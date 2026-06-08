এনআৰচি উন্নীতকৰণ, কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবীত মণিপুৰত প্ৰতিবাদ দল-সংগঠনৰ
মণিপুৰত প্ৰতিবাদ কেইবাটাও দল সংগঠনৰ ৷
Published : June 8, 2026 at 10:25 PM IST
তেজপুৰ : হিংসা জৰ্জৰিত মণিপুৰত এইবাৰ ৰাইজ প্ৰতিবাদত নামিল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়ন উন্নীতকৰণৰ দাবীত ৷ বিগত ২০২৩ চনৰ মে' মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈ হিংসা জৰ্জৰিত হৈ থকা মণিপুৰৰ কেইবাটাও সংগঠনে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ আহ্বানৰে সোমবাৰে ইম্ফলৰ ৰাজপথ কঁপাই তোলে দল-সংগঠনে ।
আগন্তুক লোকপিয়ল প্ৰক্ৰিয়াৰ পূৰ্বে ১৯৫১ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়ন চমুকৈ এনআৰচি উন্নীতকৰণ আৰু কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবীত সোমবাৰে মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলত বৃহৎ গণসমাৱেশ আৰু প্ৰতিবাদী সমদল অনুষ্ঠিত হয় । ১৪ চিএছঅ’জ কাংলেইপাক’ নামৰ ১৪টা নাগৰিক সংগঠনৰ এক যৌথ মঞ্চৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত মেইতেই, নাগা আৰু মেইতেই পাংগাল সম্প্ৰদায়ৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে টিড্ডিম ৰোডৰ পৰা পশ্চিম ইম্ফল জিলাৰ থাউ গ্ৰাউণ্ডলৈ সমদল বাহিৰ কৰে ৷ সমদলত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এনআৰচি উন্নীতকৰণ নহ’লে লোকপিয়ল নহয় আৰু মণিপুৰক অৱহেলা নকৰিব আদি শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ সমাৱেশত ভাষণ প্ৰদান কৰি সংগঠনটোৰ আহ্বায়ক শান্তা নাহাকপমে অভিযোগ কৰে যে,মণিপুৰৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ।
তেওঁ লগতে কয় যে, অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগত একেধৰণৰ বিষয়সমূহে ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক গুৰুত্ব লাভ কৰিলেও মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই মনোযোগ দেখা নাযায় । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ৰাজ্যত জনসংখ্যাগত পৰিৱৰ্তন অধ্যয়নৰ বাবে এখন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতি গঠন কৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত নাহাকপমে কয় যে, মণিপুৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত, বিশেষকৈ ম্যানমাৰৰ সৈতে সংযোগ, মাদক দ্ৰব্য সৰবৰাহৰ আশংকা আৰু বিভিন্ন সশস্ত্ৰ গোটৰ সৈতে সম্পাদিত ছাছপেনশ্যন অৱ অপাৰেশ্যনছ আদি চুক্তিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন আছে । এনআৰচি উন্নীতকৰণে ৰাজ্যখনত সঠিক জনসংখ্যাৰ তথ্য নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক অধিক সঠিক কৰি তুলিব আৰু থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক তথা সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:দেশৰ হকে সেৱা আগবঢ়োৱা ৪৭ গৰাকী সেনা জোৱানক কীৰ্তি চক্ৰ, বীৰ চক্ৰ আৰু শৌৰ্য চক্ৰ প্ৰদান