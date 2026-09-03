ETV Bharat / bharat

ভাৰত-বেলজিয়াম চুক্তি: অহা ৫ বছৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য, প্ৰব্ৰজন চুক্তি স্বাক্ষৰ

নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰ্ট ডি ৱেভাৰৰ বৈঠক । বিভিন্ন দিশত দুয়োখন দেশৰ সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য ।

Prime Minister Narendra Modi with Belgium Prime Minister Bart De Wever during their bilateral talks at Hyderabad House, in New Delhi on Thursday
অহা ৫ বছৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 5:12 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু বেলজিয়ামে অহা ৫ বছৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰিব । দুয়োখন দেশে অৰ্থনৈতিক, প্ৰতিৰক্ষা, স্বচ্ছ বা নৱীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু প্ৰযুক্তিৰ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত আগবঢ়াৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে এই কথা উল্লেখ কৰে ।

নতুন দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউছত বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰ্ট ডি ৱেভাৰৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছতে এই কথা ঘোষণা কৰা হয় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ANI)

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণত ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত হৈছে বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী । দুয়োখন দেশে বিনিয়োগৰ পৰা ব্যৱসায়লৈ সংযোগ শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।

বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰ্ট ডি ৱেভাৰৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছত যৌথ প্ৰেছ বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সম্পন্ন ভাৰত-ইউৰোপ সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ নতুন সম্ভাৱনা মুকলি কৰিছে ।

ভাৰত-বেলজিয়াম চুক্তি
ভাৰত-বেলজিয়াম চুক্তি (ANI)

মোদীয়ে কয়, "চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আমি ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ মাজত এক ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন কৰিছিলোঁ । বিশ্বৰ দুখন বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক শক্তিৰ মাজত এই অভূতপূৰ্ব সহযোগিতাই বিশ্বৰ স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন আৰু ভাগ-বতৰা সমৃদ্ধি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।"

তেওঁ কয় যে ভাৰত আৰু বেলজিয়ামে নতুন অৰ্থনৈতিক সুযোগসমূহক সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফললৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, য'ত বেলজিয়ামৰ কোম্পানীসমূহৰ বাবে ভাৰতত বিনিয়োগ ফাষ্ট-ট্ৰেক ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে ।

তেওঁ কয়, "আমি ভাৰত-বেলজিয়াম ব্যৱসায়িক মঞ্চক নিয়মীয়া ব্যৱস্থা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । আমি দুয়োখন দেশৰ বিত্তীয়, ফিনটেক আৰু পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিম আৰু এই ব্যৱস্থাসমূহৰ জৰিয়তে আমি অহা ৫ বছৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্য বাস্তবায়িত কৰিম ।"

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৫-২৬ চনত ভাৰত আৰু বেলজিয়ামৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্ৰায় ১৩.০১ বিলিয়ন ডলাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ২০০০ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ভাৰতত বেলজিয়ামৰ সঞ্চিত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ আছিল প্ৰায় ৪.২ বিলিয়ন ডলাৰ ।

বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰ্ট ডি ৱেভাৰৰ সৈতে প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে বেলজিয়ামৰ সৈতে প্ৰব্ৰজন আৰু পৰিৱৰ্তনশীল অংশীদাৰিত্ব চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে যাতে দুয়োখন দেশৰ ভিতৰত প্ৰতিভাৰ আদান প্ৰদানৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে ।

যৌথ সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে পৰম্পৰাগত খণ্ডৰ বাহিৰেও প্ৰতিৰক্ষাৰ দৰে ক্ষেত্ৰলৈও দুয়োখন দেশৰ সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আজি আমি আমাৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ মাজত সংযোগ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সামুদ্ৰিক খণ্ডত সামৰ্থ্য বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছো । বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গৱেষণা খণ্ডতো আমি সহযোগিতা শক্তিশালী কৰিম ।"

তেওঁ লগতে কয় যে দুয়োগৰাকী নেতাই আঞ্চলিক আৰু বিশ্বৰ উন্নয়নৰ দিশতো বিশদ আলোচনা কৰে । তেওঁ কয়, "ভাৰত আৰু বেলজিয়াম দুয়োখনেই আইন, আলোচনা আৰু কূটনীতিত বিশ্বাস কৰে । ইউক্ৰেইন হওক বা পশ্চিম এছিয়া হওক আমি সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱা আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশত কৰা সকলো প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰোঁ; তদুপৰি সন্ত্ৰাসবাদক সকলো ধৰণৰ নিৰ্মূল কৰাটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সহযোগিতা ভাৰত-বেলজিয়ামৰ সম্পৰ্কৰ এক মূল স্তম্ভ আৰু আজি দুয়োখন দেশে সামৰিক আদান-প্ৰদান আৰু প্ৰশিক্ষণ সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "আমি আমাৰ নিজ নিজ সংস্থাসমূহৰ মাজত চোৰাংচোৱা তথ্যৰ বিনিময় আৰু অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এক নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ভৱিষ্যৎ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগান শৃংখল আমাৰ আদান প্ৰদান কৰা অগ্ৰাধিকাৰ । আজি স্বাক্ষৰিত নৱীকৰণযোগ্য শক্তি সম্পৰ্কীয় বুজাবুজি চুক্তিয়ে বহনক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতাত নতুন গতি প্ৰদান কৰিব । আমি জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু পুনঃব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । অৰ্ধপৰিবাহীৰ ক্ষেত্ৰত বেলজিয়ামৰ বিশেষজ্ঞতা আৰু ভাৰতৰ স্কেল ইটোৱে সিটোৰ পৰিপূৰক; এই ক্ষেত্ৰত আমি বেলজিয়ামৰ আইএমইচি ইনষ্টিটিউটক একত্ৰিত কৰিবলৈ একেলগে কাম কৰিম ।"

নেডাৰলেণ্ডৰ সৈতে যৌথভাৱে হকী বিশ্বকাপ আয়োজন কৰাৰ বাবে মোদীয়ে বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অভিনন্দন জনায় ।

মোদীয়ে কয়, "এই বিশ্বকাপৰ আয়োজনৰ বাবে আপোনালোকলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰদৰ্শনকো প্ৰশংসা কৰিছোঁ । হীৰাই ভাৰত আৰু বেলজিয়ামক দীৰ্ঘদিন ধৰি সংযোগ কৰি আহিছে । আজি আমি এই ঐতিহাসিক সম্পৰ্কক এক ব্যাপক অংশীদাৰিত্বলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ । মোৰ বিশ্বাস যে আজি আমাৰ আলোচনাই আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "খাদ্য, ইন্ধন বা যোগান শৃংখলৰ অনিশ্চয়তাই প্ৰতিটো খণ্ডতে প্ৰভাৱ পেলাইছে । এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশতো ভাৰতৰ অৰ্থনীতিয়ে নিজৰ গতি অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । যোৱা ৩ মাহত ভাৰতে জিডিপি ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধিৰে ৰেকৰ্ড কৰিছে । আজি ভাৰতৰ এই বৃদ্ধিৰ কাহিনী বিশ্বৰ বাবে নতুন সুযোগৰ উৎস হৈ পৰিছে ।"

বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডি ৱেভাৰে তেওঁৰ ভাষণত কয় যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এক বিশেষ উপহাৰ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেলজিয়ামৰ উন্নতমানৰ চকলেটেৰে নিৰ্মিত ইণ্ডিয়া গেটৰ প্ৰতিৰূপ । কিন্তু ভাৰতলৈ অহালৈ ই ভালে নাথাকিল ।

তেওঁ কয়, "প্ৰায় ১০০ বছৰ ধৰি থিয় হৈ আছে আচল ইণ্ডিয়া গেট । কিন্তু চকলেটৰ সংস্কৰণে ভাৰতলৈ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে । আমি উপলব্ধি কৰিছো যে চকলেট কূটনীতিৰ বাবে উৎকৃষ্ট কিন্তু কূটনৈতিক যাত্ৰাৰ বাবে নহয় । কিন্তু কোনো কথা নাই বেলজিয়ামত আমাৰ বেকআপ আছে আৰু কেনেবাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ওচৰলৈ নিৰাপদে এই চকলেট পোৱাটো নিশ্চিত কৰিম ।"

ডি ৱেভাৰে কয় যে ২০ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমজন বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ভাৰতত উপস্থিত থকাটো বিশেষ অৰ্থপূৰ্ণ ।

তেওঁ কয়, "এই ২০ বছৰত ভাৰতৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বৰ সময়ছোৱাত । আজি আপুনি কেৱল বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰই নহয়, দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বৃহৎ অৰ্থনীতিও ।" তেওঁ কয় যে ভাৰত এখন অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত শক্তিশালী আৰু এটা ডাঙৰ ভূ-ৰাজনৈতিক কাৰকত পৰিণত হৈছে যাৰ কণ্ঠই এই অঞ্চলক বহু ওপৰলৈ লৈ যায় ।

তেওঁ কয়, "বেলজিয়ামৰ বাবে ভাৰত ক্ৰমান্বয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ হৈ আহিছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মোৰ দেশেও ইয়াৰ বিনিময়ত ভাৰতক বহুত কিবাকিবি আগবঢ়াব পাৰে । আমি আকাৰত অলপ সৰু । কিন্তু আমি বিশ্বৰ অন্যতম মুক্ত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযুক্ত অৰ্থনীতি । আমি বাণিজ্য আৰু বিশ্ব বজাৰত প্ৰৱেশৰ ওপৰত আমাৰ সমৃদ্ধি গঢ়ি তুলিছো । আমি ঔষধ, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, অৰ্ধপৰিবাহী, নৱীকৰণযোগ্য শক্তি, উন্নত উৎপাদন আৰু লজিষ্টিকছৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বমানৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছোঁ । আমি যিবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিলোঁ, সেইবোৰেই ইজনে সিজনৰ লগত সহযোগিতা আৰু বৃদ্ধিৰ বিষয় ।"

দুয়োগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী আৰু সচিব (পশ্চিম) ছিবি জৰ্জ, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱাল আৰু প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জয় শেঠও উপস্থিত থাকে । বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে দেশখনৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্ৰী থিও ফ্ৰাংকেনৰ লগতে বেলজিয়ামৰ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি বিষয়া আৰু ব্যৱসায়িক নেতাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলো উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :

ভাৰতৰ ৭.৮% বৃদ্ধি বিশ্বজনীন ব্যাঘাতৰ মাজত উল্লেখযোগ্য: আমেৰিকাত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণ

TAGGED:

BELGIUM PM
ভাৰত বেলজিয়াম সম্পৰ্ক
নৰেন্দ্ৰ মোদী
হায়দৰাবাদ হাউছ
INDIA BELGIUM AGREEMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.