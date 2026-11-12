গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষী : সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত
ফটকা ফুটুৱাক লৈ প্ৰথমে বাক-বিতণ্ডা ৷ তাৰ পিছত চলিল গুলী ৷
Published : November 12, 2026 at 2:22 PM IST
বাগপট(উত্তৰ প্ৰদেশ): দীপাৱলীৰ আনন্দৰ নিশা গুলীবিদ্ধ হৈ সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এগৰাকী দেহৰক্ষী ৷ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে ঘৰলৈ অহা সৌৰভ টোমৰ নামৰ নিৰাপত্তা বিষয়াজন গুলীচালনাৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰমালা থানা এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
ভাতৃৰ সৈতে ঘৰৰ বাহিৰত ফটকা ফুটাই থকাৰ সময়তে স্থানীয় এজন যুৱকৰ সৈতে হোৱা বাক-বিতণ্ডাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ এই বাক-বিতণ্ডাৰ পিছতে যুৱকজনে সৌৰভ টোমৰ নামৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীজনক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে আৰু তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ যুৱকজনে দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
#WATCH | Baghpat, Uttar Pradesh: Saurabh says, "... I am serving in the President’s Bodyguard. A man named Dheeraj, who belongs to my village, shot me. I have lodged a complaint at the local police station, and the police have responded. I am currently receiving medical treatment in Meerut, and I am safe." (Source: Police)— ANI (@ANI) November 11, 2026
এই গুলীয়ে সৌৰভৰ মূৰৰ লগতে কাণৰ পিছফালে আঘাত কৰে ৷ তেওঁক ততালিকে সংকটজনক অৱস্থাত মীৰাটৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ চিকিৎসালয়খনতে তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ সম্প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
#baghpatpolice दिनांक 08.11.2026 को थाना रमाला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोपालपुर खड़ाना में गांव के ही रहने वाले मोनू उर्फ प्रवीण एवं धीरज द्वारा गोली मारकर वादी के पुत्र सौरभ को घायल कर दिया गया तथा विनीत के सिर में डण्डा मारकर उसे घायल कर दिया गया। सूचना पर थाना रमाला पुलिस द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही की गई। दोनों घायलों का उपचार मेरठ के अस्पताल में चल रहा है तथा दोनों की स्थिति सामान्य है। वादी जनकराज की तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी बडौत द्वारा दी गई बाइट- @Uppolice— Baghpat Police (@baghpatpolice) November 11, 2026
উল্লেখ্য যে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোপালপুৰৰ খাদনা গাঁৱৰ বাসিন্দা সৌৰভে ২০২১ চনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীৰ দলৰ অন্যতম সদস্য হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ৷ বৰ্তমান তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত কৰ্মৰত ৷ দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত নিজৰ ঘৰত সময় কটোৱাৰ উদ্দেশ্যে যুৱকজনে ছুটী লৈ দুদিন পূৰ্বে গাঁৱলৈ আহিছিল ।
দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.১৫ বজাত ভাতৃ বিনীত আৰু মিণ্টুৰ সৈতে ঘৰৰ বাহিৰতে সৌৰভে ফটকা ফুটোৱাত ব্যস্ত আছিল ৷ সেই মুহূৰ্ততে ধীৰাজ নামৰ আন এজন যুৱকে ভাতৃ মনুৰ সৈতে তাত উপস্থিত হয় আৰু ফটকা ফুটোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই বাক-বিতণ্ডাই পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু যুৱকজনে সৌৰভ(২৬) ক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে ৷
#baghpatpolice अवगत कराना है कि दिनांक 08.11.2026 को थाना रमाला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोपालपुर खड़ाना में विपिन व उसके भाई सौरभ की गांव के ही मोनू एवं धीरज के साथ आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसमें विपिन घायल हो गया था। इसी दौरान धीरज द्वारा चलाई गई गोली दीवार से रिकोचिट होकर सौरभ के सिर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। सूचना प्राप्त होते ही थाना रमाला पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ रेफर किया गया। चिकित्सकों द्वारा सौरभ के सिर से गोली निकाल दी गई है तथा वर्तमान में उसकी स्थिति सामान्य है। वादी/घायलों के पिता जनकराज की तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 03 पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही है।आज दिनांक 11.11.2026 को पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर ₹10,000-₹10,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें निरंतर प्रयासरत हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा दी गयी बाइट- @Uppolice— Baghpat Police (@baghpatpolice) November 11, 2026
মুহূৰ্ততে তেজেৰে তুমুৰলি হৈ সৌৰভ থিতাতে বাগৰি পৰে ৷ আনহাতে, ধীৰাজৰ ভাতৃ মনুৱে সৌৰভৰ ভাতৃ বিনীতক লাঠীৰে কোবাই আক্ৰমণ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত সুযোগ বুজি মনু আৰু ধীৰাজে তাৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷
এই ঘটনাৰ পিছতে সৌৰভৰ পিতৃ জনক ৰাজে ১১২ নম্বৰত ফোন কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুয়ো ভাতৃকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
ইতিমধ্যে সৌৰভৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীক অভিযোগ দাখিল কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে ধীৰাজ আৰু মনুক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক: জম্মু কাশ্মীৰৰ কিস্তৱাৰত নিৰুদ্দেশ ২ জোৱানৰ গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ