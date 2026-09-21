মণিপুৰত আইন-শৃংখলা: ‘‘নিৰাপত্তা প্ৰথম, তাৰ পিছত লোকপিয়ল’, মেইৰা পাইবীৰ সভানেত্ৰী সুজাতা দেৱীৰ আহ্বান
মণিপুৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত, NRC, লোকপিয়ল, সশস্ত্ৰ গোট আৰু কেন্দ্ৰ-ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ সুজাতা দেৱীৰ । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : September 21, 2026 at 6:40 PM IST
তেজপুৰ: বিগত ২০২৩ চনৰ ৩ মে'ৰ পৰা ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পাৰ্বত্য ৰাজ্য মণিপুৰত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ সেই সংঘাতৰ তিনি বছৰ পাৰ হ’ল যদিও বৰ্তমানে ৰাজ্যখনত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ অব্যাহত আছে ।
মণিপুৰৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সংকটৰ কোনো স্থায়ী সমাধান এতিয়াও নোহোৱাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ইমাগী মেইৰা পাইবীৰ সভানেত্ৰী থোকচোম সুজাতা দেৱীয়ে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত সুজাতাই কয় যে ২০২৩ চনৰ পৰা চলি অহা সংঘাতৰ স্থায়ী সমাধান নোহোৱাৰ ফলত ৰাজ্যখনত নিৰাপত্তাহীনতা আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত অবিশ্বাস বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে ।
মেইৰা পাইবী হৈছে মণিপুৰৰ মেইতেই জনগোষ্ঠী মহিলাসকলৰ এক শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন আৰু নাগৰিক সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কণ্ঠ । ‘মেইৰা পাইবী’ৰ অৰ্থ হৈছে ‘হাতত জোঁৰ লোৱা মহিলা’ ৷
সংগঠনটোৱে সামাজিক সমস্যা, নাৰী অধিকাৰ, মাদকদ্ৰব্যবিৰোধী অভিযান, মানৱ অধিকাৰ আৰু মণিপুৰৰ সংঘাতজনিত বিষয়সমূহত দীৰ্ঘদিন ধৰি সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । বিভিন্ন সময়ত মণিপুৰৰ আইন-শৃংখলা, শান্তি আৰু জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়তো মেইৰা পাইবীয়ে প্ৰতিবাদ আৰু জনমত গঠনৰ জৰিয়তে নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে ।
সুজাতাৰ মতে, সংকট আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ৰে পৰা বিভিন্ন পক্ষই সমাধানৰ দাবীত মাত মাতি আহিছে যদিও পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । “আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই মাত মাতি আহিছোঁ আৰু সংঘাত সমাধানৰ বাবে দাবী তুলি আহিছোঁ । কিন্তু পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে কোনো স্থায়ী সমাধান উলিয়াব নোৱাৰিলে । পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটাৰ পাছতো আমি আশা কৰিছিলোঁ যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব । কিন্তু সেয়া নহ’ল ৷”
বৰ্তমান পৰিস্থিতিত লোকপিয়ল স্থগিত ৰখা উচিত : সুজাতা
বৰ্তমানৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি আৰু সংঘাতৰ ফলত হোৱা স্থানচ্যুতিৰ মাজত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত কৰাটো উপযুক্ত নহয় বুলি সুজাতাই মত প্ৰকাশ কৰে ৷ “আমি লোকপিয়লৰ বিৰোধী নহয় । কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত আমি লোকপিয়ল স্থগিত ৰখাৰ দাবী জনাইছোঁ । বহু লোক সংঘাতৰ ফলত স্থানচ্যুত হৈ নিজৰ মূল বাসস্থানলৈ উভতি যাব পৰা নাই । এনে পৰিস্থিতিত প্ৰকৃত জনসংখ্যা কেনেকৈ সঠিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা যাব ?” তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।
সুজাতাই লগতে কয় যে নাগৰিকত্ব স্পষ্ট কৰা আৰু নথিভুক্ত নোহোৱা লোকক চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ পাছতহে লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত কৰা উচিত । “আমি প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগিকপঞ্জী NRC আৰু তাৰ পাছত লোকপিয়লৰ দাবী জনাই আহিছোঁ । লোকপিয়লৰ বিৰোধিতা কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় । প্ৰথমে নাগৰিকসকলক চিনাক্ত কৰা আৰু নথিভুক্ত নোহোৱা লোকৰ বিষয়টো সমাধান কৰাটো প্ৰয়োজন ৷”
অৱৈধ অনুপ্ৰৱেশ আৰু সশস্ত্ৰ গোটৰ উপস্থিতি সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকসকলে উত্থাপন কৰি অহা উদ্বেগৰ প্ৰতিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি তেওঁ কয় ।
কেৱল NRC-এ সংকটৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে : সুজাতা
NRC-ৰ দাবী জনালেও কেৱল NRC অনুষ্ঠিত কৰিলেই মণিপুৰৰ সংকটৰ সমাধান নহ’ব বুলি স্পষ্ট কৰে সুজাতাই ।
তেওঁৰ মতে, প্ৰথমে আইন-শৃংখলা শক্তিশালী কৰিব লাগিব । “আইন-শৃংখলা শক্তিশালী নকৰাকৈ NRC কৰিলেও সমস্যাৰ সমাধান নহ’ব । প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ হ’ব লাগে নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা আৰু স্থানীয় স্তৰত সক্ৰিয় হৈ থকা সশস্ত্ৰ গোটসমূহক চিনাক্ত কৰা ৷”
সংঘাতৰ সময়ত আৰক্ষী থানাৰ পৰা লুণ্ঠিত হোৱা বুলি অভিযোগ উঠা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ বিষয়টোও সুজাতাই উত্থাপন কৰে । কিন্তু ৰাজ্যখনত এতিয়াও বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “এতিয়াও প্ৰশ্ন আছে—এই অস্ত্ৰসমূহ ক’ৰ পৰা আহিছে ? কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টো সঠিকভাৱে তদন্ত কৰি কোনে অস্ত্ৰ ৰাখিছে আৰু সেইবোৰ কেনেকৈ যোগান ধৰা হৈছে সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব।’’
সশস্ত্ৰ গোট আৰু পপী খেতি সন্দৰ্ভতো উদ্বেগ প্ৰকাশ
মণিপুৰৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত সশস্ত্ৰ গোট আৰু পপি খেতি সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগৰ বিষয়েও সুজাতাই মত প্ৰকাশ কৰে । ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বক্তব্যৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অধিক স্পষ্টতা প্ৰয়োজন ।
“এজন নেতাই কয় যে সমস্যাটোৰ সৈতে পপি খেতি আৰু বনাঞ্চল জড়িত, আনহাতে আন এজনে পাহাৰীয়া অঞ্চলত অভিযান চলোৱাটো কঠিন বুলি কয় । জনসাধাৰণক স্পষ্টতা লাগে । আমি জানিব বিচাৰোঁ কোন দায়ী আৰু কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ৷”
কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ শেহতীয়া অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ নিৰাপত্তা অভিযান আৰু তাৰ পাছৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছভাৱে সম্পন্ন কৰাৰো আহ্বান জনায় ।
ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তক লৈ উদ্বেগ
ভাৰত-ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত সন্দৰ্ভতো সুজাতাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে। Free Movement Regime (FMR) সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ পাছতো সীমান্তৰে অনা অনুমোদিত অহা-যোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছে বুলি ধৰি ল’ব নোৱাৰি বুলি সুজাতাই মত প্ৰকাশ কৰে ।
“ম্যানমাৰত সংঘাত অব্যাহত থকাৰ সময়ত সীমান্তৰে এনে অনুমোদিত অহা-যোৱা নাই বুলি আমি নিশ্চিতভাৱে ক’ব নোৱাৰোঁ । সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু সীমান্ত বেৰা সঠিকভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা প্ৰয়োজন ৷” তেওঁ কয় । সীমান্তৰ বেৰাৰ কিছুমান অংশৰ কাৰ্যকাৰিতাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি সুজাতাই অধিক শক্তিশালী নজৰদাৰীৰ আহ্বান জনায় ।
কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যই একেলগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব : সুজাতা
সুজাতাই কয় যে তেওঁ পূৰ্বেও মণিপুৰৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে আৰু কেইবাবাৰো নিৰাপত্তা উপদেষ্টাক সাক্ষাৎ কৰি স্থানীয় স্তৰত পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে ।
“মই পূৰ্বেও এই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিছিলোঁ । নিৰাপত্তা উপদেষ্টাক কেইবাবাৰো সাক্ষাৎ কৰি প্ৰকৃততে আমি কি দেখি আছোঁ সেই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ । কিন্তু সেই পৰিস্থিতি এতিয়াও অব্যাহত আছে ৷”
কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়ো পক্ষকে অধিক ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, “চৰকাৰে সমাধানৰ পথ বিচাৰিব লাগিব । কেন্দ্ৰই যদি কোনো এটা বিষয়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে ৰাজ্য চৰকাৰৰো নিজৰ দায়িত্ব আছে । জনসাধাৰণে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুয়োখন চৰকাৰৰ পৰাই ব্যৱস্থা আশা কৰে ।”
যিকোনো জনসংখ্যাগত প্ৰক্ৰিয়াৰ পূৰ্বে নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগিব
মণিপুৰৰ সংকটৰ পৰা ওলাই অহাৰ পথ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত সুজাতাই আইন-শৃংখলা শক্তিশালী কৰাটোক প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে বুলি কয় । “সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল আইন-শৃংখলা শক্তিশালী কৰা । সশস্ত্ৰ গোটসমূহক চিনাক্ত কৰিব লাগিব আৰু মাটিৰ পৰিস্থিতিৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰিব লাগিব । নিৰাপত্তা নিশ্চিত নকৰাকৈ কেৱল NRC বা লোকপিয়লে কোনো সমাধান দিব নোৱাৰে ৷” তেওঁ কয় ।
তেওঁ লগতে মেইটেই, নগা, মেইটেই পাংগাল আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন উদ্বেগক চৰকাৰে সাংবিধানিক আৰু আইনগত প্ৰক্ৰিয়াৰে শুনিব লাগে বুলি কয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
“মেইটেই, মেইটেই পাংগাল, নগা আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন উদ্বেগ আছে । চৰকাৰে নিম্ন স্তৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ কথা শুনিব লাগে আৰু সাংবিধানিক তথা আইনগত প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ উদ্বেগসমূহ সমাধান কৰিব লাগে ৷” সুজাতাই কয় ।
কাশ্মীৰৰ পহলগামৰ ঘটনাৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰে যিদৰে অপাৰেচন সেন্দূৰ আৰম্ভ কৰিছিল, ঠিক তেনেদৰে মণিপুৰত বিদ্ৰোহী সংগঠনে কূটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ পিছত কিয় দৃঢ় পদক্ষেপ লোৱা নহ’ল বুলি সুজাতাই প্ৰশ্ন কৰে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতে মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ মাজত গভীৰ হতাশাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ মণিপুৰত নিৰাপত্তা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু স্থায়ী ৰাজনৈতিক সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় ।
“মণিপুৰ ভাৰতৰ অংশ । মণিপুৰৰ জনসাধাৰণে আশা কৰে যে ভাৰত চৰকাৰে মাটিত কি ঘটিছে সেই কথা শুনিব আৰু শান্তি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ৷” সুজাতাই কয় ।
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰত দুই উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ, বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ