প্ৰতিবাদ-বিক্ষোভৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সাংবাদিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰেছ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ

প্ৰতিবাদ-বিক্ষোভৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সাংবাদিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰেছ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ
পিচিআয়ে সাংবাদিকসকলৰ বাবে প্ৰতিবাদ আৰু বিক্ষোভৰ খবৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত এক বিস্তৃত নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰে ৷
By ANI
Published : October 16, 2026 at 2:07 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰেছ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়া(পিচিআই)ই সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ পিচিআয়ে সাংবাদিকসকলৰ বাবে প্ৰতিবাদ আৰু বিক্ষোভৰ খবৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত এক বিস্তৃত নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰে, য’ত পেছাদাৰী আচৰণ, ব্যক্তিগত সুৰক্ষা আৰু নৈতিক সাংবাদিকতাত গুৰুত্ব দিয়া হয় ।
পিচিআয়ে লক্ষ্য কৰিছে যে এই নিৰ্দেশনাই ‘‘সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলৰ সুৰক্ষা, দায়িত্বশীলভাৱে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত আৰু সাংবাদিক, সংবাদ মাধ্যমৰ সংস্থা আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত উন্নত সমন্বয়ক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লগতে সাংবাদিকতাৰ কৰ্তব্যৰ ফলপ্ৰসূ নিষ্পত্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব বিচাৰে ।’’
◉ Press Council of India Adopts Guidelines for Journalists Covering Protests and Demonstrations ➥ In view of the prevailing scenario and the need to facilitate the orderly and effective coverage of protests and demonstrations, the Press Council of India, at its meeting held on 14th October 2026, adopted the Guidelines for #Journalists Covering Protests and Demonstrations. ➥ The guidelines seek to facilitate the effective discharge of journalistic duties while promoting the safety of media personnel, responsible reporting and better coordination among journalists, media organisations and law enforcement authorities. 👉 Read the detailed guidelines here: https://t.co/ycJMhwlvIb @PressCouncil_IN @MIB_India @DDNewslive @airnewsalerts #PressCouncilofIndia #JournalisticConduct— PIB India (@PIB_India) October 16, 2026
চিনাক্তকৰণ আৰু পেছাদাৰী আচৰণৰ ধাৰাটোৰ অধীনত পৰিষদে সাংবাদিকসকলক তেওঁলোকৰ সংবাদ মাধ্যম বা পিআইবি/ডিআইপিআৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা বৈধ পৰিচয় পত্ৰ লৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷ যাতে সকলো সময়তে পৰিচয়পত্ৰসমূহ দৃশ্যমানভাৱে প্ৰদৰ্শিত কৰি ৰখা হয়, কিয়নো ইয়াৰ ফলত জটিলতাৰ আশংকা কম হয় ।
নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক উজ্জ্বল কৰি পিচিআইৰ নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে: ‘‘নিৰপেক্ষতা আৰু পেছাদাৰিত্ব বজাই ৰাখক । বিক্ষোভত অংশগ্ৰহণ নকৰিব, পক্ষ ল'ব নালাগে, সংঘাতৰ সৃষ্টি নকৰিব, প্ৰতিবাদকাৰী বা আৰক্ষীৰ সৈতে হস্তক্ষেপ নকৰিব ।’’
তদুপৰি সাংবাদিকসকলক সন্মান বজাই ৰাখিবলৈ, উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সময়ত আৰক্ষীৰ বৈধ নিৰ্দেশ মানি চলিবলৈ আৰু শান্তভাৱে নিজৰ প্ৰেছৰ মৰ্যাদা প্ৰকাশ কৰি অপ্ৰয়োজনীয় যুক্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
স্থান নিৰ্ধাৰণ আৰু ভিৰৰ মাজত সুৰক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি পৰিষদে সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকলক উত্তেজনা বৃদ্ধি বা আৰক্ষীৰ প্ৰত্যাশিত পদক্ষেপৰ সময়ত যুক্তিসংগত দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । ইয়াত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে, ‘‘পুলিচৰ বেৰিকেড, বাহন বা সঁজুলিত কেমেৰা বা ৰেকৰ্ডিং সঁজুলি এনেদৰে সংলগ্ন নকৰিব যাতে চলাচলত বাধাৰ সৃষ্টি হয় বা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হয় ।’’
পৰামৰ্শাৱলীখনত ব্যক্তিগত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে কঠোৰ প্ৰট’কলৰ ৰূপৰেখাও উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ য’ত মৌলিক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ সামগ্ৰী, খোৱাপানী, উচ্চ প্ৰ’টিনযুক্ত খাদ্য, টৰ্চ আৰু চকুৰ সুৰক্ষা/গাগলছৰ সৈতে সজ্জিত কমপেক্ট জৰুৰীকালীন কিট ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে নিৰ্দেশনাৱলীত সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে যে কেতিয়াও কন্দুৱা গেছৰ কেনিষ্টাৰ, ফ্লেছ-বেং ডিভাইচ বা ধোঁৱাৰ গ্ৰেণেড স্পৰ্শ কৰিব নালাগে, তুলি ল'ব বা স্থানান্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে । কিয়নো এই সামগ্ৰীবোৰ গৰম হৈ থাকিব পাৰে, বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে বা বিপজ্জনক অৱশিষ্ট থাকিব পাৰে ।
নৈতিক আৰু দায়িত্বশীল প্ৰতিবেদনৰ অধীনত পিচিআয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ পেছাদাৰীসকলক একাধিক উৎসৰ জৰিয়তে তথ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু সকলো পক্ষৰ বক্তব্যসমূহক সমান গুৰুত্ব দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
কাৰ্যকৰী সুৰক্ষা আৰু সংবেদনশীলতাক আলোকপাত কৰি পৰিষদে নিৰ্দেশ দিয়ে যে বাস্তৱ সময়ৰ আৰক্ষীৰ স্থান, কৌশলগত গতিবিধি বা পলায়নৰ পথ সম্প্ৰচাৰ বা প্ৰকাশ কৰিব নালাগে ৷ এনে কৰিলে সুৰক্ষা বা কাৰ্যকৰী সুৰক্ষাৰ লগত আপোচ হ'ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও একপক্ষীয় ফুটেজৰ প্ৰচাৰেৰে মৌলিক সুৰক্ষাৰ বিবেচনাক অতিক্ৰম কৰিবলৈ নিদিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে ।
লগতে পঢ়ক: দিল্লী পৌৰ নিগমে বন্ধ কৰিলে চেণ্ট্ৰেল পাৰ্ক : 'ক'কৰোচ্ছ'এ এতিয়া ক'ত কৰিব প্ৰতিবাদ ?