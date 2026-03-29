পশ্চিম এছিয়া সংঘাত : দেশবাসীক একত্ৰিত হৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

পশ্চিম এছিয়া সংঘাত : দেশবাসীক একত্ৰিত হৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান 'মন কী বাত' সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ । পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত সম্পৰ্কত দেশবাসীক বিশেষ আহ্বান ।
Published : March 29, 2026 at 12:57 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ দেশবাসীক একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । দেওবাৰে মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান 'মন কী বাত'ত পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ ফলত দেশত উদ্ভৱ হোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ লগতে এই সময়ছোৱাত দেশবাসীক সজাগ হোৱাৰ লগতে উৰাবাতৰিক বিশ্বাস নকৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।
'মন কী বাত'ৰ জৰিয়তে মোদীয়ে লগতে উপসাগৰীয় দেশসমূহে তাত বাস কৰা আৰু কৰ্মসূত্ৰে থকা ১ কোটিৰো অধিক ভাৰতীয়ক সম্ভৱপৰ সকলো সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে এমাহৰো অধিক সময় ধৰি আমাৰ চুবুৰীয়া দেশত ভয়ংকৰ যুদ্ধ চলি আছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এয়া নিঃসন্দেহে প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময় । আজিৰ 'মন কী বাত'ৰ জৰিয়তে মই পুনৰবাৰ দেশৰ ১৪০ কোটি নাগৰিককে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি একত্ৰিত হৈ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিব । মই সকলো নাগৰিককে সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু উৰাবাতৰিৰ ভুক্তভোগী নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
Sharing this month’s #MannKiBaat. Do tune in! https://t.co/6AGIBFG6Kn— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান আমাৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহত এমাহ ধৰি তীব্ৰ যুদ্ধ চলি আছে । এই অঞ্চলসমূহত ভাৰতৰ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ আত্মীয় আছে, বিশেষকৈ উপসাগৰীয় দেশসমূহত কাম কৰি আছে । উপসাগৰীয় দেশসমূহে তাত বাস কৰা এক কোটিতকৈ অধিক ভাৰতীয়ক সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে মই চিৰকৃতজ্ঞ ।"
সংঘাত প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ খাৰুৱা তেল আৰু গেছৰ ওপৰত ভাৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে কয় যে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক, বিভিন্ন দেশৰ সহযোগিতা আৰু যোৱা দশকত আমি গঢ়ি তোলা শক্তিৰ বাবে ধন্যবাদ । তেওঁ কয় যে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ ভাৰতে সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে মুখামুখি হৈছে ।
ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ আৰু টেহৰাণৰ ব্যাপক প্ৰতিশোধৰ পিছত পাৰস্য উপসাগৰক সংযোগ কৰা সংকীৰ্ণ জলপথ হৰমুজ প্ৰণালী কাৰ্যকৰীভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতে সামূহিক শক্তিৰ জৰিয়তে কঠিন পৰিস্থিতি অতিক্ৰম কৰিব । তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে আমি যেনেকৈ সদায় বিগত সংকটসমূহ অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ, তেনেদৰে দেশৰ ১৪০ কোটি নাগৰিকৰ সামূহিক শক্তিৰ জৰিয়তে এইবাৰো আমি এই কঠিন পৰিস্থিতিসমূহ অতি সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰিম ।
লগতে পঢ়ক :