আমাক বৃহৎ নদীবান্ধ নালাগে ! চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ জনতা

আমাক বৃহৎ নদীবান্ধ নালাগে ! চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ জনতা
আটকাধীন লোকৰ মুক্তি আৰু অঞ্চলটোৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী ।
Published : October 29, 2026 at 5:00 PM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছে । এই মেগা ডেম বা বৃহৎ বান্ধ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতাৰে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজধানী ইটানগৰৰ ৰাজপথলৈ সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহে ।
থলুৱা জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ, পৈতৃক ভূমি, পৰম্পৰাগত জীৱিকা আৰু ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰাৰ দাবীত এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদলেৰে একাংশ সংগঠনে ইটানগৰ উত্তাল কৰি তোলে ।
‘ছে ন’ টু মেগা ডেম’ শীৰ্ষক বেনাৰত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিবাদী সমদলত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী, চিয়াং ইণ্ডিজেনাছ ফাৰ্মাৰ ফ’ৰাম আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি কেইবাটাও স্থানীয় দল-সংগঠনৰ সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰস্তাৱিত বান্ধৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা আপাৰ চিয়াং জিলাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সংহতি প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।
সমদলত অংশ লৈ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী টাকাম ছোনিয়াই কয়,"এই বৃহৎ প্ৰকল্পটোৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাবে ভয়াৱহ সংকট কঢ়িয়াই আনিব ।" প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে বান্ধ নিৰ্মাণৰ ফলত থলুৱা পৰিৱেশ, স্থানীয় জনসমাজ আৰু পৈতৃক ভূমিৰ যি অপূৰণীয় ক্ষতি হ’ব, তাৰ বাবে জগৰীয়া কোন ?
একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে স্পষ্টকৈ কয় যে এই প্ৰকল্পটোৱে থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ ভূমিকাকো কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । আন্দোলনৰ সময়ত চৰকাৰে অন্যায়ভাৱে আটক কৰা সকলো লোককে বিনাচৰ্তে মুক্তি দিয়াৰ লগতে অঞ্চলটোত নিয়োজিত সশস্ত্ৰ বাহিনীক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনায় ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰস্তাৱিত চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক কেন্দ্ৰ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত শেহতীয়াকৈ তীব্ৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । বান্ধৰ ফলত হ’বলগীয়া সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি, পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ধবংস, নদী ব্যৱস্থাৰ ভয়ংকৰ পৰিৱৰ্তন আদিক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি স্থানীয় লোকসকলে আপত্তি দৰ্শাই আহিছে ।
আনহাতে, এই বিশাল প্ৰতিবাদী সমদলক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজধানী ইটানগৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হয় । যোৱা বুধবাৰৰ পৰাই আকাশদীপৰ পৰা আই জি পাৰ্কলৈকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ।
বৃহস্পতিবাৰৰ এই প্ৰতিবাদে প্ৰস্তাৱিত চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমবৰ্ধমান জনমত আৰু সংগঠিত আন্দোলনৰ ছবিখন পুনৰ স্পষ্ট কৰি তুলিছে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰক বলপূৰ্বকভাৱে কাম কৰাৰ সলনি আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
বৰ্তমান সময়ত উন্নয়ন, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰৰ এই সংঘাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।