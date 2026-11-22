‘‘মোৰ কথা শুনি মানুহে কমকৈ সোণ কিনিলে, দাম কমি গ'ল’’ : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবী
নিজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাইজে সোণ কমকৈ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে এতিয়া মূল্য হ্ৰাস পাইছে বুলি দাবী কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷
Published : November 22, 2026 at 5:28 PM IST
লক্ষ্ণৌ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : কিছু মাহ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ‘‘প্ৰয়োজন নহ'লে সোণ ক্ৰয় নকৰিবলৈ’’ দেশবাসীক আহ্বান জনাইছিল । এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা লোকসকলে এতিয়া মূল্য হ্ৰাস হোৱাত ধন সঞ্চয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে । দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে কেৱল আনুষ্ঠানিক ডিগ্ৰীৰ ওপৰত নহয় দক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব ।
ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰতিষ্ঠানত অনুষ্ঠিত পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নাগৰিকসকলক সোণৰ প্ৰয়োজন নহ'লে এবছৰৰ বাবে সোণ ক্ৰয়ৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কৰা আহ্বানৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ।
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "A year ago, I urged the countrymen: for one year, if it is not necessary, please do not buy gold.' And I am happy, just as Lal Bahadur Shastri ji had asked the countrymen to skip one meal, and this country obeyed his call; my country still holds that same character. An ordinary person like me asked to buy less gold; the countrymen bought less gold, and gold prices fell. Today, people are telling me, 'Modi ji, you spoke, we listened to your advice, and our money was saved.'" (Source: ANI/DD News)— ANI (@ANI) November 21, 2026
তেওঁ কয়, ‘‘মই মোৰ নাগৰিকসকলক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি এবছৰলৈকে সোণ কিনিব নালাগে । আৰু মই সুখী যে মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে এই কথা কোৱাত মানুহে কমকৈ সোণ কিনিলে আৰু সোণৰ দাম কমি গ'ল ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সঁহাৰিক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ যুদ্ধকালীন সময়ত দেশবাসীক সপ্তাহত এদিন আহাৰ ত্যাগ কৰিবলৈ জনোৱা আহ্বানৰ সৈতে তুলনা কৰে । দেশৰ স্বাৰ্থত জনসাধাৰণে একত্ৰিত হৈ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰাৰ মানসিকতা ভাৰতীয় সমাজৰ বৈশিষ্ট্য বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ২০২৬ চনৰ ১০ মে'ত হায়দৰাবাদত এক সমাৱেশৰ সময়ত ভাৰতীয়সকলক এবছৰৰ বাবে প্ৰয়োজন নহ'লে সোণ ক্ৰয়ৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।
শনিবাৰে মুম্বাইত ২২ কেৰেট সোণৰ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত মূল্য হৈছে ১,১২,০৯৯ টকা আৰু দিল্লীত মূল্য ১,১১,৯০৭ টকা । এই মূল্য জানুৱাৰী মাহৰ তুলনাত প্ৰায় ২৯.৩ শতাংশ (প্ৰায় ৫৩,৭০০ টকা) হ্ৰাস পাইছে ।
मेरी एक बात लिख लीजिए… वक्त तेजी से बदल रहा है…भविष्य ऐसा आने वाला है, जब हुनर की अहमियत सबसे महत्वपूर्ण होगी। https://t.co/6SNQp3NsaH— Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2026
২০২৩ চনত সংসদত চৰকাৰী মালিকানাধীন ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে জাৰি কৰা বণ্ডত বিনিয়োগ কৰিবলৈ জনোৱা পৰামৰ্শৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । সেই সময়ত তেওঁৰ পৰামৰ্শক একাংশই সমালোচনা আৰু ঠাট্টা কৰা হৈছিল যদিও বিনিয়োগ কৰা লোকসকলে লাভৱান হোৱা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘আজি হয়তো আপুনি দেখিছে যে সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমত বহুত চৰ্চা চলি আছে । সেই আলোচনাত আজি সকলোৱে কৈছে যে মোদীজীয়ে ২০২৩ চনত সংসদত কৈছিল যে আপুনি আপোনাৰ ধন ভাৰত চৰকাৰৰ পিএছইউসমূহে জাৰি কৰা বণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব লাগে । আপুনি লাভৱান হ'ব । সেই সময়ত মানুহে মোক ঠাট্টা কৰিছিল কিন্তু আজি ইতিহাস সাক্ষী হৈ আছে যে বিনিয়োগ কৰাসকলে লাভৱান হৈছে ।’’
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই চাকৰি কাঢ়ি নিব পাৰে বুলি ক্ৰমবৰ্ধমান উদ্বেগৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এআইৰ বিষয়ে বহু চৰ্চা হ'লেও দক্ষতা থকা ব্যক্তিৰ জীৱিকা কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে আক্ৰমণকাৰীয়ে ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত দক্ষতা আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল আৰু পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্যক লক্ষ্য কৰি লৈছিল, পিছলৈ ব্ৰিটিছে কেৰাণী বনোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । কিন্তু সময় সলনি হৈ আছে আৰু ভাৰত বিশ্বৰ দক্ষতা ৰাজধানী হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে বুলিও তেওঁ কয় ।
স্বাধীনতাৰ পাছতো কেৰাণীৰ চাকৰিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে দক্ষতা বিকাশ আৰু পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্যই পিছৰ আসন গ্ৰহণ কৰি থাকিল বুলিও তেওঁ কয় । তেওঁ লগতে কয় যে সময়ৰ লগে লগে কাগজৰ কেৰাণী হোৱাটো প্ৰতিপত্তিৰ বিষয় হিচাপে দেখা গ'ল । মোদীয়ে কয় যে ব্ৰিটিছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সহায় লৈ ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত দক্ষতাভিত্তিক ব্যৱস্থাক দুৰ্বল কৰি তুলিছিল আৰু ভাৰতীয় সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ দেশত উৎপাদনক প্ৰসাৰিত কৰিছিল ।
তেওঁ কয়, ‘‘সময় সলনি হৈ আছে । কেৱল প্ৰমাণপত্ৰ থকাসকলতকৈ দক্ষ ব্যক্তিয়ে অধিক সন্মান লাভ কৰে ।’’ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন'লজিত (আইআইটি) অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দৰেই ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ (আইটিআই) ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও একে সন্মান লাভ কৰিব লাগে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘আইআইটি হওক বা আইটিআই হওক, মোৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই দেশৰ সম্পদ, শক্তি আৰু ভৱিষ্যৎ ।’’ ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গ্ৰেটাৰ নয়ডাত ভাৰতে ২০২৭ বৰ্ষত বিশ্ব দক্ষতা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
চিন্তাৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰিলেহে সম্ভাৱনা মুকলি কৰিব পাৰি : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী