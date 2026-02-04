মণিপুৰৰ পৰা বাতিল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন : আজি শপত গ্ৰহণ নতুন চৰকাৰৰ
নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপতগ্ৰহণ কৰিব আজি সন্ধিয়া ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ থাকিব দুজনকৈ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী, এজন কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ আৰু আনজন নগা সম্প্ৰদায়ৰ ।
নতুন দিল্লী: মণিপুৰৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন ৷ ইতিমধ্যে দেশৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বাতিল কৰি এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।ভাৰতীয় গেজেটত প্ৰকাশিত ঘোষণা অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে মণিপুৰ সন্দৰ্ভত সংবিধানৰ ৩৫৬(২) অনুচ্ছেদৰ অধীনত জাৰি কৰা ঘোষণা বাতিল কৰিছে । পূৰ্বৰ ঘোষণাপত্ৰখন ২০২৫ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত জাৰি কৰা হৈছিল ।
বুধবাৰে (৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬) ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বাক্ষৰিত নতুন ঘোষণাত মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ।
ঘোষণাটোত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘সংবিধানৰ ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদৰ দফা (২)ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি মই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ২০২৬ চনৰ ৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ মণিপুৰ ৰাজ্যৰ সন্দৰ্ভত উক্ত অনুচ্ছেদৰ অধীনত মোৰ দ্বাৰা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৫ তাৰিখে জাৰি কৰা ঘোষণা বাতিল কৰিছো ।’’
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে বিজেপিয়ে পূৰ্বৰ দুবাৰৰ বিধায়ক য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙক মণিপুৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে ঘোষণা কৰি ৰাজ্যখনৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছিল ৷ ইয়াৰ এদিন পিছতে অৰ্থাৎ বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই ঘোষণা কৰে ।
বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলীয় বিধায়কৰ বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় এই সিদ্ধান্ত । আনহাতে, আজি (বুধবাৰ) সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান ।
মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ থাকিব দুজনকৈ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী, এজন কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ আৰু আনজন নগা সম্প্ৰদায়ৰ । কাংপকপিৰ বিধায়ক নেমচা কিপগেনক উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ নগা পিপলছ ফ্ৰণ্টে নগা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
৬২ বছৰীয়া খেমচান্দ সিং মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু এজন অভিযন্তা । তেওঁ পূৰ্বৰ বীৰেণ সিং চৰকাৰত পৌৰ প্ৰশাসন মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ২০২২ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ অন্যতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল সিং ।
সাংবিধানিক শাসন ব্যৱস্থা ভংগ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ পৰা প্রতিবেদন লাভ কৰাৰ পিছত যোৱা বছৰৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ।
২০২৫ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা এন বীৰেণ সিঙে পদত্যাগ কৰাৰ কিছুদিন পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । ৰাজ্যখনত প্ৰায় দুবছৰীয়া জাতিগত হিংসা আৰু ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ মাজতে তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল ।
২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ পৰা মণিপুৰে ব্যাপক হিংসা আৰু আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । মেইটেই আৰু কুকি-জ’ জনগোষ্ঠীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত শ শ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোক স্থানচ্যুত হৈছে । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীৰেণ সিঙৰ পদত্যাগৰ পাছত মণিপুৰত ৰাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্রতৰ হৈ পৰে আৰু শেষত ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰা হয় ।
মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভাল্লাই যোৱা ৩ জানুৱাৰীত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা উত্তৰ-পূব ৰাজ্যখনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ উপায় সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা মতামত লৈ আহিছিল ।
মণিপুৰৰ এই অশান্তিৰ মূল কাৰণ আছিল সংখ্যাগৰিষ্ঠ মেইটেই জনগোষ্ঠী আৰু সংখ্যালঘু কুকি-জ’ জনজাতিৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ । অৰ্থনৈতিক সুবিধা, চাকৰিৰ কোটা, ভূমিৰ অধিকাৰৰ বিবাদক লৈ চলা উত্তেজনা সময়ৰ লগে লগে বৃদ্ধি পায় । এই হিংসাৰ ফলত শ শ লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু প্ৰায় ৬০ হাজাৰ লোক স্থানচ্যুত হয় ।
