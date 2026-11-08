শুভ দীপান্বিতা : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে দেশ তথা ৰাজ্যবাসীলৈ নেতাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা
দেশত উদযাপন কৰা হৈছে দীপাৱলী । ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে আদি কৰি সকলো নেতাই দীপাৱলীত দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
By ANI
Published : November 8, 2026 at 8:50 AM IST
নতুন দিল্লী : দেওবাৰে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে অতি আৰম্বপূৰ্ণভাৱে পালন কৰিছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী ৷ পোহৰৰ উৎসৱৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে দেওবাৰে পুৱাই সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত লিখে, ‘‘দীপাৱলীৰ শুভক্ষণত ভাৰত আৰু বিদেশত বসবাস কৰা সকলো ভাৰতীয়লৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ।’’
On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings and best wishes to all Indians living in India and abroad. https://t.co/MBA0yLFjJI— President of India (@rashtrapatibhvn) November 8, 2026
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও দেওবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণক দীপাৱলী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দেশবাসী সুখ আৰু সমৃদ্ধি কামনা কৰে । সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট দি তেওঁ লিখিছে, ‘‘সকলোলৈ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা থাকিল ! সমগ্ৰ দেশৰ মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ।"
Diwali wishes to everyone! देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं। https://t.co/RofjLf8x5i— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰেও এক্সত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক দীপাৱলীৰ দিনা শুভেচ্ছা জনাই তেওঁলোকৰ সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰি জোৱানসকলৰ সৈতে এই উৎসৱ উদযাপনৰ পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিব বুলি কয় । তেওঁ পোষ্টটোত লিখিছে, "আপোনালোকৰ এই দীপাৱলী অতি সুন্দৰ হওক !"
Have a great Diwali! https://t.co/YbFVq7tHmx— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026
এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দীপাৱলী উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশ পোহৰেৰে জিলিকি থকা বুলিও উল্লেখ কৰি এই উৎসৱক অন্ধকাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ সংকল্পৰ প্ৰতীক বুলিও অভিহিত কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নমস্কাৰ ৷ পবিত্ৰ দীপাৱলী উৎসৱৰ এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশ আলোকিত হৈ পৰিছে ৷ পোহৰৰ এই উৎসৱে আন্ধাৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সংকল্পক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । আপোনালোক সকলোকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালো । এই উৎসৱ আৰু আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধিৰে পৰিপূৰ্ণ হওক ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ জোৱানসকলৰ সৈতে দীপাৱলী উদযাপনৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়েও কয় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘এই উৎসৱটো মই অতি উৎসাহেৰে পালন কৰো ৷ প্ৰতি বছৰে দেশৰ সাহসী জোৱানসকলৰ মাজত এই অনুষ্ঠানটো কটাব পৰাটো মোৰ এক নিয়মলৈ পৰিণত হৈছে ৷’’
দীপাৱলীৰ এই শুভক্ষণত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও ৰাজ্য তথা দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷
अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटाने का सामर्थ्य रखता है। प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने पर जलाए गए दीप इसी सत्य को संजोए रखा है। आइए, दीपोत्सव पर विकास, विश्वास और समृद्धि के नए उजाले से हर घर, हर आँगन और हर जीवन को रोशन करने का संकल्प लें। शुभ दीपावली 🪔 https://t.co/CgRc09PXWL— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 8, 2026
সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখে, ‘‘পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ পোহৰে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক নতুন আশা, আনন্দ আৰু সম্ভাৱনাৰ বতৰা । পোহৰেৰে উজলি উঠক প্ৰতিটো ঘৰ, মৰম-সম্প্ৰীতিৰে উমাল হৈ পৰক প্ৰতিখন হৃদয় । সকলোৰে জীৱন সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক - দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ ।’’
মন্ত্ৰী বিমল বড়ায়েও সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট দি ৰাজ্য তথা দেশবাসীক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিয়ে ৷
Warm greetings on the auspicious occasion of Diwali, the Festival of Lights! 🪔 May the divine light illuminate every life with happiness, peace, prosperity and renewed hope. May this festival dispel the darkness of ignorance and negativity, while strengthening the bonds of love, harmony and brotherhood in society. Wishing everyone a bright and joyous Diwali! #HappyDiwali— Bimal Borah (@BimalBorah119) November 8, 2026
তেওঁ পোষ্টটোত লিখে, ‘‘পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । দীপাৱলীৰ পোহৰে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু নতুন আশাৰ বতৰা । পোহৰৰ এই উৎসৱে সমাজৰ পৰা অজ্ঞানতা আৰু নেতিবাচকতাৰ অন্ধকাৰ আঁতৰাই সকলোৰে হৃদয়ত প্ৰেম, সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী অধিক সুদৃঢ় কৰ ক। সকলোৰে জীৱন আলোকময় হৈ উঠক ৷’’
আনহাতে, অসম জাতীয় পৰিষদ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও দেশ তথা ৰাজ্যবাসীক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷
Happy Diwali! 🪔 Warm wishes to the people of Assam on the auspicious occasions of Diwali and Kali Puja. May the light of this festival dispel darkness and bring happiness, peace, prosperity and hope into every home.— Lurinjyoti Gogoi (@lurinjtgogoi) November 8, 2026
তেওঁ এটা পোষ্টত লিখে, ‘‘শুভ দীপাৱলী ৷ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু শ্ৰীশ্ৰী কালী পূজাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । দীপাৱলীৰ পোহৰে সকলোৰে জীৱনৰ দুখ, হতাশা আৰু আন্ধাৰ আঁতৰাই সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু আশাৰ নতুন বতৰা কঢ়িয়াই আনক । প্ৰতিখন ঘৰ প্ৰেম, সম্প্ৰীতি আৰু আনন্দৰ পোহৰেৰে উজ্জ্বলি উঠক । আন্ধাৰৰ বিৰুদ্ধে পোহৰৰ, অসত্যৰ বিৰুদ্ধে সত্যৰ আৰু হতাশাৰ বিৰুদ্ধে আশাৰ জয় হওক । মা কালীৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই অসমবাসীৰ কুশল কামনা কৰিছোঁ ৷ মা কালীৰ আশিসে সকলোৰে জীৱনৰ দুখ-কষ্ট, হতাশা আৰু অশুভ শক্তিৰ বিনাশ ঘটাই প্ৰাপ্তি আৰু মংগল কঢ়িয়াই আনক !’’