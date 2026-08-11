ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ বিহাৰ কিন্নৰ ব'ৰ্ডৰ

মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ব'ৰ্ডে ৫ একৰ ভূমি আৰু ১১২ কোটি টকা চৰকাৰৰ পৰা দাবী কৰিছে, কেবিনেটলৈ যাব এই প্ৰস্তাৱ ।

Prime Minister Narendra Modi's temple to be built in Patna
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ কিন্নৰ ব'ৰ্ডৰ (Bihar State Kinnar Welfare Board)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা: বিহাৰ ৰাজ্যিক কিন্নৰ কল্যাণ ব’ৰ্ডে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্দিৰ আৰু সোণৰ জীৱন্ত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে । কেবিনেটলৈ এই প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ব'ৰ্ডে ।

বিহাৰ ৰাজ্যিক কিন্নৰ কল্যাণ ব’ৰ্ডৰ সদস্য ৰাজন সিঙে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়,"স্বাধীনতা ইমান বছৰ পিছতো কিন্নৰ সম্প্ৰদায়ে কেতিয়াও ইমান অধিকাৰ আৰু প্ৰাপ্য লাভ কৰা নাছিল । আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰেনে, যে তৃতীয় লিংগৰ কোনো ব্যক্তি উপ-পৰিদৰ্শক, চিকিৎসক-অভিযন্তা হ'ব পাৰে বা আমাৰ দৰে লোক এই ব'ৰ্ডৰ সদস্য হ'ব পাৰে ?"

২০১৯ চনত মোদী চৰকাৰে তৃতীয় লিংগ সুৰক্ষা আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি সিঙে কয়,"যি আমাৰ ভাগ্য সলনি কৰিলে । আজি এই আইনৰ বাবে বিহাৰত কিন্নৰসকল পৰিদৰ্শক আৰু কিন্নৰ আৰক্ষী হ'ব পাৰিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্নৰ সম্প্ৰদায়ৰ আমাৰ দৰে লোকক কল্যাণ ব'ৰ্ডৰ সদস্য আৰু উপ-সভাপতি কৰা হৈছে ।"

সিঙে কয় যে ২৯ জুলাইত ব’ৰ্ডৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ সময়ত তেওঁ মোদীৰ বাবে এটা সুন্দৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল । ব’ৰ্ডে এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল । তেওঁ কয়,"এতিয়া এই প্ৰস্তাৱ কেবিনেট সচিবালয়লৈ যাব । মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি পাঁচ একৰ ভূমি আৰু ১১২ কোটি টকা চৰকাৰৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ ।"

যদি বিহাৰ চৰকাৰে ভূমি আৰু ধনৰ যোগান নধৰে, সেই বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সিঙে কয়,"চৰকাৰে টকা কিয় নিদিব ? যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কট্টৰ ভক্ত সম্ৰাট চৌধাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তেন্তে তেওঁ নিজৰ ভগৱানৰ বাবে মাটি নিদিবনে ? সম্ৰাট চৌধাৰীৰ বাবেই, আজি আমি ইয়াত বহি আছোঁ আৰু তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিছোঁ ।"

সোণৰ মূৰ্তিটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত সিঙে কয় যে টকা কম হ’লে তেতিয়া আমি ব্যৱস্থা কৰিম । তেওঁ কয়,"মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কট্টৰ সমৰ্থক, যুৱক-যুৱতীসকলৰ তুলনাত মুছলমান মহিলাসকল আমাতকৈ সুখী, কিয়নো মোদীয়ে তেওঁলোকৰ দক্ষতা বিকাশ কৰি আৰু তিনি তালাক আৰু হালালৰ আইন বিলুপ্ত কৰি মহিলাসকলৰ কল্যাণ সাধন কৰিছিল ।"

লগতে পঢ়ক: বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি অপমান প্ৰতিৰোধ আইনত সন্মতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা অটুত ৰখাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ

বজাৰত প্লাষ্টিক টকাঃ কাগজৰ বিপৰীতে দেশবাসীয়ে পাব ১০ আৰু ২০ টকীয়া পলিমাৰ নোট

TAGGED:

PROPOSAL FOR MODI TEMPLE
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্দিৰ
মোদীৰ সোণৰ জীৱন্ত মূৰ্তি
ইটিভি ভাৰত অসম
PROPOSAL TO BUILD TEMPLE FOR MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.