি জানিবলৈ দিছে ৷
Published : November 11, 2026 at 1:19 PM IST
ছাংগ্ৰুৰ(পঞ্জাব): বুধবাৰৰ দিনটো পঞ্জাৱবাসীৰ বাবে সুখকৰ নাছিল ৷ পুৱতি নিশা পঞ্জাৱত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ৰাজ্যখনৰ ছাংগ্ৰুৰত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷
পুৱতি নিশা প্ৰায় ৪.৩০ বজাত ছাংগ্ৰুৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰা এখন পি আৰ টি চি বাছে নিয়ন্ত্ৰণ এখন উৰণসেতুত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পিছতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰে । এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ বিপৰীতে ১৮ জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আহত দহজন যাত্ৰীক পাটিয়ালাৰ ৰাজিন্দ্ৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ PRTC ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।— Pargat Singh (@PargatSOfficial) November 11, 2026
এগৰাকী আহত মহিলাই কয়, ‘‘পি আৰ টি চি বাছখনে পুৱা প্ৰায় ৪.৩০ বজাত ছাংগ্ৰুৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ বাটটোত থকা এখন উৰণসেতুৰ সমীপত বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আৰু তাত খুন্দা মাৰে ৷ উৰণসেতুত খুন্দা মৰাৰ পিছতে বাছখনে পথৰ কাষৰ এটা দ খাৱৈত সোমাই পৰে ।’’
দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত হুৱাদুৱা লাগে ৷ স্থানীয় লোকে এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ তাৰ ঠিক কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ আহত আটাইকেইজনকে এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত স্থানীয় অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
#WATCH | Sangrur, Punjab: Three killed, 24–25 injured after a bus lost control and crashed in Punjab's Sangrur district Sub-Inspector Mehar Singh said, "The bus operates on its regular route from Sangrur to Chandigarh via Dhuri. The bus was running slightly late today. When the bus reached near an overbridge, it went out of control and fell into a ditch. Three passengers died on the spot, including two women and one man. Around 24–25 others sustained injuries. All the injured passengers were shifted to different hospitals for treatment."— ANI (@ANI) November 11, 2026
ছাংগ্ৰুৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত ডাঃ বিনোদ কুমাৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত মুঠ ২১ জন লোকক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় । ইয়াৰে তিনিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটে ৷ বাকী ১৮ জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ।’’
গুৰুতৰভাৱে আহত আন ১০ জন ৰোগীৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷ তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে পাটিয়ালাস্থিত ৰাজিন্দ্ৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে পাটিয়ালা প্ৰশাসনকো খবৰ দিয়া হৈছে । বাকী ৮ গৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহতই বৰ্তমানে ছাংগ্ৰুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । ইতিমধ্যে সকলোৰে প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ লগতে স্কেন সম্পন্ন কৰা হৈছে ।
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষী বিষয়া মেহৰ সিঙে দুৰ্ঘটনাটো সম্পৰ্কে কয়, ‘‘দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বতৰ ফৰকাল আছিল ৷ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি বাছখন তীব্ৰবেগত আহি আছিল আৰু চালকজনে হঠাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল ৷’’
ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ অন্তত তীব্ৰবেগেই কাল হ’ল বুলি জানিবলৈ দিছে ৷ দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যুবৰণ কৰা লোকসকলৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ তাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকক হস্তান্তৰ কৰা হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ৷
লগতে পঢ়ক: নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ক বিশ্বমানৰ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ