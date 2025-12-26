কোনোবা যদি কোহলী-ৰোহিতৰ দৰে, কোনোবাজন বুমৰাহ-পাণ্ডিয়াৰ দৰে ! পূজা-পাতল সামৰি ব্ৰাহ্মণ নামিল খেলপথাৰত
পূজা-পাতল, বেদ জ্ঞানৰ চৰ্চা কৰি থকা ব্ৰাহ্মণ সকলৰো আছে অনন্য প্ৰতিভা । ৰাজ্যিকভিত্তিক ক্ৰীকেট লীগ প্ৰতিযোগিতাত দেখুৱালে নিজৰ কৌশল ।
Published : December 26, 2025 at 4:32 PM IST
ভীমাৱৰম (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ): কৌতুক অভিনেতাৰূপে পৰিচিত ব্ৰহ্মানন্দনে এখন ছবিত কোৱা এটা বিশেষ সংলাপ সকলোৱে জানে, "মোৰ কাম কি ? পুৰোহিতৰ পদ, এনে এটা কাম য’ত মই বহি কৰোঁ । সেয়াই যথেষ্ট নহয়নে ?" কিন্তু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পশ্চিম গোদাবৰী জিলাৰ ভীমাৱৰামৰ পণ্ডিতসকলে কয় যে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰযোজ্য নহয় । যদিও তেওঁলোক সকলোৱে বেদজ্ঞানেৰে পুষ্ট পণ্ডিত, তথাপিও তেওঁলোকৰ জীৱন শৈলী বেলেগ বেলেগ । দৈনিক পূজা আৰু হোম-যজ্ঞ কৰাৰ লগতে প্ৰিয় ক্ৰিকেট খেলতো দেখুৱাইছে পাৰদৰ্শিতা ।
কোনোবাই কোহলী আৰু ৰোহিতৰ দৰে, কোনোবাই বুমৰাহ আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ দৰে, বজ্ৰপাতৰ দৰে দ্ৰুত বলেৰে উইকেট লৈছে । কেৱল সেয়াই নহয়, বহু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কাপতো জয়ী হৈছে । এই বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানো আহক ।
ভীমৱৰাম গন্নাবথুলা ভাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেট (ছিজন-৩) লীগ প্ৰতিযোগিতাত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, তেলেংগানা আৰু তামিলনাডুৰ পুৰোহিত, বৈদিক পণ্ডিতসকলে নিজৰ খেলৰ দ্বাৰা সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । প্ৰত্যেকৰে শৈলী বেলেগ বেলেগ । বিভিন্ন শাখাত বিশেষ দক্ষতা থকা এইসকলে নিজৰ নিজৰ শৈলীৰে দৰ্শকক আপ্লুত কৰি তুলিছে ।
৭ খন গাঁৱত পুৰোহিত হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱাসকলে খেলিছে ৬০ খন মেচ:
পাৰ্বতীপুৰম মান্যমৰ অধিনায়ক আৰ ভেংকটছাই কুমাৰে ইতিমধ্যে ৬০ খন খেল খেলিছে । অধিনায়ক হিচাপে ৪ টাকৈ কাপ জয় কৰাৰ অনন্য অভিজ্ঞতা তেওঁ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ কয়, "মই ইতিমধ্যে ৬০ খন ক্রিকেট খেল খেলিছোঁ । অধিনায়ক হিচাপে মই চাৰিবাৰ কাপ জয় কৰিছোঁ । উল্লেখ্য যে, বহু খেলৰ প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী ভেংকটছাইয়ে ভলীবলত জ’নেল পৰ্যায়ত প্ৰায় ৫০খন মেচ খেলিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেওঁ এটা কাপ জয় কৰিছে । তেওঁ লগতে কয়, "মই বৈদিক প্ৰতিষ্ঠ কল্প সম্পূৰ্ণ কৰি, সাতখন গাঁৱত পুৰোহিত হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ ।"
বেদ বিজ্ঞানত স্নাতোকোত্তৰ, লক্ষ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ হোৱাৰ:
হায়দৰাবাদৰ নৌদুৰৰ সুব্ৰহ্মণ্য শৰ্মাই তিৰুপতি শ্ৰী ভেংকটেশ্বৰ বেদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বেদত স্নাতোকোত্তৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰে । সুব্ৰহ্মণ্য শৰ্মা ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ বিপুল অনুৰাগী । তেওঁ কয় যে সেই প্ৰেৰণাৰ বাবেই তেওঁৰ ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহ গঢ় লৈ উঠিছিল । তেওঁ কয়, "মই ইতিমধ্যে ১০ খন টুৰ্ণামেণ্ট আৰু প্ৰায় ৪০খন মেচ খেলিছোঁ । ৪ টাকৈ কাপ জয় কৰিছোঁ ।" অল ৰাউণ্ডাৰ হিচাপে স্বীকৃতি পোৱা সুব্ৰহ্মণ্য শৰ্মাই ভৱিষ্যতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে ।
বিদেশতো কৰে পূজা-অৰ্চনা:
হায়দৰাবাদ দলৰ অধিনায়ক মুক্কৰালা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কয় যে তেওঁ পুৰোহিত হিচাপে থকাৰ সময়তো ক্ৰিকেটক জীৱন হিচাপে গণ্য কৰে । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই স্মাৰ্ট শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছে । তেওঁ আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনলৈ গৈ সীতাৰামা কল্যাণম আৰু হোম-যজ্ঞ কৰে । ইতিমধ্যে ১২খন টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰি চাৰিটা কাপত জয়ী হোৱাত তেওঁ সুখী । তেওঁ বুজাই দিয়ে যে কেইটামান বিশেষ মাহত পুৰোহিতসকলে আজৰি সময় পায় আৰু সেই সময়ত তেওঁ ক্ৰিকেটত মনোনিৱেশ কৰে ।
আন এগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগী হায়দৰাবাদৰ নাগোলৰ নিবাসী গংগাধৰ গৌতম কুমাৰ শৰ্মা অৱধানীয়ে এল এল বি অধ্যয়ন কৰি আছে । তেওঁ কয় যে, তেওঁ আজৰি সময়ত খেলৰ কৌশল শিকিছিল । গংগাধৰ গৌতম কুমাৰ শৰ্মা অৱধানীয়ে বৰ্তমানলৈ প্ৰায় ৪০ খন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৩ খন প্ৰতিযোগিতাত দুটা কাপ জয় কৰিছে । তেওঁ বেটিং ভাল পাই বুলি উল্লেখ কৰে ।