১৮-১৯ মে'ত পাঁচ ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীৰে আলোচনাত বহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

১৮-১৯ মে'ত নৰৱেত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় ভাৰত-নৰ্ডিক শীৰ্ষ সন্মিলন ৷ নৰৱে ভ্ৰমণলৈ সাজু হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 10:05 PM IST

নতুন দিল্লী : ১৮-১৯ মে’ত নৰৱেত অনুষ্ঠিত হ’ব তৃতীয় ভাৰত-নৰ্ডিক শীৰ্ষ সন্মিলন ৷ উক্ত সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে নৰৱে ভ্ৰমণলৈ সাজু হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নৰৱে ভ্ৰমণ ভাৰতৰ বাবে বিশেষ হৈ পৰিছে ৷ কাৰণ ১৮-১৯ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া তৃতীয় ভাৰত-নৰ্ডিক শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে ডেনমাৰ্ক, ফিনলেণ্ড, আইচলেণ্ড, নৰৱে আৰু ছুইডেনৰ ৰাষ্ট্ৰ নেতা একত্ৰিত হৈ প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ আদান প্ৰদান, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে আৰু বিশ্বজুৰি দেখা দিয়া ডিজিটেল ব্যৱস্থাপনাৰ সমস্যা আদি বিষয়ত আলোচনা কৰিব ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৱে ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে বুধবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্রণালয়ৰ সচিব (পশ্চিম) ছিবি জর্জে কয়, "নৰ্ডিক দেশসমূহ উদ্ভাৱন, বহনক্ষমতা, নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু ডিজিটেলাইজেচনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ ৷ ২০২২ চনৰ মে’ মাহত কোপেনহেগেনত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় ভাৰত-নৰ্ডিক সন্মিলনৰ পিছত ভাৰত-নৰ্ডিক সম্পৰ্কৰ অগ্ৰগতি পুনৰীক্ষণৰ সুযোগ হ’ব এই সন্মিলন । এই সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে আলোচনাত বহিব নৰৱেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জ’নাছ গাহৰ ষ্ট’ৰে, ডেনমাৰ্কৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মেটে ফ্ৰেডেৰিকচেন, ফিনলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেটেৰী অৰ্পো, আইচলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ৰীষ্ট্ৰুন ফ্ৰষ্টাড’টিৰ, আৰু ছুইডেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উলফ ক্ৰীষ্টাৰছনে।"

তেওঁ লগতে কয়,"২০১৮ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ষ্টকহ’মত আৰু ২০২২ চনৰ মে’ মাহত কোপেনহেগেনত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বৰ দুখন শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ভিত্তিত এই সন্মিলনখনে নৰ্ডিক দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কক অধিক উন্নত কৰা বিশেষকৈ প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন, নবীকৰণযোগ্য শক্তি, বহনক্ষমতা, সেউজ অৰ্থনীতি, প্ৰতিৰক্ষা, মহাকাশ ক্ষেত্ৰ লগতে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সংযোগ আৰু নৰ্ডিক দেশসমূহৰ বৃহৎ শক্তি থকা ক্ষেত্ৰসমূহত খণ্ডগত সহযোগিতা বৃদ্ধি পাব ।"

