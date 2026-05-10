পুডুচেৰীৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ এন ৰংগস্বামীক নিযুক্তি
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে পুডুচেৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ এন ৰংগস্বামীক নিযুক্তি দিছে । পঞ্চমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'বলৈ সাজু নেতাগৰাকী ।
Published : May 10, 2026 at 1:42 PM IST
পুডুচেৰী : দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ এন ৰংগস্বামীক নিযুক্তি দিছে । শনিবাৰে চৰকাৰী অধিসূচনাৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পুডুচেৰীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰে ।
গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধিসূচনাত কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এন ৰংগস্বামীক শপত গ্ৰহণৰ দিনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে । এই অধিসূচনাৰ পিছতে লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ কে কৈলাশনাথনে ৰংগস্বামীক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
সূত্ৰই লগতে কয় যে ১৩ মে'ত ৰংগস্বামীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব । যোৱা ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনত এআইএনআৰচি নেতৃত্বাধীন এনডিএই বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে পঞ্চমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰংগস্বামী ।
এআইএনআৰচিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ১৬ খন আসনৰ ভিতৰত ১২ খনে লাভ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়ে ১০ খন আসনৰ ভিতৰত ৪ খন আসনত জয়লাভ কৰে । এনডিএৰ আন অংশীদাৰ এআইএডিএমকে আৰু এলজেকেই এখনকৈ আসন লাভ কৰি ৩০ জনীয়া বিধানসভাত মিত্ৰজোঁটৰ আসন ১৮ খনলৈ বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ৩ গৰাকী মনোনীত সদস্য থাকিব ।
বিৰোধী দল ডিএমকেই ৫ খন আৰু কংগ্ৰেছে এখন আসন লাভ কৰে । টিভিকেই দুখন আসন লাভ কৰে । শুকুৰবাৰে জাৰি কৰা চৰকাৰী অধিসূচনা অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৭ মে'ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পুডুচেৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন ৰংগস্বামী আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :