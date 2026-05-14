ব্ৰিকছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত অংশ লোৱা ইৰাণৰ মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
ইৰাণ-আমেৰিকা-ইজৰাইল যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰত ভ্ৰমণ ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিৰ ।
Published : May 14, 2026 at 10:11 PM IST
নতুন দিল্লী : ব্ৰিকছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী সন্মিলনত অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিক বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰে । ইৰাণৰ সৈতে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকা সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছে আৰাঘচিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী সাৰ্গেই লাৱৰৱকো সাক্ষাৎ কৰে । দুয়োগৰাকীৰ উপৰিও নতুন দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ব্ৰিকছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা আন কেইবাগৰাকী বৈদেশিক মন্ত্ৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰে । তাৰ ভিতৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৰ'ণাল্ড লামোলা আৰু ব্ৰাজিলৰ মন্ত্ৰী মাউৰো ভিয়েৰাও আছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভ্ৰমণকাৰী মন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে ফটো তোলে য'ত উচ্চ পৰ্যায়ৰ কূটনৈতিক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা সদস্য দেশ আৰু অংশীদাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে ।
VIDEO | PM Modi (@narendramodi) meets BRICS Foreign Ministers.— Press Trust of India (@PTI_News) May 14, 2026
BRICS Foreign Ministers' meeting under India's Chairship is being held in Delhi.
উল্লেখ্য যে দুমাহতকৈও অধিক সময় ধৰি ইৰাণৰ সৈতে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে তেহৰাণৰ পৰা প্ৰথমটো উচ্চ পৰ্যায়ৰ কূটনৈতিক বৈঠকৰ বাবে ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছে আৰাঘচিয়ে । পশ্চিম এছিয়াত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সংকটৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে জয়শংকৰে ব্ৰিকছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ বাবে ভাৰত মণ্ডপমত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী লাৱৰৱক আদৰণি জনায় । বহু প্ৰত্যাশিত বৈঠকৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত অনুষ্ঠিত হোৱা স্থানলৈ তেওঁ অন্যান্য বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰু সদস্য আৰু পৰ্যবেক্ষক ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিকো আদৰণি জনায় । জয়শংকৰে প্ৰথমে ভাৰতত থকা চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত জু ফেইহঙক আদৰণি জনায় । যিয়ে বৰ্তমান আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে দেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত বেইজিঙত থকা বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়িৰ স্থানত দেশখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বৈঠকত অংশ লৈছে ।
ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অহা বৈদেশিক মন্ত্ৰী ছুজিওন'কো তেওঁ আদৰণি জনায় । সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মন্ত্ৰী ৰ'ণাল্ড লামোলা, ইথিওপিয়াৰ গেডিয়ন টিমোথেয়ছ হেচেবন, ইউএইৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী খলিফা শ্বাহীন আল মাৰাৰকো এছ জয়শংকৰে আদৰণি জনায় ।
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে । ব্ৰাজিলৰ পিছত ভাৰতে চলিত বৰ্ষৰ ১ জানুৱাৰীত আনুষ্ঠানিকভাৱে ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষতাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১২, ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত ভাৰতে এই শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছিল ।
