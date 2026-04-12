জনজাতি বিৰোধী, মহিলা বিৰোধী, যুৱ বিৰোধী দল : তৃণমূল কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
কেন্দ্রই উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে পৰিচিত শিলিগুৰি কৰিড’ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি থকা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনসভাত উপস্থিত ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে ৷
Published : April 12, 2026 at 4:42 PM IST
দাৰ্জিলিং(পশ্চিমবংগ): পশ্চিমবংগত ২৩ আৰু ২৯ এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনলৈ আহ-যাহ ঘটিছে দলসমূহৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলৰ ৷ দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ কৰে ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰে ৷
শিলিগুৰিত এখন ৰাজহুৱা সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰি সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ চমুকৈ টিএমচিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ দলটোক জনজাতি বিৰোধী, মহিলা বিৰোধী আৰু যুৱ বিৰোধী দল বুলি কটাক্ষ কৰে ৷
Phenomenal atmosphere in Siliguri! It reflects a strong connect with BJP’s development agenda. West Bengal is turning away from TMC’s politics of corruption and inefficiency. @BJP4Bengal https://t.co/BekRGIUGwf— Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026
উত্তৰ পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰি চহৰৰ কাৱাখালি খেলপথাৰত সভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে টিএমচিয়ে ১৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত পশ্চিম বংগক ধ্বংসহে কৰিছিল ৷ ৰাজ্যখনত মাদ্ৰাছাৰ বাবে ৬ হাজাৰ কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ পাছতো সমগ্ৰ উত্তৰ বংগৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পুঁজিৰ অভাৱৰ বাবে দলটোক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । মোদীয়ে কয় যে টিএমচি চৰকাৰে পশ্চিমবংগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি ৰূপায়ণ স্থবিৰ কৰি ৰাখিছে, যাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে ২৫ শতাংশতকৈও কম কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
সংসদলৈ প্ৰেৰণ কৰি শিলিগুৰি কৰিড’ৰ ধ্বংস কৰি পেলোৱাৰ ভাবুকি দিয়া ‘টুকড়ে-টুকড়ে গেং’ সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে ৷ এই গেঙটোক পুৰস্কৃত কৰাৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন টিএমচিক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰে ।
লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ-পূবৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে পৰিচিত এই কৰিড’ৰটোৰ বিস্তৃত প্ৰসাৰৰ বাবে উন্নয়নমূলক কাম অব্যাহত ৰাখিছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পশ্চিমবংগত বিজেপি ক্ষমতাৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হ’ব পাৰিলে ডবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ গতি দুগুণে বৃদ্ধি কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বংগৰ জনসাধাৰণৰ মাজত দেখা উৎসাহে আগন্তুক নিৰ্বাচনত টিএমচিৰ নিশ্চিত পৰাজয়কে সূচাইছে ।
শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনসভা পূব বৰ্ধমান জিলাৰ কটোৱা, মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ মুৰ্ছিদাবাদ জিলাৰ জাংগীপুৰ, দক্ষিণ দিনাজপুৰৰ কুছমাণ্ডিত জনসভা সম্বোধন কৰে । উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনত ২৯৪ খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৪ মে’ত হ’ব ভোটগণনা ৷
