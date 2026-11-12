ETV Bharat / bharat

গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষী : সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত

ফটকা ফুটুৱাক লৈ প্ৰথমে বাক-বিতণ্ডা ৷ তাৰ পিছত চলিল গুলী ৷

president bodyguard shot
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষী চিকিৎসাধীন হৈ থকা হাস্পতালখন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বাগপট(উত্তৰ প্ৰদেশ): দীপাৱলীৰ আনন্দৰ নিশা গুলীবিদ্ধ হৈ সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এগৰাকী দেহৰক্ষী ৷ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে ঘৰলৈ অহা সৌৰভ টোমৰ নামৰ নিৰাপত্তা বিষয়াজন গুলীচালনাৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰমালা থানা এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

ভাতৃৰ সৈতে ঘৰৰ বাহিৰত ফটকা ফুটাই থকাৰ সময়তে স্থানীয় এজন যুৱকৰ সৈতে হোৱা বাক-বিতণ্ডাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ এই বাক-বিতণ্ডাৰ পিছতে যুৱকজনে সৌৰভ টোমৰ নামৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীজনক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে আৰু তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ যুৱকজনে দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

এই গুলীয়ে সৌৰভৰ মূৰৰ লগতে কাণৰ পিছফালে আঘাত কৰে ৷ তেওঁক ততালিকে সংকটজনক অৱস্থাত মীৰাটৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ চিকিৎসালয়খনতে তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ সম্প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোপালপুৰৰ খাদনা গাঁৱৰ বাসিন্দা সৌৰভে ২০২১ চনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীৰ দলৰ অন্যতম সদস্য হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ৷ বৰ্তমান তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত কৰ্মৰত ৷ দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত নিজৰ ঘৰত সময় কটোৱাৰ উদ্দেশ্যে যুৱকজনে ছুটী লৈ দুদিন পূৰ্বে গাঁৱলৈ আহিছিল ।

দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.১৫ বজাত ভাতৃ বিনীত আৰু মিণ্টুৰ সৈতে ঘৰৰ বাহিৰতে সৌৰভে ফটকা ফুটোৱাত ব্যস্ত আছিল ৷ সেই মুহূৰ্ততে ধীৰাজ নামৰ আন এজন যুৱকে ভাতৃ মনুৰ সৈতে তাত উপস্থিত হয় আৰু ফটকা ফুটোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই বাক-বিতণ্ডাই পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু যুৱকজনে সৌৰভ(২৬) ক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে ৷

মুহূৰ্ততে তেজেৰে তুমুৰলি হৈ সৌৰভ থিতাতে বাগৰি পৰে ৷ আনহাতে, ধীৰাজৰ ভাতৃ মনুৱে সৌৰভৰ ভাতৃ বিনীতক লাঠীৰে কোবাই আক্ৰমণ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত সুযোগ বুজি মনু আৰু ধীৰাজে তাৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷

এই ঘটনাৰ পিছতে সৌৰভৰ পিতৃ জনক ৰাজে ১১২ নম্বৰত ফোন কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুয়ো ভাতৃকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।

ইতিমধ্যে সৌৰভৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীক অভিযোগ দাখিল কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে ধীৰাজ আৰু মনুক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: জম্মু কাশ্মীৰৰ কিস্তৱাৰত নিৰুদ্দেশ ২ জোৱানৰ গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীলৈ গুলী
গুলীচালনাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষী আহত
উত্তৰ প্ৰদেশত গুলীচালনা
PRESIDENT BODYGUARD SHOT
DIWALI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.