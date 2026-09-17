ETV Bharat / bharat

৭৬ বছৰীয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওলগ, বিজেপিৰ মাহজোৰা অভিযান

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি বিজেপিয়ে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৭ অক্টোবৰলৈ মাহজোৰা 'সেৱা সংকল্প অভিযান' আৰম্ভ কৰিছে ।

PM Narendra Modi
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (FILE photo/ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 9:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি (বৃহস্পতিবাৰ) ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন । ১৯৫০ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত গুজৰাটৰ মেহছানা জিলাৰ বদনগৰত নৰেন্দ্ৰ দামোদৰদাস মোদীৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁ স্বাধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনটোত বিভিন্ন সমাজসেৱামূলক কাৰ্যসূচী যেনে ৰক্তদান শিবিৰ আৰু চাফাই অভিযান চলোৱাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৭ অক্টোবৰলৈ মাহজোৰা ‘সেৱা সংকল্প অভিযান’ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৭৬ সংখ্যক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায় । ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱা, সুশাসন আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নত তেওঁৰ অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰে আৰু তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অফিচিয়েল X একাউণ্টত তেওঁ এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনত আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । যোৱা ২৫ বছৰত, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আপোনাৰ কাৰ্যকালত, আপুনি সুশাসনৰ বহু নতুন মাপকাঠী প্ৰতিষ্ঠা কৰি অভূতপূৰ্ব গতি আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ এক নতুন দিশ প্ৰদান কৰিছে ।"

তেওঁ আৰু কয়, "সাংস্কৃতিক গৌৰৱবোধেৰে আধুনিক প্ৰগতিৰ পথত খোজ দি আমাৰ দেশবাসীয়ে ঐতিহ্য আৰু উন্নয়নৰ সহযোগিতা উপলব্ধি কৰিছে । আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, যাতে আপুনি জনসেৱা আৰু জাতি-নিৰ্মাণৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব পাৰে ।"

উপ ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই তেওঁৰ শক্তিশালী আৰু দূৰদৰ্শী নেতৃত্বক প্ৰশংসা কৰে আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰত বিশ্বৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আৰু দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰধান অৰ্থনীতিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।

উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অফিচিয়েল একাউণ্ট এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "আপোনাৰ পিছপৰা জিলাক ‘আকাংক্ষিত জিলা’, সীমান্ত গাঁওক ‘জীৱন্ত আৰু প্ৰথম গাঁও’ আৰু উত্তৰ-পূবক অষ্টলক্ষ্মী বুলি উল্লেখ কৰাটোৱে ভৌগোলিক প্ৰান্তীয়কৰণক সবলীকৰণলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা এক আগন্তুক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে, যাৰ ফলত বিকশিত ভাৰতৰ দিশত আমাৰ যাত্ৰাত বিভিন্ন মহলৰ লোকসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ সম্ভৱ হৈ উঠিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "যোৱা এটা বছৰত বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি থাকোঁতে মই প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে এই বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনে দেশৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চলতো কেনেদৰে উপনীত হৈছে । সমগ্ৰ দেশতে দেখা পোৱা প্ৰগতি, আকাংক্ষা আৰু নবীকৃত উৎসাহৰ মনোভাৱে আমাৰ সামূহিক উন্নয়ন যাত্ৰাৰ প্ৰতি থকা আত্মবিশ্বাস প্ৰতিফলিত কৰে । আপোনাৰ মাতৃভূমিক 'বিকশিত ভাৰত @ ২০৪৭'ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য, সুখ আৰু অবিৰত শক্তি প্ৰদানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।"

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই তেওঁৰ নেতৃত্বত দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি ক্ষেত্ৰভিত্তিকভাৱে ৰূপায়ণ হোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷ ভাৰতে এতিয়া কেৱল কূটনৈতিক নিন্দা কৰাতকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি নিৰ্ণায়ক আৰু বলপূৰ্বক সঁহাৰি দিয়াৰ দিশত আগবাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ এক্সত কয়, "৩৭০ নং অনুচ্ছেদৰ বাতিল, ছাৰ্জিকেল ষ্টাইক, বিমান আক্ৰমণ, আৰু অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ—এই সিদ্ধান্তই বিশ্বক প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰতে এতিয়া কেৱল নিন্দা নকৰে, বৰঞ্চ নিৰ্ণায়কভাৱে সঁহাৰি দিয়ে । নক্সালবাদ নিৰ্মূল হৈছে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত দশক দশক পুৰণি বিবাদ শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে সমাধান হৈছে আৰু সীমান্ত সুৰক্ষিত হৈছে ৷"

কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰতে আত্মবিশ্বাসেৰে ‘বিকশিত ভাৰত’ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ সভ্যতামূলক মূল্যবোধ আৰু চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই বিশ্ব মঞ্চত নতুন স্বীকৃতি আৰু সন্মান লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ কামনা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই কয়, "বিগত পঁচিছ বছৰ ধৰি গুজৰাটৰ পৰা সমগ্ৰ দেশলৈকে জনসেৱাৰ ব্ৰতত অটল থাকি অন্ত্যোদয়ৰ আদৰ্শ আৰু শক্তিশালী ভাৰত নিৰ্মাণৰ সংকল্পৰে তেখেতে দেশক নতুন আত্মবিশ্বাসেৰে আগুৱাই লৈ গৈছে ১৪০ কোটি ভাৰতীয়ৰ আশা-আকাংক্ষা বাস্তৱায়নেৰে উন্নয়ন আৰু আত্মনিৰ্ভৰতাৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছে ৷"

লগতে পঢ়ক : আশীৰ্বাদৰ বন্তি জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান নীতিন নবীনৰ

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
সেৱা সংকল্প অভিযান
সেৱা দিৱস
PM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.