ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰট’কল ভংগক লৈ গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যই গ্ৰহণ কৰা প্ৰশাসনিক পদক্ষেপৰ সম্যক ব্যাখ্যা আগবঢ়াই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্ৰৱৰ্তীৰ বিশদ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ ।
Published : March 9, 2026 at 12:29 PM IST
কলকাতা : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খিলঞ্জীয়া আৰু চাওতাল সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ প্ৰট’কল ভংগক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্ৰৱৰ্তীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবলৈ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিছে । প্ৰতিবেদনৰ সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বিশদ বিৱৰণ থকা কেইবাখনো নথিও গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷
সূত্ৰৰ মতে, প্ৰতিবেদনত ঘটনাৰ ক্ৰম, গ্ৰহণ কৰা প্ৰশাসনিক পদক্ষেপ আৰু ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ কাৰণৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
The office of the Hon'ble President is the highest constitutional office of our Republic and must always receive the dignity, protocol and respect it deserves.— Vice-President of India (@VPIndia) March 7, 2026
Any lapse in arrangements befitting her constitutional position that happened in West Bengal today is unfortunate.
The…
এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় উপস্থিত নাছিল সেই বিষয়েও প্ৰতিবেদনত বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে । তদুপৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খিলঞ্জীয়া আৰু চাওতাল সন্মিলন স্থানান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰা হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে শনিবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাওতাল সন্মিলন দাৰ্জিলিং জিলালৈ স্থানান্তৰিত কৰা আৰু অনুষ্ঠানত তেওঁক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰট’কল মানি চলাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু দাৰ্জিলিঙত উপস্থিত হোৱা সময়ত তেওঁক আদৰণি জনাবলৈ ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী তথা পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ কোনো মন্ত্ৰী উপস্থিত নাছিল ।
জানিব পৰা মতে, চাওতাল সন্মিলনখন প্ৰথমে ফাঁচিদেৱা ব্লকৰ বিধাননগৰৰ সন্তশিনী স্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, য’ত বেছিভাগেই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক আৰু জনজাতীয় লোকে বাস কৰে । পিছলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তা প্ৰট’কলৰ বাবে সভাস্থলী গোসাইপুৰলৈ সলনি কৰা হয় । কিন্তু সন্মিলনৰ পাছত বিমানবন্দৰলৈ উভতি অহাৰ পূৰ্বে তেওঁ বিধাননগৰলৈ আকস্মিক ভ্ৰমণ কৰি জনজাতীয় ৰাইজৰ মাজত এক সমাৱেশত ভাষণ দিয়ে ।
ইয়াৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে বিধাননগৰৰ পৰা সভাস্থলী স্থানান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তদুপৰি তেওঁ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰীসকলৰ অনুপস্থিতিৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰট’কল উলংঘাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছিল । ইফালে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় নবান্নাৰ সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে সমগ্ৰ বিষয়টো প্ৰশাসনিক প্ৰট’কল অনুসৰি পালন কৰা হৈছিল আৰু প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য আৰু নথি-পত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।
আনহাতে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে পশ্চিমবংগত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ অনুষ্ঠানত প্ৰট’কল মানি চলাত ব্যৰ্থ হোৱা ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰি কয় যে এই উচ্চ সাংবিধানিক পদটোক সদায় প্ৰাপ্য সন্মান প্ৰদান কৰা উচিত । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে তেওঁৰ সামাজিক মাধ্যম এক্সত কয়, "সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয় আমাৰ গণৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক কাৰ্যালয় আৰু ইয়াক সদায় প্ৰাপ্য মৰ্যাদা, প্ৰট’কল আৰু সন্মান প্ৰদান কৰিব লাগিব । তেওঁৰ সাংবিধানিক স্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই আজি পশ্চিম বংগত প্ৰশাসনৰ ত্ৰুটি দুৰ্ভাগ্যজনক । মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদৰ পবিত্ৰতা সদায় বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদবীক সম্পূৰ্ণ সন্মান প্ৰদান কৰিব লাগিব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই ঘটনাক লজ্জাজনক আৰু ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ টি এম চি চৰকাৰে ‘সঁচাকৈয়ে সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে’ বুলি মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ এক্সত কয়, "এয়া লজ্জাজনক আৰু অভূতপূৰ্ব ৷ গণতন্ত্ৰ আৰু জনজাতীয় সমাজৰ সবলীকৰণত বিশ্বাসী সকলো লোক স্তম্ভিত হৈ পৰিছে । জনজাতীয় সমাজৰ পৰা অহা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা যন্ত্ৰণা আৰু উদ্বেগত ভাৰতবাসীয়ে গভীৰভাৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।"
এটি লজ্জাজনক এবং অভুতপূর্ব। গণতন্ত্র এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী মানুষজন সকলেই মর্মাহত।— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
জনজাতি সম্প্রদায় থেকেই উঠে আসা রাষ্ট্রপতি মহোদয়ার প্রকাশিত বেদনা ও উদ্বেগ ভারতের মানুষের মনে গভীর দুঃখের সঞ্চার করেছে।
পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সত্যিই সমস্ত সীমা… https://t.co/XGzwMCMFrT
তেওঁ লগতে কয়, "পশ্চিমবংগৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সঁচাকৈয়ে সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিলে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই অসন্মানৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন দায়ী । পশ্চিম বংগ চৰকাৰে চাওতাল সংস্কৃতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটাক ইমান সহজভাৱে চোৱাটোও অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয় ৰাজনীতিৰ ওপৰত আৰু এই কাৰ্যালয়ৰ মৰ্যাদা সদায় সুৰক্ষিত হোৱা উচিত । আশা কৰিছোঁ পশ্চিমবংগ চৰকাৰ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শুভবুদ্ধি উদয় হ’ব ।"
